Муфтий Чечни анонсировал ежедневные молитвы в поддержку Палестины

17 октября 2023, 21:13

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Коллективные тахаджуд-намазы в поддержку Палестины в мечетях Чечни будут ежедневными, сообщил глава муфтий республики Салах Межиев. Рамзан Кадыров призвал "дружно посещать мечети" и молиться также за победу над украинцами.

"Кавказский узел" писал, что в мечетях Чечни сегодня прошли коллективные чтения молитв за мусульман Палестины. Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет. Армия обороны Израиля в ответ начала военную операцию "Железные мечи" против "Хамаса", после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Тахаджуд-намаз – дополнительная ночная молитва, совершаемая после сна, сообщается на сайте Islam.ru.

Муфтий Чечни Салах Межиев сообщил сегодня, что в мечетях Чеченской Республики каждую ночь будут проходить коллективные тахаджуд-намазы. В них может участвовать любой желающий, проинформировало агентство "Чечня сегодня".

Рамзан Кадыров, говоря о молитвах, в поддержку Палестины напомнил и о молитвах за участников спецоперации. "Призываю всех мусульман присоединиться к нам и дружно посещать мечети своих регионов для совершения Тахаджуд-намаза, проявлять усердие в произношении салаватов. Не забывайте, что дуа - это самое сильное оружие верующего человека. Так давайте искренне просить Аллаха защитить народ Палестины от притеснений и даровать нашим братьям, участвующим в СВО, победу", - написал он в своем Telegram-канале.

То, что в ходе коллективных намазов упоминаются и участники военной операции на Украине, подтвердил читатель "Кавказского узла". "Было такое сегодня с утра в мечетях. В сетях были призывы прийти к утренней молитве в мечеть и принять участие в коллективном намазе "за жителей Палестины". Кто-то сам шел и ехал, кого-то на работе просто предупредили, что надо принять участие в намазе в мечети, и все. Возврат к прошлому году, когда бюджетников сгоняли в мечети, для вознесения дуа за силовиков, что участвуют в СВО. Теперь правда речь о коллективных намазах и мольбе за палестинцев, но и про участников СВО не забыли. Их тоже упоминают", - написал он.

"Кавказский узел" также писал, что 25 марта 2022 года Рамзан Кадыров отчитался о массовых молитвах в поддержку участников спецоперации. Участников молитв принуждают к участию в них, предположил автор блога на "Кавказском узле" Чечня инсайд". Авторы комментариев подтвердили, что бюджетников собирают в мечети под угрозой увольнения.

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