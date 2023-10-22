Бойцы из Дагестана и Чечни выступили в поддержку Палестины

22 октября 2023, 01:57

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Дагестанец Ислам Махачев на турнире в Абу-Даби победил австралийца Александра Волкановски и защитил титул чемпиона в легком весе. После победы он заявил о поддержку жителей Палестины и сектора Газа. Боец из Чечни Хамзат Чимаев обратился к Рамзану Кадырову с просьбой позволить ему отправиться в Палестину.

Боец из Дагестана Ислам Махачев на турнире UFC 294 в Абу-Даби 21 октября одержал победу над Александром Волкановски из Абу-Даби.

Махачев защитили свой титул чемпиона в легком весе на турнире, победив претендента и чемпиона в полулегком весе Волкановски техническом нокаутом в первом раунде. Таким образом он защитил титул чемпиона UFC в легком весе, пишет sports.ru.

После боя он не стал праздновать победу, а заявил о свое поддержке Палестине. По его словам, он не празднует победы "из-за сумасшедших событий, которые происходят в мире". "Палестина, вы с вами. Остановите это! Наши молитвы с вами. Палестина. мы с вами. Сектор Газа, мы с вами", - приводит его слова "Коммерсант".

При этом Махачев принял во время выхода из октагона флаг Палестины из рук одного из зрителей.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в феврале 2022 года Махачев уже побеждал Волкановски и отстаивал титул чемпиона в легком весе.

В том же турнире чеченский боец Хамзат Чимаев, который представлял Объединенные Арабские Эмираты, одержал победу над бывшим чемпионом Камару Усманов из Нигерии. Поединок состоялся в полулегком весе и завершился решением большинства в пользу Чимаева, сообщает championat.com.

После боя Чимаев обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой позволить ему отправиться в Палестину, пишет РБК.

"Если вы дадите свое разрешение, то клянусь, что буду первым, кто отправится туда. Прошу вас, дайте мне оружие и позвольте поехать сражаться за Палестину", - заявил он на чеченском языке.

Кадыров прокомментировал обращение Чимаева в своем телеграм-канале, отметив, что тот "решительно осудил насилие в отношении жителей сектора Газа". "Хамзат тем самым показал, насколько сильно болит за братский палестинский народ его сердце истинного мусульманина", - написал глава Чечни.

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