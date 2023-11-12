Пикет в поддержку палестинцев нашел отклик у жителей Махачкалы

12 ноября 2023, 21:04

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Прохожие реагировали на плакат со словами поддержки жителей Палестины, рассказал после акции журналист Идрис Юсупов.

Как сообщал "Кавказский узел", журналист Идрис Юсупов с 6 ноября проводит в центре Махачкалы одиночные пикеты в поддержку жителей Палестины. Очередную акцию он провел сегодня.

Палестинцам сопереживает большинство жителей Дагестана, причем не только из религиозной солидарности, но и из гуманистических соображений, рассказали ранее опрошенные "Кавказским узлом" махачкалинцы.

Как рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Идрис Юсупов, он провел одиночный пикет с 13.10 по 13.40 по мск на пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова рядом с центральной площадью города.

Журналист отметил, что многие из прохожих вступали с ним в разговор со словами поддержки. «Один из водителей сказал, что хотел бы, чтобы таких людей на пикете было побольше», - рассказал Юсупов.

Ещё один прохожий сначала прошел мимо, а затем вернулся с чашкой кофе, добавил он.

Первоначально к нему подошёл сотрудник стационарного пункта охраны, который находится рядом с местом проведения одиночной акции. Он записал личные данные журналиста. Затем через некоторое время к месту проведения акции подъехал автомобиль патрульно-постовой службы и один из сотрудников также записал личные данные Юсупова. Каких-либо попыток помешать проведению одиночной акции не было, подчеркнул журналист.

Напомним, мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. В Чечне духовенство устраивает ежедневные массовые молитвы в поддержку Палестины, муфтият Дагестана 28 октября отчитался о тысячах участников молитв за палестинцев. О том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

При этом с 26 по 29 октября в городах трех республик Северного Кавказа прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В дагестанском Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. Уголовное дело о массовых беспорядках передано московским следователям. За участие в беспорядках задержан 201 человек, на 155 задержанных составлены административные протоколы, сообщила 5 ноября полиция.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с рейда боевиков и атака населенных пунктов, обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура.

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