Сокращение числа молитв за Палестину в Чечне комментаторы связали с усталостью

07 ноября 2023, 16:10

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Коллективные тахаджуд-намазы за жителей Палестины будут проходить дважды в неделю, сообщил ДУМ Чечни. Сокращение числа намазов может быть вызвано усталостью бюджетников и снижением эффективности их работы из-за ежедневных молитв, предположили читатели "Кавказского узла".

"Кавказский узел" писал, что в мечетях Чечни 17 октября прошли коллективные чтения молитв за мусульман Палестины. В тот же день муфтий республики Салах Межиев сообщил, что коллективные тахаджуд-намазы в поддержку Палестины в мечетях Чечни будут ежедневным, а Рамзан Кадыров призвал "дружно посещать мечети" и молиться также за победу над украинцами. в В чеченских школах участие в коллективных молитвах за Палестину приняли ученики.

Тахаджуд-намаз – дополнительная ночная молитва, совершаемая после сна, сообщается на сайте Islam.ru.

О том, что намазы в поддержку палестинцев будут совершаться теперь дважды в неделю, сообщило духовное управление мусульман Чечни. "Во всех мечетях ЧР в ночь со вторника на среду с с субботы на воскресенье будет совершаться тахаджуд намаз с мольбой к Аллаху за жителей Палестины и чеченских бойцов, участвующих в СВО. Начало намаза 4.50", - говорится в сообщении опубликованном в Telegram-канале ДУМ Чечни 6 ноября. Причины, по которым намазы будут проводиться всего лишь два раза в неделю, в сообщении не указаны.

При этом ранее в тот же день ДУМ Чечни опубликовал отчет о ежедневных молитвах. "Каждую ночь мечети нашей республики наполняются искренними мусульманами, которые выстаивают тахаджуд-намаз и делают дуа за угнетенных мусульман Палестины и бойцов из Чеченской Республики, участвующих в СВО", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления.

К этому сообщению было приложено видео с ежедневного намаза, который ведет муфтий Чечни Салах Межиев. Часть людей в зале мечети в форме сотрудников МЧС России, следует из видео.

Читатель "Кавказского узла" под ником renita предположил, что сокращение количества коллективных намазов в поддержку палестинцев вызвано усталостью людей. "Подниматься в 4-4.30 ночи, чтобы успеть к совершаемому в 4.50 утра тахаджуд-намазу, а затем возвращаться домой, с утра ехать на работу и целый день исполнять свои обязанности, задача не из простых. Видимо руководство все же осознало, что такими темпами оно просто-напросто «загонит» всех бюджетников, да и результат деятельности страдающих от постоянного недосыпа работников, близко к нулю. Вот власть и «прониклась». Возможен и второй вариант. Снизить градус напряженности и интерес людей к происходящему сегодня в Палестине, а вернее в секторе Газа , написал он в комментарии..

Власть пытается использовать в своих целях симпатии чеченцев к Палестине, отметил ранее комментатор "Кавказского узла" под ником era. "Однозначно, сегодня симпатии чеченцев на стороне Палестины. И власть пытается это использовать в своих целях. Так муфтий республики приравнял участие в СВО на Украине к участию верующего в «большом газавате» за освобождение одной из главных святынь мусульман – мечети Аль-Акса в Палестине. Потому, как и там и там «одинаковые враги». То, что Украина поддержала действия Израиля в Палестине, позволяет чеченскому руководству и кадыровским богословам разгонять негатив, как в отношении израильтян, так и в отношении украинцев", - подчеркнул он.

Ранее читатель "Кавказского узла", отметил, что коллективные молитвы в мечетях в поддержку Палестины организованы при участии бюджетников, известно о случаях давления на них. "В сетях были призывы прийти к утренней молитве в мечеть и принять участие в коллективном намазе "за жителей Палестины". Кто-то сам шел и ехал, кого-то на работе просто предупредили, что надо принять участие в намазе в мечети, и все. Возврат к прошлому году, когда бюджетников сгоняли в мечети для вознесения дуа за силовиков, что участвуют в СВО. Теперь, правда, речь о коллективных намазах и мольбе за палестинцев, но и про участников СВО не забыли. Их тоже упоминают", - написал он.

"Кавказский узел" также писал, что 25 марта 2022 года Рамзан Кадыров отчитался о массовых молитвах в поддержку участников спецоперации. Участников молитв принуждают к участию в них, предположил автор блога на "Кавказском узле" Чечня инсайд". Авторы комментариев подтвердили, что бюджетников собирают в мечети под угрозой увольнения.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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