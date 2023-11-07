Республики Северного Кавказа оказались в хвосте рейтинга доступности аренды жилья

07 ноября 2023, 06:40

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Последнее место рейтинга регионов России по доступности аренды жилья заняла Кабардино-Балкария, где лишь 13,1% семей из четырех человек могут позволить себе снять двухкомнатную квартиру. В конце рейтинга также расположились Чечня, Карачаево-Черкесия, Ингушетия и Дагестан.

Как писал "Кавказский узел", по данным за 2022 год республики Северного Кавказа стали аутсайдерами рейтинга доступности аренды жилья. На последнем месте оказалась Кабардино-Балкария, где лишь 15,7% семей из четырех человек могут позволить себе снять двухкомнатную квартиру.

Рейтинг регионов России по доступности аренды жилья опубликовало сегодня, 7 ноября РИА "Новости". Доступность определяется долей семей из четырех человек - двое взрослых и двое детей - которые могут арендовать двухкомнатную квартиру.

Самое высокое место среди регионов юга России в рейтинге заняла Волгоградская область (43 место), где арендовать себе жилье могут 50% семей. Ростовская область - на 46 месте. Здесь позволить себе аренду жилья могут 48,7% семей.

Остальные регионы юга России находятся в рейтинге существенно ниже. Ставропольский край - на 61 месте (42,4% семей), Астраханская область - на 64 месте (40,9% семей), Краснодарский край - на 66 месте (40,2% семей), Адыгея - на 71 месте (38,7% семей), Калмыкия - на 76 месте (28,5% семей), Северная Осетия - на 79 месте (23,3% семей).

Последние места рейтинга с 81 по 85 заняли республики Северного Кавказа. В Чечне (81 место) аренда жилья доступна 21,2% семей, в Карачаево-Черкесии (82 место) - 19,3% семей, в Ингушетии (83 место) - 16,8% семей, в Дагестане (84 место) - 15,8% семей, в Кабардино-Балкарии (85 место) - 13,1% семей.

Для сравнения, на первом месте рейтинга расположилась Кемеровская область, где аренда жилья доступна для 70,2% семей.

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