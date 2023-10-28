Муфтият Дагестана отчитался о тысячах участников молитвы за палестинцев

28 октября 2023, 13:06

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Тысячи человек приняли участие в Махачкале в коллективной молитве за мусульман Палестины, сообщил муфтият Дагестана. Массовые молитвы за палестинцев прошли также в мечетях Карачаево-Черкесии и Чечни.

Как писал "Кавказский узел", обострение палестино-израильского конфликта вызвало отклик у мусульман на Северном Кавказе. Так, в Чечне официальное духовенство устраивает ежедневные массовые молитвы в поддержку Палестины, а жители Дагестана 17 октября попытались провести на центральной площади Махачкалы акцию, которая была разогнана силовиками. 19 октября муфтият Дагестана призвал имамов мечетей на пятничном намазе помолиться за прекращение войны. В тот же день было опубликовано видео, снятое в Назрани, на котором мужчина развернул палестинский флаг.

Кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Тысячи верующих собрались в Джума-мечети Махачкалы для коллективного намаза, дуа (молитвы) "за Палестину и за всех мусульман", сообщил сегодня муфтият Дагестана в своем телеграм-канале.

Публикация проиллюстрирована видеороликом, на кадрах которого видны по меньшей мере несколько сотен человек, собравшихся в мечети на молитву.

Также сегодня в 10.01 мск муфтият опубликовал видеообращение помощника главы республики к правительству региона. "Помощник главы Дагестана Магомед Гаджимагомедов обратился ко всему правительству РД с просьбой принять участие в коллективной мольбе за палестинцев", - говорится в аннотации к видео.

"Как помощник главы Дагестана призываю всё правительство Дагестана прийти на утренний намаз и помолиться […] чтобы побыстрей закончилось это кровопролитие", - сказал на видео Гаджимагомедов.

27 октября массовые молитвы за жертв войны прошли во всех мечетях Карачаево-Черкесии, сообщил в тот же день телеканал "Архыз 24". "Дуа за жертв войны делали сегодня мусульмане во всех мечетях Карачаево-Черкесии. Традиционный джума-намаз прошел в память жертв палестино-израильского конфликта. Тысячи верующих направили свои молитвы безвинным жертвам конфликта, а также обращались к Всевышнему с просьбой прекратить кровопролитие", - говорится в публикации на странице телеканала во "ВКонтакте".

В мечети Чечни приходят тысячи жителей, чтобы молиться за жителей Палестины. Они призывают к прекращению израильско-палестинского конфликта, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" местные жители.

В мечетях Чечни также продолжаются массовые молитвы за палестинцев, сообщило вечером 27 октября Духовное управление мусульман республики.

"Жители региона продолжают ежедневно собираться на тахаджуд-намазы 1 и возносить коллективное дуа за жителей Палестины и чеченских бойцов, участвующих в СВО", - говорится в публикации в телеграм-канале управления.

Каждую ночь во всех крупных мечетях Чечни около 150 тысяч мусульман молятся "о спасении жителей Палестины", сообщил муфтият республики.

Напомним, боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию "Железные мечи", после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим в ряде стран: в частности, Франция и Евросоюз внесли его в списки террористических после обострения палестино-израильского конфликта. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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