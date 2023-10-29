Здание еврейского культурного центра в Нальчике после пожара. Фото: пресс-служба управления МЧС по Кабардино-Балкарии https://t.me/mchskbr/3044

29 октября 2023, 17:58

Инцидент в еврейском центре Нальчика назван поджогом

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Пожар в строящемся здании еврейского культурного центра в Нальчике произошел в результате поджога, сообщил источник в правоохранительных органах. Люди при пожаре не пострадали, заявило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", в Нальчике произошел пожар в строящемся еврейском культурном центре, на здание также была нанесена антисемитская надпись, следует из видео и фото, опубликованных сегодня в анонимных телеграм-каналах. Управление МЧС по Кабардино-Балкарии, по состоянию на 15.00 мск, не сообщило на своем сайте и в телеграм-канале об инциденте.

Пожар на территории, где идет строительство еврейского культурного центра, произошел в результате поджога, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии.

"На стройке еврейского культурного центра в Нальчике неизвестные подожгли несколько автомобильных покрышек и нанесли на одной из стен надпись экстремистского характера. Огонь быстро потушили, никто не пострадал", - сказал он, добавив, что "по данному факту проводится проверка".

МВД и управление СКР по Кабардино-Балкарии, по состоянию на 17.57 мск, не сообщили на своих сайтах о проверке инцидента.

Региональное управление МЧС в 15.30 мск опубликовало в своем телеграм-канале фотографии последствий пожара. На фото видно то же недостроенное здание, которое было показано в опубликованных анонимными телеграм-каналами видеозаписях пожара.

Сообщение о том, что на улице Левича в Нальчике произошел пожар, поступило сегодня в 06.36 мск, говорится в публикации управления МЧС. "По прибытии было установлено, что в недостроенном здании горит строительный мусор. В 07:00 пожар полностью ликвидирован. Площадь пожара составила 30 кв.м. В результате пожара пострадавших и погибших нет", - сообщило ведомство.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", на улице Левича в Нальчике располагается здание еврейской общины.

Напомним, 26 октября в телеграм-каналах были опубликованы адреса синагог и имена раввинов в Ставрополе, Краснодаре, Сочи, Нальчике и Дербенте. Авторы публикаций сопроводили их антисемитскими заявлениями, воздержавшись при этом от прямых угроз. В числе адресов был указан и адрес еврейской общины в Нальчике.

Мусульмане Северного Кавказа не остались равнодушными к обострению палестино-израильского конфликта. Так, в Чечне духовенство устраивает ежедневные массовые молитвы в поддержку Палестины, муфтият Дагестана 28 октября отчитался о тысячах участников молитв за палестинцев. В Черкесске и Хасавюрте 28 октября прошли акции против приезда на Северный Кавказ беженцев из Израиля.

Информация о том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, собрана в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

При этом Координационный центр мусульман Северного Кавказа 28 октября назвал недопустимыми антисемитские акции и призвал не расценивать мнение их участников как мнение народа.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию "Железные мечи", после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим в ряде стран: в частности, Франция и Евросоюз внесли его в списки террористических после обострения палестино-израильского конфликта. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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Примечание:

"Жители Чечни рассказали о массовых молитвах за Палестину", "Фонд "Инсан" сообщил об участии более 24 тысяч человек в сборе средств для Палестины", "Ученики чеченских школ приняли участие в коллективных молитвах за Палестину".

Автор: "Кавказский узел"

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