Обнародовано видео пожара в еврейском культурном центре Нальчика

29 октября 2023, 15:11

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В Нальчике произошел пожар в строящемся еврейском культурном центре, на здание также нанесена антисемитская надпись, следует из опубликованных видео и фото.

Как писал "Кавказский узел", мусульмане Северного Кавказа не остались равнодушными к обострению палестино-израильского конфликта. Так, в Чечне духовенство устраивает ежедневные массовые молитвы в поддержку Палестины, муфтият Дагестана 28 октября отчитался о тысячах участников молитв за палестинцев. В Черкесске и Хасавюрте 28 октября прошли акции против приезда на Северный Кавказ беженцев из Израиля.

Информация о том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, собрана в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Видеозапись пожара в строящемся здании в Нальчике опубликовал сегодня анонимный телеграм-канал "ЧП Кавказ", на который подписана 141 тысяча пользователей. "В строящемся еврейском центре в Нальчике произошёл пожар. Предварительно, внутри кто-то поджёг покрышки, и огонь перебросился на здание", - говорится в публикации.

На кадрах ролика видно, что на первом этаже недостроенного двухэтажного здания, огороженного забором, горит огонь, сопровождающийся клубами черного дыма.

Это же видео размещено сегодня в анонимном телеграм-канале Baza. "В Нальчике (КБР) подожгли еврейский культурный центр. По сообщениям местных жителей, кто-то закинул в строящееся здание центра горящие покрышки. Также на стене появилась надпись [антисемитского характера]", - говорится в публикации. Помимо видеоролика, публикация проиллюстрирована также фотографией, на которой видна антисемитская надпись белой краской на фасаде недостроенного здания, закопченного дымом.

"Кавказский узел" пока не может проверить, где и когда были сделаны опубликованные видео и фото, и не располагает информацией о причинах пожара. Управление МЧС по Кабардино-Балкарии, по состоянию на 15.00 мск, не сообщило на своем сайте и в телеграм-канале об инциденте. При этом в утренней сводке на сайте ведомства отмечается, что за прошедшие сутки зарегистрировано 12 пожаров. Подробности в сводке не приведены.

Напомним, мусульмане республик Северного Кавказа в основном сочувствуют Палестине, но поддержка не стала безоговорочной, а тема конфликта не является основной в обществе, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" ученые, активисты и журналисты из СКФО.

Координационный центр мусульман Северного Кавказа, комментируя проведенную 28 октября акцию в Черкесске и призывы не пускать беженцев из Израиля, назвал недопустимыми антисемитские акции и призвал не расценивать мнение их участников как мнение народа.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию "Железные мечи", после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим в ряде стран: в частности, Франция и Евросоюз внесли его в списки террористических после обострения палестино-израильского конфликта. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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