Сотни людей приняли участие в антиизраильской акции в аэропорту Махачкалы

29 октября 2023, 20:26

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В аэропорту "Уйташ" к прибытию рейса из Тель-Авива по призывам анонимных телеграм-каналов собрались сотни жителей Дагестана. Собравшиеся заявили, что не позволят евреям попасть в республику. Молодые люди досматривают даже автомобили силовиков, пытаясь найти прибывших из Израиля.

Как сообщал "Кавказский узел", мусульмане Северного Кавказа после обострения палестино-израильского конфликта неоднократно демонстрировали свою поддержку палестинцев. Так, в Чечне духовенство устраивает ежедневные массовые молитвы в поддержку Палестины, а жители Дагестана 17 октября попытались провести на центральной площади Махачкалы акцию, которая была разогнана силовиками. Муфтияты Дагестана и Карачаево-Черкесии отчитались о тысячах участников молитв в поддержку Палестины. В Черкесске и Хасавюрте прошли акции против приезда на Северный Кавказ беженцев из Израиля. Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) выступил с обращением по поводу ситуации в Палестине и реакции на нее на Северном Кавказе, назвав недопустимыми антисемитские акции, а также призвал не расценивать мнение их участников как мнение народа.

Информация о том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, собрана в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Выйти к аэропорту в течение дня призывал дагестанский телеграм-канал, на который подписаны 52,6 тысячи пользователей.Админ канала также призвал выслеживать машины до их пунктов назначения, чтобы идентифицировать прилетевших.

Рейс из Тель-Авива компании Red Wings по данным онлайн-табло аэропорта Махачкалы прибыл в 19.18 мск.

Собравшиеся у аэропорты сотни людей скандируют антисемитские лозунги. Некоторые держат в руках плакаты аналогичного содержания, следует из опубликованного в телеграм-каналах видео.

Молодые люди останавливают машины, выезжающие из аэропорта, и проверяют пассажиров, следует их короткого видео, опубликованного телеграм-каналом "Осторожно, новости".

Полиция этому никак не мешает, более того в поисках евреев толпа проверяет даже автозаки силовиков. Протестующие беспрепятственно вошли в здание терминала, сообщил в 20.16 мск канал RusNews.

Напомним, анонимные телеграм-каналы опубликовали 26 октября адреса синагог и имена раввинов в Ставрополе, Краснодаре, Сочи, Нальчике и Дербенте, сопроводив их антисемитскими заявлениями.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию "Железные мечи", после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим в ряде стран: в частности, Франция и Евросоюз внесли его в списки террористических после обострения палестино-израильского конфликта. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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