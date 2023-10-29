В аэропорту Махачкалы произошли стычки протестующих с силовиками

29 октября 2023, 23:10

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Участники антиизраильской акции в Махачкале вступили в стычки с полицией, несколько человек задержано.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня в аэропорту Уйташ к прибытию рейса из Тель-Авива по призывам анонимных телеграм-каналов собрались сотни жителей республики. Они заявили, что не позволят евреям попасть в Дагестан и организовали досмотр автомобилей и автобусов. Молодые люди досматривали даже технику силовиков, пытаясь найти прибывших из Израиля. В 21.40 мск источники сообщили, что толпу удалось вытеснить со взлетно-посадочной полосы.

В аэропорту начались задержания выбежавших на взлетно-посадочную полосу людей, сообщил телеграм-канал "Эхо Дагестана" в 22.47 мск. Пост сопровождается коротким видео, длительностью 25 секунд, снятым через иллюминатор самолета. На нем на полосе рядом с самолетом видно около десяти силовиков, на полосе лежат два человека, которых удерживают силовики.

Полиция начала задержания в аэропорту, в 22.51 мск сообщил канал "Осторожно, новости". "Часть дагестанцев скрутили прямо на взлетной полосе, другую группу протестующих оттеснили к ограждениям - сейчас они отбиваются от силовиков", говорится в посте. Публикация также сопровождается видео, на нем видно большое число силовиков, экипированных в защитную амуницию со щитами и дубинками. Они оттеснили толпу за заграждение, откуда звучат крики.

Аэродром в Махачкале освобожден от незаконно проникших туда лиц, сообщила Росавиация. "На 22.20 мск благодаря работе правоохранительных органов аэродром освобожден от несанкционированно проникших граждан", - сообщило ведомство в своем телеграм-канале в 22.57 мск.

Мусульмане регионов СКФО после обострения палестино-израильского конфликта неоднократно выступали в поддержку палестинцев. Так, в Чечне духовенство устраивает ежедневные массовые молитвы в поддержку Палестины, муфтияты Дагестана и Карачаево-Черкесии также отчитались о тысячах участников молитв в поддержку Палестины.

О том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, говорится в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Ряд акций принял антиизраильский характер. Так, жители Дагестана 17 октября попытались провести на центральной площади Махачкалы акцию, которая была пресечена силовиками. В Черкесске и Хасавюрте прошли акции против приезда на Северный Кавказ беженцев из Израиля. Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) выступил с обращением по поводу ситуации в Палестине и реакции на нее на Северном Кавказе, назвав недопустимыми антисемитские акции, а также призвал не расценивать мнение их участников как мнение народа.

Боевые действия между Израилем и движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела Израиля сотнями ракет, под обстрел попали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Террористы проникли на территорию Израиля, захватив сотни заложников. Армия обороны начала против "Хамас" операцию "Железные мечи", Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим в ряде стран: в частности, Франция и Евросоюз внесли его в списки террористических после обострения палестино-израильского конфликта. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура.

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