Власти объявили о создании палестинской автономии в Чечне

21 декабря 2023, 10:57

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В целях гармонизации межнациональных отношений в Чечне будет создана национально-культурная палестинская автономия, сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Как информировал "Кавказский узел", 14 декабря в Чечне родился первый палестинский ребенок, мать которого прибыла в республику в составе группы беженцев 1 декабря. 12 декабря число прибывших в Чечню беженцев из Палестины достигло 184.

Власти Чечни приняли решение создать в республике национально-культурную палестинскую автономию в рамках работы по гармонизации межнациональных отношений, рассказал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Об этом он сообщил во время заседания Общественно-консультативного совета по межнациональным отношениям при главе Чечни, во время которого в том числе обсуждался вопрос обустройства палестинских беженцев, прибывших в республику, передало 20 декабря ИА "Грозный информ".

Представитель палестинской общины Диб Юсеф, прибывший в Чечню в составе первой группы беженцев и который присутствовал на заседании, поблагодарил за помощь. "Нам оказали очень теплый прием, ощущаем здесь большую солидарность", – сказал он.

Национально-культурные автономии существуют в России согласно федеральному закону "О национально-культурной автономии" от 17 июня 1996 года № 74-ФЗ. По этому закону национально-культурная автономия – это объединение российских граждан, относящих себя к национальному меньшинству, для сохранения в том числе самобытности, развития языка, образования, национальной культуры, а также для на социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов, отметило агентство.

Напомним, между Израилем и палестинским движением "Хамас" боевые действия начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

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