СГБ Азербайджана отчиталась о задержании подозреваемых в терроризме

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Четверо граждан Азербайджана доставлены в Баку после задержания в Пакистане. Они обвинены в финансировании терроризма и причастности к незаконному вооруженному формированию.

О задержании четверых граждан Азербайджана, обвиняемых в причастности к боевикам, сообщила Служба госбезопасности страны. Обвиняемые были задержаны в Пакистане, после чего их доставили в Баку и заключили под стражу.

Вугар Наджафли, Джамал Гезалов, Тофиг Юсифли и Дадаш Гашимов выехали с территории Азербайджана в 2024 году. Скрываясь в горных районах Пакистана на границе с Афганистаном, они участвовали “в боевых учениях и вооруженных конфликтах в составе международной террористической организации, а также проходили вооруженную подготовку в преступных целях”, цитирует сообщение спецслужбы Trend.

По информации ведомства, подготовка для участия граждан Азербайджана в террористических группах за рубежом велась еще до их выезда из страны: в лесу на севере Азербайджана силовики обнаружили подземные убежища для боевиков. Также в связи с деятельностью этих групп СГБ расследует уголовные дела о подготовке терактов, незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Силовики также назвали имена двоих граждан Азербайджана, которые, по их данным, финансировали деятельность боевиков - Мир Джавад Гусейнли и Турал Агаев. Им, как и четырем задержанным, предъявлены обвинения по двум статьям УК Азербайджана - о финансировании терроризма и об участии в вооруженных конфликтах на почве религиозной вражды за пределами Азербайджана.

Как информировал "Кавказский узел", в начале февраля в Гусарском районе Азербайджана (район на севере страны, граничит с Дагестаном - прим. "Кавказского узла") силовики убили восемь членов террористической организации "Лесные братья", еще шестеро были арестованы. Обезвреженная группа могла быть "спящей ячейкой", предположил аналитик.

Ранее азербайджанские политологи заявили о росте террористических угроз в стране. Экстремисты в Азербайджане управляются серьезными центрами из-за рубежа, не испытывающими недостатка в финансах, отметил, в частности, Тофиг Тюркель.

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