Махачкалинцы на акции протеста. Кадр из видео https://www.instagram.com/p/C80B_bDsfOx/ (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)

30 июня 2024, 07:23

Махачкалинцы вышли на акцию протеста из-за отсутствия электричества

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Несколько десятков жителей Махачкалы вышли сегодня ночью на акцию протеста. Они заявили, что в их домах трое суток нет света, и что чиновники не реагируют на их просьбы решить проблему с электроснабжением.

Как информировал "Кавказский узел", жители Махачкалы периодически жалуются на отсутствие подачи света в их дома. Горожане неоднократно проводили акции протеста из-за перебоев с электроснабжением. В частности, 13 декабря 2023года жители Сепараторного поселка перекрыли движение по проспекту Акушинского из-за двухдневного отсутствия электричества. Акция прекратилась, когда энергетики пообещали дать свет в дома махачкалинцев.

Сегодня ночью жители СТ "Урожай" в Махачкале вышли на акцию протеста из-за того, что в их домах уже несколько дней нет света.

Видео об акции протеста опубликовал сегодня Instagram*-паблик tut.dagestan. На его кадрах показано несколько десятков человек, которые стоят на улицы. Действие происходит в темное время суток.

"Урожайный". Третий день света нет. Никому [из чиновников] ничего не нужно. Продукты портятся, больные люди дома – дети, взрослые. Люди устали уже обращаться. Никакой реакции", – сказала автор ролика.

Этот пост в Instagram*-паблике tut.dagestan, на который подписаны около 1,6 миллиона пользователей, на 07.20 мск набрал 368 отметок "нравится" и 16 комментариев.

"Почему без света? Вроде с погодой все нормально, нет ветра. Не издевайтесь, пожалуйста, над людьми", – написала zarina_m_777.

"Властям не надо ничего", – считает samirakallaeva.

"И где теперь Мельников, где теперь власти, где работники? Почему не помогают людям?" – задался вопросами пользователь mura._05.

На 07.20 мск на сайте администрации Махачкалы нет комментариев относительно жалобы жителей на отсутствие подачи света.

Напомним, с 9 августа 2023 года в Махачкале прошло несколько акций протеста из-за отключений электричества. Вечером 25 августа 2023 года местные жители перекрывали движение в Семендере. 26 августа 2023 года жители улицы Гамидова добились восстановления подачи электричества после того, как перекрыли дорогу.

Махачкалинцам следует активнее бороться за свои права с помощью официальных жалоб на перебои в энергоснабжении, заявили дагестанские активисты и разъяснили на встрече с жителями Редукторного поселка порядок подачи жалоб.

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Примечание:

"Жители махачкалинского поселка пожаловались на новые отключения света", "Проблема водоснабжения Избербаша осталась нерешенной", "Проблема с водоснабжением Карамана-2 повлияла на отношения между жителями".

Автор: "Кавказский узел"

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