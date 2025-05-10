Власти отчитались об установке трансформатора после протестов жителей Махачкалы

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Жители улицы Бездорожная в Махачкале, у которых из-за скачков напряжения сгорела бытовая техника, потребовали обеспечить установку исправного трансформатора и подачу электричества. После того как видео с импровизированного схода жителей появилось в Telegram, власти сообщили о решении проблемы.

Сообщение о том, что у жителей улицы Бездорожная в Махачкале более суток нет электричества, опубликовал сегодня Telegram-канал "Спросите у Расула".

"Мы находимся на улице Бездорожная (бывшая Магистральная). Нам позавчера привезли трансформатор типа новый, уже третий старый привозят, но оказалось, что он вообще не новый, старый наш был лучше. Вчера у людей в поселке у многих котлы перегорели, бытовая техника и многое другое. У нас на улице живут участники СВО, есть люди с ограниченными возможностями, а также пожилые. С 07.00 утра стоят люди у их организации. Все соседи собрались, но нет никакой реакции от Горсетей, весь поселок целый день сидел без света и хотят, чтоб мы еще 2-3 дня сидели без света", - процитировал Telegram-канал сообщения жителей.

К сообщению приложены видеоролики, на которых примерно два десятка людей собрались у здания. "Мы никуда не уйдем", - кричит на одном из видео женщина вслед мужчине, который проходит мимо собравшихся и заходит в здание.

На другом видео женщина, которая не видна на записи, возмущенно и громко говорит, что им "отсюда ответ нужен". "Мы отсюда уйдем, когда отсюда будет ответ", - заявила она.

На запись отреагировал глава Центра управления регионом Исрафил Исрафилов. "8 мая на улице Солдатская специалисты Махачкалинских городских электросетей выявили износ оборудования. На место оперативно был установлен другой временный трансформатор. Уже 9 мая на улице Бездорожная начали поступать обращения от жителей о резких скачках напряжения. В связи с этим было принято решение временно отключить трансформатор и подготовить его к замене", - сообщил он.

По его словам, сегодня на место доставили "исправный трансформатор". "Представители руководства Дагэнерго встретились с жителями, подробно объяснили ситуацию и ответили на все вопросы", - рассказал Исрафилов.

Как писал "Кавказский узел", длительные перебои с подачей воды и электричества продолжаются в Махачкале вопреки обещаниям чиновников решить эти вопросы, заявили летом 2024 года горожане в комментариях к публикации мэра и потребовали устранить проблемы.

В ночь на 30 июня 2024 года несколько десятков жителей садового товарищества "Урожай", расположенного в Каспийске, вышли на акцию протеста в Махачкале. Они заявили, что в их домах трое суток нет света, а чиновники не реагируют на просьбы решить проблему. После акции протеста неисправность в электросети была устранена.

В августе 2023 года в Махачкале прошло несколько акций протеста из-за отключений электричества. В частности, жители перекрывали движение в поселке Семендер и Редукторном поселке. 26 августа 2023 года жители улицы Гамидова добились восстановления подачи электричества после того, как перекрыли дорогу.

Жители Махачкалы регулярно жалуются на отсутствие электричества в домах и неоднократно проводили акции протеста из-за перебоев с энергоснабжением. В частности, 13 декабря 2023 года жители Сепараторного поселка перекрыли движение по проспекту Акушинского из-за двухдневного отсутствия электричества. Акция прекратилась, когда энергетики пообещали дать свет в дома.

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