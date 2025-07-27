Возобновлена подача электричества в дома жителей Махачкалы

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Энергетики устранили последствия аварии на подстанции, после которой более 86 тысяч махачкалинцев остались без электричества. Властям не удаётся решить проблему регулярных перебоев с энергоснабжением, признал глава Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 26 июля около 86,5 тысячи человек в Махачкале остались без электричества. Власти объяснили аварию возгоранием на подстанции "Новая", вызванным сверхнормативной нагрузкой на линиях электропередачи.

Без света остались центральные улицы Махачкалы - район Джума-мечети, улицы Аскерханова, Ярагского, Ирчи Казака, Имама Шамиля, Нахимова и другие. Аварийно-восстановительные работы будут завершены в течение дня, пообещала мэрия.

Названные мэрией сроки подачи света были сорваны

К половине третьего ночи подачу электроэнергии полностью возобновили

Подача электричества была возобновлена лишь сегодня ночью, сообщило в своем телеграм-канале Минэнерго Дагестана. "Электроснабжение отключенных из-за аварии на подстанции 110 кВ «Новая» потребителей полностью восстановлено. Специалисты «Дагэнерго» продолжали работать даже в темноте. К половине третьего ночи подачу электроэнергии полностью возобновили", - говорится в публикации.

Об этом же сообщила сегодня в своем телеграм-канале администрация Махачкалы. "Специалисты «Дагэнерго» полностью восстановили электроснабжение ранее обесточенных потребителей в отдельных районах Махачкалы. К 02:30 энергетики вернули передачу электроэнергии потребителям, которые были временно обесточены в результате технологического нарушения в кабельной сети на подстанции 110 кВ «Новая». [...] Приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим за терпение", - говорится в сообщении.

25 июля жители Махачкалы пожаловались "Кавказскому узлу" на регулярные отключения электричества. По их словам, света порой не бывает от нескольких часов до нескольких суток. Сотрудник "Дагэнерго" рассказал, что иногда в городе остаются без света одновременно десятки тысяч человек. "Для быстрого исправления аварий не хватает людей, бригады выезжают с одной локации на другую. Ветхие сети не выдерживают нагрузок", - пояснил он.

Меликов заявил о рекордной нагрузке на электросети республики

Глава Дагестана Сергей Меликов сегодня сообщил, что система энергоснабжения "работает на пределе". "За последние 10 дней в Дагестане шесть раз превышался максимальный уровень нагрузки. Это рекордные показатели за последние годы. Несмотря на все усилия, пока наши сети к таким нагрузкам не готовы", - написал он в своем телеграм-канале.

Трудно увидеть результаты той огромной работы, которая проводится

При этом Меликов признал неэффективность и нерасторопность властей. "Я неоднократно поднимал вопрос нашего энергетического комплекса на федеральном уровне, в том числе предлагал начать реализацию комплексной программы развития энергосистемы региона. Все эти решения принимаются, но не так быстро, как нам всем хотелось бы. И хотя трудно увидеть результаты той огромной работы, которая проводится, они есть. Именно благодаря им в этом году аварий в два с лишним раза меньше, чем в 2023-м, и намного меньше, чем в 2024-м", - говорится в публикации.

По словам главы республики, "сети изношены, резко растёт потребление, объём инвестиций в модернизацию инфраструктуры недостаточен, а хаотичная и незаконная застройка усугубляет эти проблемы". "Сейчас все службы переведены в режим повышенной готовности: это 678 специалистов ресурсоснабжающих организаций и почти три сотни единиц техники. Постоянно мониторим ситуацию", - заявил он.

В своей публикации Сергей Меликов не удержался от упоминания "врагов Дагестана". "Привлекать внимание к проблеме, работать вместе с властью, доносить запросы граждан и информировать население – совсем не то же, что раскачивать ситуацию, использовать беды людей в своих личных интересах, а возможно, и хуже – в интересах врагов Дагестана и России", - написал глава региона.

Проблемы с энергоснабжением неоднократно становились поводом для протестов

Жители Каспийска назвали системными проблемы с коммунальными услугами В отсутствие света горожане остаются без воды и отопления, а жалобы на коммунальные проблемы остаются без ответа, рассказали жители Каспийска. Власти города и энергетики объяснили перебои с электричеством принадлежностью трансформатора.

Напомним, жители Махачкалы неоднократно проводили сходы из-за перебоев с энергоснабжением. Так, 10 мая жители улицы Бездорожной потребовали обеспечить установку исправного трансформатора и подачу электричества. После того как видео со стихийного схода жителей было опубликовано в Telegram, власти сообщили о решении проблемы. По мнению горожан, лишь огласка ситуации побудила власти установить исправный трансформатор.

В июле 2024 года жители Редукторного поселка провели стихийную акцию протеста из-за отключения электричества. 13 декабря 2023 года жители Сепараторного поселка перекрыли движение по проспекту Акушинского из-за двухдневного отсутствия электричества. Акция прекратилась, когда энергетики пообещали дать свет в дома.

В августе того же года в Махачкале прошло несколько акций протеста из-за отключений электричества. В частности, жители перекрывали движение в поселке Семендер и Редукторном поселке.

Жителям следует активнее бороться за свои права с помощью официальных жалоб на перебои в энергоснабжении, заявили в августе 2023 года дагестанские активисты и разъяснили на встрече с горожанами порядок подачи жалоб.