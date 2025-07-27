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14:58, 27 июля 2025

Возобновлена подача электричества в дома жителей Махачкалы

Трансформатор в Дагестане. Фото: пресс-служба администрации Махачкалы https://mkala.ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Энергетики устранили последствия аварии на подстанции, после которой более 86 тысяч махачкалинцев остались без электричества. Властям не удаётся решить проблему регулярных перебоев с энергоснабжением, признал глава Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 26 июля около 86,5 тысячи человек в Махачкале остались без электричества. Власти объяснили аварию возгоранием на подстанции "Новая", вызванным сверхнормативной нагрузкой на линиях электропередачи.

Без света остались центральные улицы Махачкалы - район Джума-мечети, улицы Аскерханова, Ярагского, Ирчи Казака, Имама Шамиля, Нахимова и другие. Аварийно-восстановительные работы будут завершены в течение дня, пообещала мэрия.

Названные мэрией сроки подачи света были сорваны

К половине третьего ночи подачу электроэнергии полностью возобновили

Подача электричества была возобновлена лишь сегодня ночью, сообщило в своем телеграм-канале Минэнерго Дагестана. "Электроснабжение отключенных из-за аварии на подстанции 110 кВ «Новая» потребителей полностью восстановлено. Специалисты «Дагэнерго» продолжали работать даже в темноте. К половине третьего ночи подачу электроэнергии полностью возобновили", - говорится в публикации.

Об этом же сообщила сегодня в своем телеграм-канале администрация Махачкалы. "Специалисты «Дагэнерго» полностью восстановили электроснабжение ранее обесточенных потребителей в отдельных районах Махачкалы. К 02:30 энергетики вернули передачу электроэнергии потребителям, которые были временно обесточены в результате технологического нарушения в кабельной сети на подстанции 110 кВ «Новая». [...] Приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим за терпение", - говорится в сообщении.

25 июля жители Махачкалы пожаловались "Кавказскому узлу" на регулярные отключения электричества. По их словам, света порой не бывает от нескольких часов до нескольких суток. Сотрудник "Дагэнерго" рассказал, что иногда в городе остаются без света одновременно десятки тысяч человек. "Для быстрого исправления аварий не хватает людей, бригады выезжают с одной локации на другую. Ветхие сети не выдерживают нагрузок", - пояснил он.

Меликов заявил о рекордной нагрузке на электросети республики

Глава Дагестана Сергей Меликов сегодня сообщил, что система энергоснабжения "работает на пределе". "За последние 10 дней в Дагестане шесть раз превышался максимальный уровень нагрузки. Это рекордные показатели за последние годы. Несмотря на все усилия, пока наши сети к таким нагрузкам не готовы", - написал он в своем телеграм-канале.

Трудно увидеть результаты той огромной работы, которая проводится

При этом Меликов признал неэффективность и нерасторопность властей. "Я неоднократно поднимал вопрос нашего энергетического комплекса на федеральном уровне, в том числе предлагал начать реализацию комплексной программы развития энергосистемы региона. Все эти решения принимаются, но не так быстро, как нам всем хотелось бы. И хотя трудно увидеть результаты той огромной работы, которая проводится, они есть. Именно благодаря им в этом году аварий в два с лишним раза меньше, чем в 2023-м, и намного меньше, чем в 2024-м", - говорится в публикации.

По словам главы республики, "сети изношены, резко растёт потребление, объём инвестиций в модернизацию инфраструктуры недостаточен, а хаотичная и незаконная застройка усугубляет эти проблемы". "Сейчас все службы переведены в режим повышенной готовности: это 678 специалистов ресурсоснабжающих организаций и почти три сотни единиц техники. Постоянно мониторим ситуацию", - заявил он.

В своей публикации Сергей Меликов не удержался от упоминания "врагов Дагестана". "Привлекать внимание к проблеме, работать вместе с властью, доносить запросы граждан и информировать население – совсем не то же, что раскачивать ситуацию, использовать беды людей в своих личных интересах, а возможно, и хуже – в интересах врагов Дагестана и России", - написал глава региона.

Проблемы с энергоснабжением неоднократно становились поводом для протестов

Электричество. Фото: https://05.mchs.gov.ru
17:38 25.02.2025
Жители Каспийска назвали системными проблемы с коммунальными услугами
В отсутствие света горожане остаются без воды и отопления, а жалобы на коммунальные проблемы остаются без ответа, рассказали жители Каспийска. Власти города и энергетики объяснили перебои с электричеством принадлежностью трансформатора.

Напомним, жители Махачкалы неоднократно проводили сходы из-за перебоев с энергоснабжением. Так, 10 мая жители улицы Бездорожной потребовали обеспечить установку исправного трансформатора и подачу электричества. После того как видео со стихийного схода жителей было опубликовано в Telegram, власти сообщили о решении проблемы. По мнению горожан, лишь огласка ситуации побудила власти установить исправный трансформатор.

В июле 2024 года жители Редукторного поселка провели стихийную акцию протеста из-за отключения электричества. 13 декабря 2023 года жители Сепараторного поселка перекрыли движение по проспекту Акушинского из-за двухдневного отсутствия электричества. Акция прекратилась, когда энергетики пообещали дать свет в дома.

В августе того же года в Махачкале прошло несколько акций протеста из-за отключений электричества. В частности, жители перекрывали движение в поселке Семендер и Редукторном поселке.

Жителям следует активнее бороться за свои права с помощью официальных жалоб на перебои в энергоснабжении, заявили в августе 2023 года дагестанские активисты и разъяснили на встрече с горожанами порядок подачи жалоб.

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Автор: "Кавказский узел"

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