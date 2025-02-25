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17:38, 25 февраля 2025

Жители Каспийска назвали системными проблемы с коммунальными услугами

Электричество. Фото: https://05.mchs.gov.ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В отсутствие света горожане остаются без воды и отопления, а жалобы на коммунальные проблемы остаются без ответа, рассказали жители Каспийска. Власти города и энергетики объяснили перебои с электричеством принадлежностью трансформатора.

Как писал "Кавказский узел", жители одного из районов Каспийска провели сход, в ходе которого обратились к главе Дагестана Сергею Меликову. Видеообращение опубликовано 24 февраля в телеграм-канале «Черновика». «Постоянные проблемы с электроэнергией, проблемы с дорогой, отсутствие внимания властей города к их нуждам — это то, о чём жители Каспийска говорят в своём обращении. "Заставьте власти города работать как надо!" — говорят они», - сказано в аннотации к видео.

Житель улицы Кавказская Ибрагим рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что многоэтажный микрорайон, где часто отключают свет, новый, здесь плохая инфраструктура, не проложены нормальные дороги.

"От перебоев со светом портится бытовая техника, в домах не работают лифты, отсутствует вода и отопление", - говорит Ибрагим. Он добавил, что жалобы в адрес мэрии Каспийска остаются без ответа, поэтому люди приняли решение обратиться к главе Дагестана.

Жительница Каспийска Замира рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что живет на улице Батманова. Постоянные перебои со светом в данном районе города, откуда поступило обращение, наблюдаются, кроме этой улицы, еще на Кавказской, и частично Омарова. Это район многоэтажной застройки. По состоянию на 15-00 мск 25 февраля свет на улице был, уточнила она.

"От света зависит отопление, подача воды. Есть пожилые люди, которым трудно ходить за покупной водой, тем более лифты не работают. В «Дагэнерго» сказали, что питающий нас трансформатор не находится у них на балансе. Где нам искать его хозяина? А люди исправно оплатят за свет в «Каспийские электросети»", - говорит Замира.

24 февраля в телеграм-канале администрации Каспийска опубликовано сообщение от «Дагэнерго» по поводу обращения жителей ряда многоквартирных домов по улице Кавказская.

"Трансформаторы, питающие эти дома, принадлежат жилищно-строительной компании и не находятся на балансе «Дагэнерго». Согласно акту о разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, обслуживание и ремонт данных трансформаторов являются обязанностью их владельца – ЖСК. Несмотря на это, специалисты «Дагэнерго» регулярно оказывают помощь и содействие в устранении технологических нарушений, чтобы минимизировать неудобства для жителей данных многоквартирных домов. Мы рекомендуем собственникам трансформаторов обратиться в «Дагэнерго» с заявлением о заключении договора на техническое обслуживание энергообъектов. Это позволит проводить своевременные работы и повысит надёжность электроснабжения", - говорится в публикации.

Руководитель движения "Каспийск – наш город" Гуруна Бутаева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что микрорайон, жители которого записали обращение, не самый проблемный по электроснабжению в Каспийске.

"У нас весь город проблемный, везде часто отключают свет. В Каспийске с наступлением холодов по многим улицам наблюдается такая же проблема, на несколько часов могут отключить разные районы города. Это не только от мороза зависит, в обычные дни тоже света не бывает. У энергетиков разные объяснения – то обрыв, то ещё что-то" - рассказала Бутаева.

В «Мониторе ЖКХ» сообщили корреспонденту «Кавказского узла», что они разработали для людей алгоритм, что делать в случае частых отключений света. Соответствующая информация опубликована в телеграм-канале «Монитора ЖКХ».

Если периодически отключают свет либо слабое напряжение, нужно позвонить в аварийную службу и описать проблему. Лучше включить запись звонка, чтобы были доказательства того, что вы звонили.  Поставщик обязан отреагировать на сообщение о нарушении нормативов от потребителя не позднее чем через 2 часа после вашего обращения. Он должен провести проверку с выездом на место и составить акт. Если по их вине был причинен вред потребителю, он должен это зафиксировать. Акт проверки составляется в таком количестве экземпляров, сколько заинтересованных лиц, ими же подписывается. 

Результат проверки поставщик должен отправить не позднее трех рабочих дней. Если этого не произошло, следует отправить письменную жалобу в Госжилинспекцию. К ней приложить подтверждающие документы: сообщение в адрес поставщика, время звонка, номер телефона, запись звонка, копия о принятии письменного заявления.

"Если и тут возникли заминки и Госжилинспекция не помогла, приходите к нам: мы поможем бесплатно решить вопрос. Суть не в том, чтобы избежать выплат, а чтобы принудить поставщиков электричества не халтурить», - сообщил «Монитор ЖКХ».

"Кавказский узел" сообщал, что в декабре 2024 года жители Каспийска раскритиковали проект застройки набережной. Ранее, в ноябре, жители города выступили против повышения цен на проезд в маршрутках. В июле жители города заявили, что из-за дыма от горящей свалки в городе невозможно открыть окна.

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Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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