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13:41, 25 февраля 2025

Жители Каспийска попросили Меликова заставить работать чиновников

Кадр видеообращения жителей Каспийска. 25 февраля 2025 г. Скриншот видео https://t.me/chernovik_new/844

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Гнев жителей вызвало нежелание городских властей решать коммунальные проблемы города.

Видео с обращением жителей Каспийска 24 февраля опубликовал дагестанский телеграм-канал "Черновик 2.0" , у которого 3500 подписчиков.  "Жители одного из районов Каспийска провели сход, в ходе которого обратились к главе Дагестана Сергею Меликову", говорится в описании видео, которое по данным на 8.15 мск посмотрели 13,7 тысяч пользователей, публикация набрала 48 "лайков".

На видео стоят люди, всего около 30 человек, на фоне многоэтажных домов. Стоящий впереди остальных мужчина средних лет обращается к главе республики.

«Обращаются к вам жители улицы Кавказской», - говорит он, перечисляя номера домов. "Постоянно отключают свет. У кого-то 10 детей, старики. На улице мороз.  Почему постоянно отключают, почему именно наши дома?" - задает он вопрос.

"Это невозможно", - говорит женщина на видео, "котлы без света не работают", - поддерживает ее мужской голос за кадром.

"Проблема не только со светом, но и с дорогой", - поддерживает выступающих еще один мужчина.

"Постоянно отключают свет, лифты зависают, сгорают... У людей горят холодильники, техника, постоянно приходится менять", рассказывает он. По словам участников записи, обращения к местным властям не дают никакого результата.

"Нам говорят «обращайтесь в другие места»... Сделайте так, чтобы администрация города работала. Ни одна бумага от них дальше не уходит, поэтому обращаемся к вам напрямую. Заставьте власти города работать как надо",  - заявил один из выступающих.

По данным на 8.15 мск 25 февраля в официальном телеграм-канале мэрии Каспийска нет комментариев в связи с обращением жителей к главе республики.  реакции самого Меликова также пока не поступало.

"Кавказский узел" сообщал, что в декабре 2024 года жители Каспийска раскритиковали проект застройки набережной. Ранее, в ноябре жители города выступили против повышения цен на проезд в маршрутках. В июле жители города заявили, что из-за дыма от горящей свалки в городе невозможно открыть окна.

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Автор: "Кавказский узел"

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