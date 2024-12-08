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07:54, 8 декабря 2024

Близких Вадима Харченко* обеспокоило отсутствие с ним связи

Вадим Харченко (внесен в реестр иноагентов), Кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=uesdL3tO7vM

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Отец и мать блогера Вадима Харченко* из Краснодарского края пожаловались, что не знают, что происходит с их сыном, поскольку дело в отношении него засекречено.

Как информировал "Кавказский узел", 7 декабря стало известно, что суд в Геленджике поместил под стражу на срок до 4 февраля блогера Вадима Харченко*, обвиняемого в клевете.

Ранее Вадим Харченко* в суде заявил о невиновности. Он считает уголовное преследование местью за гласность и критику коррупционеров.

Отец Вадима Харченко* 64-летний Михаил Харченко пожаловался, что ему ничего не известно о сыне. "А неизвестно нам с матерью ничего потому, что дело от нас закрыли под грифом "секретно". Его даже нет на сайте суда. Наш сын просто исчез. Сначала его посадили под домашний арест с запретом общаться по телефону и вообще выходить из квартиры, а затем вообще взяли под стражу. Причина нам известна, и она вообще звучит нелогично: за то, что он сдал заявление в СКР КК в Краснодаре по пути следования в Геленджик по поводу незаконно возбужденного УД против него, на него надели наручники и увезли в неизвестном направлении", – сказал Михаил Харченко корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, арест Вадима Харченко* по делу о клевете – это новый виток давления в отношении него.  "Это попытка уничтожить и его, и нашу жизнь", – сказал отец блогера.

Некоторую информацию о том, что происходит с Вадимом Харченко* его отцу и матери рассказывают адвокаты. "Если нашего сына судят честно, а не сводят с ним счеты за его разоблачительные ролики, то почему его дело суд и следствие закрыли для общественности и СМИ? Почему с ним разбираются тихо? Мы переживаем за нашего сына", – сказал отец блогера.

Он обратил внимание, что заявителем является адвокат Краснощеков, а дело возбудил тот же следователь Лебедев. "Всем происходящим мы обеспокоены и уверены, что сын ни в чем не виновен, но никто не хочет разобраться в том, что заведомо невиновного тихо ходят привлечь к ответственности", – подчеркнул Михаил Харченко.

Он рассказал, что является юристом и правоведом, ветераном боевых действий, а его супруга 40 лет проработала педагогом, учителем начальных классов и только в этом году вышла на заслуженный отдых. Харченко отметил, что его сын пошел по его стопам. Он закончил юридический факультет кубанского университета. Помогал людям в решении их проблем. И, несмотря на свою интеллектуальную деятельность, очень любил мастерить все своими руками.

"По дому он все делал сам, всегда помогал не только нам, но и другим людям. Мог работать бесплатно, если у человека нет денег. Но в основном занимался починкой бытовой техники, холодильников. В процессе работы выслушивал много историй, когда людей обижали, обходились с ними несправедливо и, наверное, с года 2014 он занялся параллельно блогерством. Освещал на своем канале то, что возмущало общественность", – пояснил Михаил Харченко.

Он отметил, что никто из правоохранителей не интересовался разоблачениями блогера, никто не проверял его материалы на достоверность. "У меня как у правоведа сразу возникает вопрос: а кто проверял его доводы? Когда? А если не проверяли, то на каком основании говорят, что мой сын экстремист и клеветник?" – задался вопросами отец Вадима Харченко*.

Таких, как Вадим Харченко*, власти должны благодарить за помощь в раскрытии преступлений, отметила его 64-летняя мать Наталья Харченко. "Что страшного совершил мой сын, что нужно так наглухо закрывать его от всего общества и не допускать на процессы даже родителей? Защитники Вадима* нам объяснили, что с них взяли подписки о неразглашении, заседания сделали закрытыми и мы – самые близкие люди – не знаем, что с сыном, как он себя чувствует, за что его судят. Но самое страшное, что органы власти оставляют нас без единственной жизненной опоры – единственного сына. Он всегда нам помогал во всем", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Харченко* не выезжал за пределы Краснодарского края и не может иметь экстремистских взглядов. У него есть 16-летний сын, продолжила она. "Мы не знаем к кому обратиться и что делать? Адвокатами Вадима* написаны жалобы во все концы света, но реакции никакой на них нет", – пожаловалась мать блогера.

Она рассказала несколько эпизодов из жизни сына. Однажды он услышал лай собак и узнал, что неподалеку находится приют. По словам матери, Харченко* на последние деньги купил собачий корм и отвез в приют.

"На мой вопрос: а зачем, он ответил: "Мама, вы пока с папой сами держитесь и себя обеспечиваете, а бездомные домашние животные – беззащитные". И потом с другими волонтерами он помогал этому приюту. Как мой супруг сказал, Вадим* работал по ремонту бытовой техники и вызовы у него были часто к пожилым малообеспеченным людям", – отметила Наталья Харченко.

По ее словам, ее сын говорил, что ему совесть не позволяет брать с них деньги, так как у них мизерные пенсии и им нечего есть. "Когда Вадиму* звонили люди, попавшие в беду, он ехал всегда ко всем, кто его звал и делал ролики. Когда машины не было, он ездил на трамвае", – добавила она.

Адвокаты Вадима Харченко* Наталья Федоренко и Алексей Возбранный подтвердили корреспонденту "Кавказского узла", что им запрещено распространять сведения по его делу.

Арест блогера обжалован, следующие заседания в закрытом режиме пройдут 12 и 19 декабря, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Наталья Федоренко. Она отметила, что проведение процессов по делу Харченко* в закрытом режиме – это негативный признак.

Закрытый режим ломает волю человека, делает его беззащитным и уязвимым. Суд и следствие могут принимать необоснованные решения, незаконность которых доказать очень сложно из-за секретности материалов, пояснила адвокат.

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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