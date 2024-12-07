Вадим Харченко* арестован на два месяца

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Суд в Геленджике поместил под стражу на срок до 4 февраля блогера Вадима Харченко*, обвиняемого в клевете.

Как информировал "Кавказский узел", 5 декабря суд в Геленджике освободил из-под стражи Вадима Харченко*, обвиняемого по нескольким уголовным статьям, после чего он был задержан по подозрению в клевете.

Ранее Вадим Харченко* в суде заявил о невиновности. Он считает уголовное преследование местью за гласность и критику коррупционеров.

6 декабря судья Геленджикского городского суда М. Дрепа заключил под стражу Вадима Харченко*, которого 5 декабря тот же суд освободил из-под стражи. Судья в своем постановлении (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") указал, что Харченко* обвиняется в клевете в адрес адвоката Ярослава Краснощекова. Клевета, согласно материалам дела, заключается в обвинении Харченко* адвоката Краснощекова в даче взятки должностному лицу 21 ноября 2022 года.

Дело о клевете в отношении Харченко* было возбуждено 4 декабря, в ходатайстве о заключении блогера под стражу следователь указал, что тот не имеет места жительства и регистрации по месту жительства в Геленджике. И что находясь на свободе может оказывать давление на потерпевшего, скрыться от следствия и суда либо иным способом воспрепятствовать производству по делу.

Сам Харченко* и его защита возражали против ареста и уверяли суд, что блогер скрываться не будет, если его отправят под домашний арест. Однако судья посчитал, что у Харченко "нет заболеваний, препятствующих содержанию его под стражей" и арестовал его до 4 февраля 2025 года.

Арест Харченко* будет обжалован, заявила его адвокат Наталья Федоренко.

По ее словам, она пресекла внепроцессуальное общение между следователем Лебедевым, который ходатайствовал заключить Харченко* под стражу, и потерпевшим Краснощёковым в подвале здания Геленджикского горсуда до оглашения решения суда об аресте блогера, зафиксировав это общение на видео. Адвокат подчеркнула, что подобные общения недопустимы и могут говорить о коррупции и заказном характере дел в отношении Харченко*, которые инициирует адвокат Краснощенков, а следователь Лебедев признает его потерпевшим и возбуждает в отношении Харченко* незаконные, по мнению адвоката, уголовные дела.

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