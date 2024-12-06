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07:10, 6 декабря 2024

Блогер Харченко* задержан по новому уголовному делу

Вадим Харченко, 2019 год. Скриншот видео https://www.facebook.com/MBKhMedia/videos/блогер-вадим-харченко-о-нападении/485451701995640/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России19

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Геленджике освободил из-под стражи Вадима Харченко*, обвиняемого по нескольким уголовным статьям, после чего блогера задержали по подозрению в клевете.

Как писал "Кавказский узел", 1 марта 2023 года стало известно, что блогер из Геленджика Вадим Харченко* стал подозреваемым по уголовному делу. Суд отправил его под арест. 2 октября мера пресечения была продлена до 6 декабря.

Вадим Харченко* обвиняется по девяти эпизодам и четырем статьям УК РФ: часть 1 статьи 280.3 (повторная дискредитация армии), четырем эпизодам части 5 статьи 128.1 (клевета), части 1 статьи 148 (публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих) и части 2 статьи 280 (призывы к экстремизму, совершенные в интернете). Блогер в суде заявил о невиновности. Он считает уголовное преследование местью за гласность и критику коррупционеров.

5 декабря судья Геленджикского горсуда Ольга Шуткина постановила освободить Вадима Харченко из-под стражи, заменив меру пресечения на запрет определенных действий и обязав подсудимого своевременно являться по вызовам в суд.

Постановление было оглашено судом в 16.30 мск, и Харченко должны были освободить, однако этого не случилось. Харченко еще 20 минут находился в "клетке", а в 16.50 мск на него надели наручники и вывели из зала, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" адвокаты Вадима Харченко, осуществляющие защиту по соглашению с ним.

Защите удалось выяснить, что Харченко задержан по новому уголовному делу о клевете (часть 5 статьи 128.1 УК РФ; предусматривает до пяти лет лишения свободы), которое инициировал адвокат Краснощеков.

«Харченко может быть задержан на 48 часов, на двое суток, без решения суда. Затем по ходатайству следователя суд может взять человека снова под стражу по новому делу. Это уже 10-е дело против Вадима Харченко», - рассказал один из адвокатов.

По словам представителей защиты, Харченко в суде заявил, что на него в СИЗО оказывалось давление следователем и адвокатом по назначению, и Харченко отказался от адвоката по назначению. Вадим Харченко и его защитники намерены подать жалобы на действия следователя и адвоката по назначению.

"Мы также обжалуем арест Харченко", - сказал один из адвокатов.

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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