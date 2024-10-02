Продлен арест блогера Вадима Харченко*

02 октября 2024, 23:59

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Суд в Геленджике продлил до 6 декабря арест блогеру Вадиму Харченко*, обвиняемому в клевете, дискредитации армии, оскорблении чувств верующих и призывах к экстремизму.

Как писал "Кавказский узел", 20 февраля 2023 года знакомые блогера из Геленджика Вадима Харченко* выразили опасение за его жизнь, указав, что уже две недели он не выходит на связь. 1 марта стало известно, что Харченко* попал под следствие по уголовному делу о дискредитации армии. Суд отправил его под арест.

Вадим Харченко* обвиняется по девяти эпизодам и четырем статьям Уголовного кодекса России: часть 1 статьи 280.3 (повторная дискредитация армии), четырем эпизодам части 5 статьи 128.1 (клевета), части 1 статьи 148 (публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих) и части 2 статьи 280 (призывы к экстремизму, совершенные в интернете). Блогер в суде Геленджика заявил о своей невиновности. Он считает свое уголовное преследование местью за гласность и критику коррупционеров.

Сегодня в Геленджикском городском суде прошло заседание по делу Вадима Харченко*. Блогеру продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до 6 декабря, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" защитник Харченко* Алексей Возбранный.

От иных комментариев адвокат отказался, сославшись на закрытость процесса.

Адвокат Вадима Харченко* Наталья Федоренко до своего задержания сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что потерпевший на процессе по делу Харченко, адвокат Краснощеков, пытался добавить в дело еще один эпизод обвинения, однако следствие ему в этом отказало. Краснощеков обжаловал постановление следствия в суде, но Октябрьский районный суд Новороссийска также отказал Краснощекову в добавлении нового эпизода в дело Харченко*.

Напомним, 26 сентября суд по просьбе потерпевшего и прокурора закрыл процесс по делу блогера Вадима Харченко*. А 1 октября адвокат Харченко* Наталья Федоренко была заключена под стражу по делу, которое возбудили в отношении неё после того, как она вступила в защиту Харченко*.

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