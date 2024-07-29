Блогер Вадим Харченко* из Геленджика взят под стражу

29 июля 2024, 14:13

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Краснодарский краевой суд заключил под стражу признанного иностранным агентом блогера Вадима Харченко, которому предъявлено обвинение по делу о публичных призывах к экстремизму и о дискредитации российской армии.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 февраля 2023 года знакомые блогера из Геленджика Вадима Харченко* выразили опасение за его жизнь, указав, что уже две недели он не выходит на связь. 1 марта стало известно, что Харченко* находится под следствием по уголовному делу о дискредитации российской армии за публикацию ролика на его YouTube-канале.

Правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал" признал Вадима Харченко политзаключенным, потребовав освобождения блогера и прекращения уголовного дела.

В ходе рассмотрения дела судом в отношении блогера Харченко (признан иностранным агентом) избиралась мера пресечения в виде запрета определенных действий, однако обвинение и потерпевшие попросили суд ужесточить меру, ссылаясь на то, что подсудимый нарушал запрет на выезд из Геленджика. Городской суд поместил подсудимого под домашний арест, апелляционная инстанция сочла необходимой применить еще более суровую меру пресечения в виде содержания в следственном изоляторе, сообщил сегодня "Коммерсант".

Напомним, что уголовное дело в отношении блогера слушается в Геленджикском городском суде с 1 февраля, сторонников и друзей Харченко не пустили на заседание.

Представитель суда ранее сообщила "Кавказскому узлу", что Харченко обвиняется по девяти эпизодам и четырем статьям УК РФ: часть 1 статьи 280.3 УК (повторная дискредитация российских вооруженных сил), четырем эпизодам части 5 статьи 128.1 УК (клевета), а также по части 1 статьи 148 УК (публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих) и части 2 статьи 280 УК (призывы к экстремизму, совершенные в интернете). В апреле 2022 года Вадима Харченко привлекали к административной ответственности по статье о дискредитации использования вооруженных сил России (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП).

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включен в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.