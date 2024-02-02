Сторонников Харченко* не пустили на заседание суда в Геленджике

02 февраля 2024, 07:26

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В Геленджике прошло первое заседание по делу блогера Вадима Харченко*, обвиняемого по четырем уголовным статьям. Поддержать подсудимого пришли дольщики "Пушкинского дола", но их не пустили на заседание.

Как писал "Кавказский узел", 20 февраля 2023 года знакомые блогера из Геленджика Вадима Харченко* выразили опасение за его жизнь, указав, что уже две недели он не выходит на связь. 1 марта стало известно, что Харченко* находится под следствием по уголовному делу о дискредитации российской армии за публикацию ролика на его YouTube-канале.

Правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал" признал Вадима Харченко политзаключенным, потребовав освобождения блогера и прекращения уголовного дела.

1 февраля в Геленджикском горсуде состоялось заседание по делу Вадима Харченко, сообщила представитель суда. По ее словам, Харченко обвиняется по 9 эпизодам и четырем статьям УК РФ: часть 1 статьи 148, четырем эпизодам части 5 статьи 128.1, трем эпизодам части 1 статьи 280.3 и по части 2 статьи 280.

"Суд состоялся под председательством судьи Ольги Шуткиной. Вадим Харченко находится под домашним арестом. У него есть адвокат", - сказала представитель горсуда корреспонденту "Кавказского узла", отметив, что дата следующего заседания еще не известна.

К зданию суда пришли, чтобы поддержать Вадима Харченко, жители поселка "Пушкинский дол", в частности, один из героев ролика блогера о поселке Сергей. "Вадим Харченко пришел на суд со своим адвокатом. Вадим выглядит хорошо. Был веселый, шутил. Мы думали встретить его в наручниках, думали, что его привезут из СИЗО, но он пришел сам. Очень хотелось о многом расспросить его, но Харченко и его адвокат были немногословны", - рассказал Сергей корреспонденту "Кавказского узла". Он пояснил, что Харченко "много помогал" жителям "Пушкинского дола" тем, что снимал ролики.

Жители Геленджика неоднократно проводили акции протеста, пытаясь добиться внимания властей к проблеме дольщиков коттеджного поселка "Пушкинский дол". В частности, 13 июля 2022 года пикет у администрации Геленджика провел дольщик "Пушкинского дола". 11 июля того же года аналогичную акцию провел там же инвалид-колясочник Александр Еремеев.

"Когда Вадим пропал, мы очень сильно забеспокоились", - рассказала корреспондент "Кавказского узла" другая жительница "Пушкинского дола" Ирина, которая также пришла к зданию суда. По ее словам, о том, что над Харченко будет суд, в Пушкинском доле узнали случайно.

Елена, третья участница делегации "Пушкинского дола", пояснила корреспонденту "Кавказского узла", что жители "решили прийти, увидеть Вадима, оказать ему психологическую поддержку". "Мы его увидели и перекинулись с ним словами приветствия. Он сказал, что у него все хорошо, но на наши вопросы он не ответил по поводу обвинения. Мы поняли, что он и его адвокат по соглашению с ним - молодая девушка - по-видимому, дали подписку о неразглашении. Кстати, Вадим это и подтвердил, сказав, что у него запрет на общение по телефону и по интернету, когда мы спросили его, почему он не выходит на связь с нами", - рассказала Елена.

Она отметила, что на сайте суда информация о деле Вадима Харченко скрыта. "На доске объявлений мы нашли его имя, имя адвоката и длинный перечень статей, которые ему вменяют", - сказала Елена.

На сайте горсуда есть карточка дела человека, обвиняемого по тем же статьям УК РФ, что и Вадим Харченко. Имена участников процесса в карточке скрыты. Дело поступило в суд 24 января, 1 февраля судья Ольга Шуткина провела первое заседание по нему, отмечено в карточке дела. Дата следующего заседания, по состоянию на 07.25 мск, не указана.

Пришедшие поддержать Харченко сообщили, что их в суд не пропустили. «Прошли Харченко и адвокат через турникет, сказав, что они на суд. Нас не пропустили. Мы не дождались, когда Харченко выйдет из суда, хотя прождали около часа", - рассказал, в частности, Сергей.

Он также отметил, что дела в «Пушкинском доле» "плохие". «Жители находятся до сих пор в стрессовой ситуации под угрозой сноса домов и выселения», - сообщил он, добавив, что все дольщики Пушкинского дола «живут одним днем», и ни один чиновник, причастный к их проблемам, так и не понес уголовную ответственность.

Часть 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), по которой обвиняют Вадима Харченко, предусматривает от штрафа в 300 тысяч рублей до года лишения свободы, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" бывший адвокат Михаил Беньяш*.

По его словам, часть 5 статьи 128.1 (клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления) предусматривает штраф до пяти миллионов рублей либо до 480 часов обязательных работ. Часть 1 статьи 280.3 (публичная дискредитация Вооруженных сил) предусматривает от штрафа в 100 тысяч рублей до пяти лет лишения свободы, а часть 2 статьи 280 УК РФ (призывы к экстремизму с использованием СМИ или интернета) - до пяти лет лишения свободы.

Михаил Беньяш пояснил, что сложно понять, что происходит по таким делам, если подсудимый и его адвокат не хотят или не могут распространять информацию. "Возможно, что подсудимого предупреждают о молчании и он не может говорить потому, что в случае распространения информации в СМИ ему могут изменить меру пресечения на более жесткую – арест", - сказал он.

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