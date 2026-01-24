Свидетели рассказали о нехватке силовиков в аэропорту Махачкалы в первые часы беспорядков

В первые часы, когда в аэропорт Махачкалы 29 октября 2023 года начали прибывать участники беспорядков, в нем находилось немногим более сотни силовиков, часть из них без щитов, касок и дубинок. Им не удалось сдержать напор толпы, которая прибыла в аэропорт в поисках израильтян, следует из показаний в суде.

Как писал "Кавказский узел", по делу о беспорядках в махачкалинском аэропорту Уйташ были объявлены в розыск трое предполагаемых организаторов погрома - Илья Пономарев*, Абакар Абакаров и Исраил Ахмеднабиев (Абу Умар Саситлинский). По версии Следкома, они публиковали в Telegram посты, побудившие жителей Дагестана участвовать в массовых беспорядках на почве ненависти к Израилю. В июле 2025 года дела всех троих поступили в Верховный суд Дагестана для заочного рассмотрения. Участники беспорядков, произошедших в 2023 году в махачкалинском аэропорту Уйташ, пытались разоружить силовиков и бросали в них камни, следует из оглашенных в суде свидетельских показаний в ноябре 2025 года. Абакаров в октябре 2025 года был убит в Турции, после чего суд направил в Турцию запрос для подтверждения факта его смерти.

Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября 2023 года из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек. 1200 человек были привлечены к административной ответственности. По обвинению в участии в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы уже осуждено более 130 человек, им назначены сроки от 6,5 года до 15 лет лишения свободы. Житель Дагестана Бахтияр Раджабов, которого городской суд Георгиевска в октябре приговорил к семи годам заключения, стал по меньшей мере 136-м осужденным за участие в погроме; следствие ранее заявляло, что в суды переданы дела 139 фигурантов (за исключением троих, находящихся в розыске)."Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Погром в махачкалинском аэропорту Уйташ 29 октября 2023 году стал крупнейшим бунтом на Северном Кавказе в первой половине 2020-х. Однако многие детали произошедшего до сих пор оставались скрытыми и лишь иногда частично прорывались в виде сообщений СМИ о тех или иных показаниях во время судебных процессов. Корреспонденту "Кавказского узла" удалось найти источник, дающий полную картину происходившего так, как ее видит следствие. Этим источником оказался приговор Петровского районного суда Ставропольского края, где судили группу участников погрома, по делу №1-7/2025 (1-180/2024) от 21.03.2025.

Фамилии тех, кто давал показания, убраны из документа и заменены безликими "ФИО (номер)". Некоторые из фамилий удалось восстановить благодаря тому, что речь шла о людях, занимавших достаточно высокое положение, но большинство осталось анонимным.

Нехватка силовиков

Первое, что показывает документ - это то, что дагестанские силовики серьезно ошиблись с масштабом будущего митинга. Директор аэропорта Саид Рамазанов прямо отмечал, что ориентиром служила первая акция в аэропорту, прошедшая 12 октября 2023 года, когда несколько человек просто стояли с флагами Палестины.

"Ни у кого на тот момент не было достоверной информации о количестве лиц, планировавших приехать на встречу рейса из Израиля и об их планах. Максимум все допускали, что будет мирная акция с флагами Палестины, после чего люди разойдутся", - приводятся в документе слова начальника линейного отдела полиции в аэропорту.

То, что ситуация изменилась в сторону радикализации, как показали митинги в Хасавюрте за день до этого, никто не уловил.

В Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было".

Как принималось решение о направлении силовиков в аэропорт видно из приводимых в приговоре показаний начальника управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления МВД по Республике Дагестан Микаила Макашарипова. По его словам, примерно в 12.00 29 октября ему позвонил министр внутренних дел Абдурашид Магомедов, сообщил о возможном митинге и приказал "выехать в аэропорт ..., проконтролировать ситуацию и в случае необходимости организовать охрану общественного порядка" и подготовить расчет сил и средств для обеспечения безопасности и охраны порядка в аэропорту. Поскольку не предполагалось ничего экстраординарного, то Макашарипов включил в заявку 50 солдат Росгвардии, 105 полицейских, четыре экипажа ГИБДД и два экипажа из конвойного батальона.

Сам Макашарипов приехал в аэропорт между 15.00 и 16.00 и приказал уже находившимся там полицейским в полной экипировке - со щитами, шлемами и резиновыми дубинками, "встать на подъездах к аэропорту и контролировать ситуацию". К 18.00 количество разнообразных силовиков - полицейских, росгвардейцев, сотрудников ОМОНа - достигло 120-130 человек, но как минимум треть из них была лишь в "форменном обмундировании", то есть без необходимой экипировки.

Заместитель начальника линейного отдела полиции (ЛОП) в аэропорту Махачкалы вспоминал, что скопления большого числа людей с флагами Палестины он начал фиксировать около 18.00. Пока их было мало, сотрудники линейного отела полиции просто выпроваживали их с территории аэропорта. В это же время генеральный директор аэропорта Саид Рамазанов планировал вывести пассажиров рейса не через зону прилета, а через служебный вход, минуя привокзальную площадь, или через строительный выход новой взлетно-посадочной полосы, чтобы они не встретились с митингующими.

Но после того как число собравшихся пред аэропортом людей стало лавинообразно расти - по оценкам Макашарипова с 18.30 до 19.00 оно выросло с примерно с 200 человек до 1500, этих сил стало явно не хватать не то что на активные действия, но даже на оборону.

Когда примерно в 19.00 собравшиеся подняли флаги Палестины, вышли на проезжую часть и стали останавливать выезжающие автомобили и досматривать их, полицейские не могли из задержать, поскольку, как отмечал Макашарипов, "их общее количество значительно превышало количество сотрудников правоохранительных органов". Все что он смог - это расставить сотрудников ОМОНа и полицейских рядом со шлагбаумами на въезде в аэропорт и обратиться с просьбой о подкреплении.

Другой командир отмечал, что у него не хватало людей, а прибывающие участники митинга "легко обходили их заслон".

Заместитель Макшарипова Руслан Мустафаев уточнил показания своего начальника, отметив, что разговор с ним о подготовке людей для охраны аэропорта произошел в 11.00, и в заявке было указано примерно 170 человек. При этом, по его словам, Макашарипов уже в 17.00 заявил ему, что в аэропорту "собираются гражданские лица в большом количестве, начинают происходить беспорядки, и ситуация может выйти из-под контроля".

Начальник одного из ОВД Махачкалы, сотрудники которого ранее уже были привлечены на защиту аэропорта, также отметил, что проблемы начали ощущаться уже в 17.00, когда около аэропорта собралось около 200 человек, которые, по его словам, были "агрессивно настроены". Он также заявил, что сам запрашивал подкрепление из числа сотрудников отдела.

Начальник линейного отдела полиции в аэропорту также заявлял, что требовал у ОВД подкрепления якобы еще утром 29 октября, до приказа министра. Когда стало ясно, что события выходят из под контроля, министр внутренних дел Дагестана в 17.40 после доклада Макашарипова обещал отправить подкрепление. Однако, как оказалось, никаких резервов под рукой у руководства МВД не было, поэтому отправляли всех, кого можно было найти.

Насколько сильной была нехватка людей показывает перечень пострадавших полицейских, среди которых оказался член группы охраны и конвоирования СИЗО Буйнакска, участковый уполномоченный по делам несовершеннолетних и младший специалист материальной группы отделения материально-технического обеспечения ОМОНа. Кроме того, привлекаемые подразделения находились в разных концах Махачкалы, и приказы доходили не до всех одновременно – до кого в 18.30, до кого и в 19.30, и поэтому они прибывали в разное время (на сборы и дорогу требовалось от полутора до трех часов – в показаниях различных участников событий как время прибытия фигурируют 20.12, 20.40, 21.00, 21.35, 22.00) небольшими группами, что не давало силовикам возможности сразу переломить ситуацию. О том, что подкрепления прибывали малыми группами, писал и начальник ОВД, считая причиной этого то, что дороги рядом с Уйташем были забиты. При этом среди прибывших подкреплений, как отмечал Макашарипов, часть была только в форменном обмундировании.

Другой свидетель отмечал, что так как мероприятие было "профилактическим," то одна группа из 16 полицейских была вооружена автоматами и снабжена касками и бронежилетами, но не имела "спецсредств для массовых мероприятий (массовых беспорядков, в частности) - щитов, щитков и дубинок".

Около 21.00 в аэропорт прибыл министр внутренних дел Дагестана, и Макашарипов передал руководство ему.

Прорывы

Около 19.30 толпа прорвала оцепление и вошла на парковку аэропорта. Вторая цепочка была выстроена между парковочной зоной аэропорта и терминалом "В". Однако в 20.30 толпа ворвалась в терминал, выбила стеклянные двери в терминал "В" и проникла в помещение терминала, где участники беспорядков "хаотично передвигались в поисках граждан Израиля, нарушая общественный порядок", и незаконно обыскивали данные помещения в поисках пассажиров авиарейса № WY-4728 сообщением 2Тель-Авив - Махачкала" - граждан Израиля.

На первом этаже терминала погромщики проникли в помещения, относящиеся к зоне транспортной безопасности и зоне ограниченного доступа авиационной безопасности, на втором этаже в помещения, относящиеся к зоне транспортной безопасности и контролируемой зоне авиационной безопасности, а также к зоне ограниченного доступа авиационной безопасности, которая включает в себя зону пограничного контроля "вылет", зону таможенного контроля "вылет", помещения пункта пограничного отделения КПП "Махачкала" Пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан и таможенного поста.

Третье оцепление было выстроено между зданиями аэропорта и территорией взлётно-посадочной полосы, у ворот забора, у здания VIP-залов, слева от терминала "А". Его толпа пыталась прорвать трижды. После того как две первые попытки были отражены, толпа около 22.20 прорвала и эту цепочку, и люди выбежали на взлетно-посадочную полосу. Впрочем, через ворота, расположенные на стыке VIP-зала и терминала "А", так никто и не прорвался.

Прорвавшиеся к перрону (месту стоянки самолетов) люди требовали дать им возможность осмотреть самолет "в целях отыскания граждан Израиля". Полицейские вытеснили было собравшихся с перрона, причем из-за того, что специальное запорное устройство на воротах в результате действий толпы было повреждено, один из полицейских заблокировал ворота с помощью имеющихся наручников, однако затем собравшиеся опять туда прорвались. Свои действия толпа сопровождала выкриками: "Убирайтесь с дороги!". В сторону полицейских кидали брусчатку, камни, палки, стеклянные бутылки, ящики, комья земли. Многие собравшиеся были готовы ввязаться в драку - пытались вырвать щиты и дубинки, срывали каски, пытались повалить на землю и хватались за форменное обмундирование, чтобы вырвать полицейских из рядов оцепления.

В приговоре зафиксированы воспоминания некоторых полицейских о том, что им пришлось пережить. Так, сержант полиции, который пострадал наиболее тяжело, вспоминал как с него сорвали каску и вырвали из рук щит, повалили на землю и "стали наносить множественные удары руками и ногами по различным частям тела".

Другой полицейский вспоминал, как "заметил молодого человека, который перелезал через забор". После чего тот ударил его кулаком в область шеи. В ответ полицейский применил резиновую дубинку, после чего к нему подбежали несколько человек, которые стали бить его, повалив на землю. Когда же он попросил о помощи другого полицейского и тот пригрозил начать стрелять, люди из толпы скрутили и его, избили и даже заставили принести извинения (второй полицейский подтвердил это в своих показаниях).

В свою очередь омоновцы дважды - в 20.30 и в 22.20, когда толпа особенно сильно напирала и сминала оцепление, применяли слезоточивый газ.

Охота за автобусом

В тот момент, когда снаружи бушевала толпа, в корпусе "В" таможня невозмутимо оформляла документы прилетевших. По воспоминаниям заместителя начальника ЛОП, когда кто-то из подчиненных доложил ему о том, что толпа пытается ворваться в терминал "В", стал просить сотрудников таможни ускорить оформление пассажиров. Однако через 10 минут ему уже пришлось просто уводить пассажиров, поскольку толпа ворвалась в терминал, и сажать в специально подготовленный автобус, запирая за собой двери, чтобы удержать толпу.

Саид Рамазанов также отметил, что, когда они услышали шум приближающейся толпы, то стали экстренно выводить пассажиров в служебную зону (на перрон) к заранее подготовленному автобусу. Автобус отошел от терминала в сторону зала ожидания делегации (ЗОЛД) буквально за минут ту до того, как на перрон из международного терминала "В", сломав дверь, прорвалась группа митингующих, 150-200 человек, которая побежала вслед за автобусом.

Впереди толпы, как вспоминал замначальника ЛОП, бежал парень с флагом Палестины.

Сотрудники аэропорта пытались остановить прорвавшихся, но, как вспоминал один из свидетелей, "так как их было много, около 100 человек, а сотрудников аэропорта на перроне было около 10-15 человек, у них это не вышло". При этом сотрудников полиции и Росгвардии на перроне в тот момент не было.

Основная часть сотрудников аэропорта и прибывший в аэропорт по собственной инициативе бывший директор аэропорта и депутат Госдумы Хизри Абакаров побежали за автобусом, чтобы при возможности защитить пассажиров от толпы. Автобус, маневрировавший по полю, был остановлен около складов ГСМ и окружен толпой примерно в 100 человек.

Саид Рамазанов совместно с несколькими сотрудниками аэропорта остался на перроне, прикрывая семью из трех человек с ребенком инвалидом-колясочником, которых не успели погрузить в автобус. Когда погромщики побежали за автобусом, Рамазанов вызвал микроавтобус, на котором семью отвезли к административному зданию, где они находились до эвакуации на вертолете. Сразу после этого он, по его словам, бросился к автобусу, который остановился в километре от перрона - сначала пешком, а потом на машине поисково-спасательной службы.

В дальнейшем директору аэропорта Рамазанову вместе с заместителем начальника ЛОП пришлось выдворять погромщиков из автобуса. Тогда те перекрыли проезд автобусу, стали закидывать его камнями, и всем находящимся в автобусе пришлось лечь и пригнуться. Водитель находился в шоковом состоянии и боялся продолжать движение. Как вспоминал Рамазанов, он накричал на водителя, после чего тот завел дигатель, и автобус, буквально растолкав протестующих, доехал до ЗОЛД.

При этом, судя по воспоминаниям и директора аэропорта и замначальника ЛОП, никаких других сотрудников правоохранительных органов во время движения автобуса не было, хотя Макашарипов и отмечал, что после того как сдал командование министру, решил принять участие в

помощи по эвакуации пассажиров. Саид Рамазанов даже вспоминал, как после размещения пассажиров в ЗОЛД он и другие сотрудники аэропорта "стали обзванивать всех руководителей силовых ведомств, чтобы им пришли на помощь".

В дальнейшем группа погромщиков до 100 человек смогла прорваться на территорию ЗОЛД (несколько человек перелезли через забор и открыли ворота изнутри). Замначальника ЛОП, по его словам, смог убедить погромщиков в том, что израильтяне уже улетели, а в зале находятся только женщины и дети. Вместе с ним толпу успокаивал и Хизри Абакаров.

По воспоминаниям Саида Рамазанова, к этому моменту удалось вывести из аэропорта всех пассажиров, которых встречали родственники (возможно именно их имел в виду замначальника ЛОП, вспоминавший о том, что несколько пассажиров удалось вывести, переодев сотрудниками аэропорта или полицейскими).

Убедившись, что в здании находятся только транзитные пассажиры, толпа успокоилась и стала ожидать их вылета

По словам Рамазанова, после этого заявления толпа немного успокоилась, и было выбрано три человека, которые должны были пройти внутрь ЗОЛДа, чтобы проверит, действительно ли там находятся только транзитные пассажиры. "Убедившись, что в здании находятся только транзитные пассажиры, толпа успокоилась и стала ожидать их вылета", - подчеркнул он. Гендиректор аэропорта добавил, что пытался

организовать рейс в Москву, но экипаж самолета "РедВингс" отказался лететь "по соображениям безопасности", и тогда было решено вызвать вертолеты.

Все это время здание оставалось без защиты - лишь после 22.00 стали прибывать силовики, которые оттеснили толпу к забору ЗОЛДа и ВИП-зала. В 23.05 прибыли основные силы, в том числе спецназ ФСБ.

Примерно в 23.20 в районе перрона приземлились два вертолета МИ-8. Когда пассажиров посадили в автобус для эвакуации, погромщики вновь бросились за ними.

Как вспоминал заместитель командира полка ППСП УМВД Махачкалы, у них был "значительный перевес" над полицейскими, находившимися рядом с вертолетами. Впрочем, бегущих остановили "сотрудники какого-то подразделения" (как уточнил другой свидетель - спецназ ФСБ) в камуфляжной форме и с автоматами, которые начали стрелять в воздух (по другой версии спецназовцы были в автобусе и стреляли оттуда). Звуки стрельбы быстро охладили собравшихся, и толпа буквально разбежалась в разные стороны.

Таким образом можно отметить, несмотря на то, что количество силовиков постоянно возрастало и в итоге достигло примерно 1000 человек, полиция так и не смогла обеспечить эвакуацию пассажиров рейса в зал официальных делегаций, а при посадке в вертолеты расправе воспрепятствовал спецназ ФСБ.

При этом, по воспоминаниям замначальника ЛОП, даже после эвакуации пассажиров толпы погромщиков продолжали ходить по территории аэропорта. Покинули они его к 02.00-03.00 ночи.

Последствия беспорядков

Тяжкий вред здоровью был причинен лишь одному человеку – полицейскому-водителю 2-го отделения 1-го взвода 1-й роты 3-его батальона полка патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Махачкале: открытая черепно-мозговая травма проникающего характера, ушиб головного мозга средней степени тяжести, травматическое кровоизлияние под мягкие мозговые оболочки, пневмоцефалия, перелом свода черепа, оскольчато-вдавленный перелом лобной кости импрессионного характера с повреждением целостности ТМО и верхнего сагиттального синуса, ушиб второго пальца правой кисти, ушиб мягких тканей в области левой пятки.

Еще одному человеку, командиру комендантского полка по охране объектов УМВД России по Махачкале, полковнику полиции, были причинены повреждения средней тяжести: ушиб головного мозга легкой степени, перелом верхней челюсти справа по ФОР-1, перелом передней стенки гайморовой пазухи справа, ушиб шейного отдела позвоночника. И в том, и в другом случае причиной травм послужили брошенные камни.

Еще 13 полицейских получили травмы, которые были охарактеризованы как легкий вред здоровью, еще у восьми - как не причинившие вреда здоровью.

Что касается убытков собственно аэропорта, то в документе педантично перечисляется все поврежденное в аэропорту на сумму 24 714 300 рублей: брусчатка на площади 98 квадратных метров (именно эти камни кидали в полицейских); 86 облицовочных плит цоколя терминала "В"; 74 облицовочных плиты фасада терминала "В"; перила ограждения терминалов "А" и "В" общей длинной 58 метров; трое ворот периметрового ограждения; периметровое ограждение (сетчатое ограждение общей площадью 904 квадратных метра, колючая проволока - 870 метров, стойки сетчатого ограждения - 71 штука); три камеры видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2043G0- 1; ворота в ВИП-зал; остекление входной зоны в ВИП-зал общей площадью 18 квадратных метров; две входных стеклянных двери терминала "В"; восемь дверей на первом и втором этажах терминала "В"; обшивка листов HPL внутрених стен зоны таможенного и пограничного контроля площадью 18 квадратных метро, терминала "В"; выведена из строя кабина паспортного контроля с турникетом и подвесным потолком (кассеты "грильято" 795 штук) терминала "В"; восемь систем контроля доступа (СКУД) терминала "В"; восемь дверей терминала "В", оборудованных электромагнитными замками; элементы обшивки фасада из композита площадью 25 квадратных метров, и элементы ламели из алюминиевого листа на окнах - 71 квадратный метр терминала "В"; кровля на КПП-1 общей площадью 29 квадратных метров, две камеры видеонаблюдения Mobotix AGM15D; окна в автобусе "НЕФАЗ 5299-11- 33", VIN: X1F5299KCAOF00152.

Ущерб понесли и авиакомпании, задержавшие и перенаправившие рейсы. Самый большой ущерб - 1234620 рублей - понесла компания-лоукостер "Ред Вингз", отменившая один рейс и перенаправившая два, "Аэрофлот", перенаправивший два рейса, а еще два задержавший, заявлял об убытке в 229 500 рублей, а авиакомпания "НордСтар," которой пришлось задержать два рейса, - об убытке в 108 619 рублей.

