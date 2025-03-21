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19:45, 21 марта 2025

Четыре жителя Дагестана осуждены по делу о беспорядках в Махачкале

Беспорядки в Махачкале. 29 октября 2023 г. Фото: xakac.info

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Ставропольском крае назначил от семи до восьми лет колонии четырем жителям Дагестана по делу о беспорядках в махачкалинском аэропорту.

Как писал "Кавказский узел", дело в отношении Курбанисмаила Карабекова, Курбана Курбанова, Шахбана Магомедова и Магомедсаида Муртазалиева о беспорядках в аэропорту Махачкалы в декабре 2024 года начал рассматривать Петровский районный суд.

Петровский районный суд Ставропольского края вынес приговор четверым жителям Дагестана, обвиняемым по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года. Они признаны виновными  в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК РФ) и неисполнении требований транспортной безопасности (часть 3 статьи 263.1 УК РФ), сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ставропольского края.

 "Суд с учетом позиции гособвинителя, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений и роль каждого, назначил подсудимым от 7 до 8 лет колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Как следует из информации на сайте Петровского районного суда, приговор по делу был вынесен сегодня.

На сайте и в Telegram-канале прокуратуры Ставропольского края к 19.45 мск не содержится информации о приговоре Петровского райсуда по делу о беспорядках в аэропорту Уйташ.

По данным следователей, к 16 января в суды направлено 28 уголовных дел 135 обвиняемых в участии в беспорядках в аэропорту Махачкалы. Еще семь человек, в том числе три предполагаемых организатора беспорядков, объявлены в розыск. В феврале 2024 года родственники обвиняемых обратились к Путину с просьбой о снисхождении

Напомним, массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября 2023 года из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. 1200 человек были привлечены к административной ответственности. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

С 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа – Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. "Кавказским узлом" подготовлены справки "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было" и "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

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Автор: "Кавказский узел"

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