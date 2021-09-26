Сергей Меликов отказался от мест в парламенте и Госдуме

26 сентября 2021, 10:22

Врио главы Дагестана Сергей Меликов принял решение отказаться от депутатского мандата, чтобы участвовать в выборах главы региона, сообщил его пресс-секретарь. Он, а также еще шесть депутатов решили не занимать места в Народном собрании Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 20 сентября стало известно, что 17 сентября Владимир Путин представил в Народное собрание Дагестана три кандидатуры на пост главы республики. Кроме действующего врио главы региона Сергея Меликова, претендентами на должность названы член избиркома Самир Абдулхаликов и зампредседателя Народного собрания Камил (также упоминается в СМИ как Камиль) Давдиев. Эти кандидаты малоизвестны в республике и не представляют интересы политических кругов или бизнес-сообщества, их выдвижение было формальностью, указали опрошенные "Кавказским узлом" журналисты.

С 17 по 19 сентября жители Дагестана голосовали на выборах в Госдуму, а также в Народное собрание республики и органы местного самоуправления. Во всех трех одномандатных округах, на которые разделен Дагестан, кандидаты от "Единой России" на выборах в Госдуму набрали более 80% голосов. При этом избирком региона не зафиксировал никаких существенных нарушений.

Врио главы Дагестана решил отказаться от депутатского мандата, сообщил 25 сентября пресс-секретарь главы региона Низами Гаджибалаев.

"Сергей Меликов не планирует идти в Госдуму и будет участвовать в выборах главы Дагестана", - привело его слова РИА "Новости". Гаджибалаев отметил, что Меликов входил в федеральный список партии "Единая Россия", которая в Дагестане набрала 81,18 процента голосов.

Меликов также отказался от мандата депутата Народного собрания Дагестана седьмого созыва, следует из постановления, опубликованного 24 сентября на сайте регионального Избиркома. Кроме него от депутатских мандатов отказались глава Ахтынского района Осман Абдулкеримов, глава Кулинского района Шамиль Рамазанов, глава Табасаранского района Магомед Курбанов, глава Хасавюртовского района Джамбулат Салавов, Магомедали Адзиев и Сайгидпаша Умаханов.

Вакантные мандаты передадут другим зарегистрированным кандидатам из республиканских списков: Марине Котенко, Магомеду Алиханову, Абдулле Расулову, Алавудину Мирзабалаеву, Рустаму Хабилову, Висампаше Ханалиеву от «Единой России», а также Далгату Залбекову от «Справедливой России – Патриоты – За правду», следует из документа.

Подробности о выборах, прошедших в Дагестане и других регионах, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Выборы-2021 на Юге России: главное о едином дне голосования".

Сергей Меликов - бывший полномочный представитель президента России в СКФО, 5 октября 2020 года он был назначен на пост врио главы Дагестана, говорится в его биографии, опубликованной на "Кавказском узле". Новости о выборах на юге страны публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Выборы-2021: Юг России".