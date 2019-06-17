Владимир Васильев. Фото: Пресс администрации президента России служба http://kremlin.ru/

17 июня 2019, 19:37

Политологи поставили под сомнение возможность отставки Васильева на фоне болезни

Владимир Васильев еще не выполнил поставленных Кремлем задач, веских оснований для его отставки нет, заявили опрошенные "Кавказским узлом" политологи, комментируя больничный главы Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", глава Дагестана госпитализирован в Москве с воспалением легких. На время его отсутствия временно исполняющим обязанности главы республики назначен председатель правительства Дагестана Артем Здунов.

В марте 2019 года распространилась информация, что Васильев попросил освободить его от должности, но в администрации главы Дагестана эти сведения назвали фейком.

Оснований считать больничный Васильева предвестником возможной отставки главы Дагестана пока нельзя - информации о его госпитализации и характере болезни слишком мало, считает директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.

В разных регионах России отставки губернаторов происходили по-разному, и уход на больничный не является однозначным сигналом к этому, отметил политолог. «Иногда бывают совсем внезапные отставки, а бывает, что губернатора провожаю-провожают, а он спокойно себе работает дальше», - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Слухи о скорой замене Васильева периодически возникают, но достаточных оснований воспринимать их всерьез нет, полагает президент Фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Пока нет достаточно информации, чтобы оценить, имеет ли госпитализация его политическую подоплеку. Интрига в том, начнется ли теперь игра на понижение его позиций», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В ситуации на границе с Чечней у федерального центра нет оснований для раздражения, отметил он. «Ситуация была серьезной, но не экстраординарной», - добавил Виноградов.

Васильев на посту главы Дагестана еще не выполнил намеченные Кремлем задачи, поэтому его отставку ничто не предвещает, считает директор Центра политической информации Алексей Мухин. Он также не склонен искать в болезни главы республики какие-либо политические сигналы.

«Логика Путина при назначениях на должность главы региона [как правило] не базируется на случайности. Человека подбирают достаточно тщательно под определенные задачи. После выполнения этих задач он либо остается на месте, либо перемещается далее по властной вертикали или горизонтали. Владимир Васильев пока не выполнил тех задач, что стоят перед ним на посту главы Дагестана, поэтому говорить сейчас о его отставке не приходится, хотя «желающих» отправить его в отставку довольно много», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Перед Васильевым поставлена задача "вычистить главные вертикали Дагестана" и "выстроить стройную систему сдержек и противовесов в республике". Для увольнения главы республики Кремлю нужны веские основания, и даже протестные настроения в регионе во многих случаях не являются самостоятельным условием отставки, уверен Мухин.

Госпитализация Владимира Васильева не была экстренной, он отправился на «плановое лечение» в Москву, сообщили в пресс-службе главы Дагестана. «Он на плановое лечение в Москву уехал. Простудился и лечится. В таком возрасте, как у Васильева, простуда тяжело переносится», - сказал сотрудник пресс-службы корреспонденту "Кавказского узла".

Как долго Васильев будет находиться на больничном, пока неизвестно. «Всего пару дней прошло, как он лег в больницу», - отметил представитель аппарата.

Владимир Васильев чувствует себя нормально и находится на связи с подчиненными, отметил руководитель администрации главы и правительства Дагестана Владимир Иванов.

По словам Иванова, Васильев "пытался перенести болезнь на ногах, но врачи настояли на его госпитализации для обследования".  "Владимир Абдуалиевич сейчас находится в Москве, чувствует себя нормально, мы находимся в постоянном телефонном контакте. Например, сегодня утром мы обсуждали текущую повестку дня, несколько минут назад я доложил главе об итогах только что завершившейся весенней сессии Народного собрания республики. Глава работает, ставит задачи, дает поручения", - цитирует слова Иванова ТАСС.

Васильев, став врио главы Дагестана, назвал своим приоритетом борьбу с коррупцией. С новостями о кадровых чистках в республике можно ознакомиться на тематической странице "Кавказского узла" "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Матовников вмешался в вопрос демаркации границы Дагестана с Чечней", "Пользователи соцсетей раскритиковали Васильева и поддержали Кадырова после конфликта в Кизляре", "Кизлярцы связали инцидент на границе с молчанием властей".

Автор: Рустам Джалилов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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