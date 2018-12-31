Итоги года в Дагестане: расстрел в Кизляре, аресты чиновников и гонения за нравственность

2018 год в Дагестане ознаменовался беспрецедентной по масштабам антикоррупционной кампанией с громкими арестами чиновников, запомнился кровавой атакой на прихожан православного храма, забастовкой водителей маршруток в Махачкале и жесткой борьбой сторонников мусульманских ценностей с явлениями "чуждой" культуры. "Кавказский узел" подвел итоги года в Дагестане.

Нурмагомедов - чемпион в ММА и боях за нравственность

Российский боец смешанного стиля, уроженец Дагестана Хабиб Нурмагомедов 8 апреля стал первым российским чемпионом в истории UFC по итогам боя с Элом Яквинтой в Нью-Йорке. Пояс чемпиона мира в легком весе спортсмен защитил 7 октября на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе - Нурмагомедов победил в четырех раундах ирландца Конора Макгрегора, с которым у него ранее был личный конфликт. Поединок завершился скандалом: сразу после боя Нурмагомедов и члены его команды ввязались в драку с членами команды Макгрегора. Атлетическая комиссия штата Невада начала расследование этого инцидента, дагестанскому бойцу пригрозили лишением титула и дисквалификацией, но окончательное решение еще не вынесено.

Чемпионский титул принес Хабибу Нурмагомедову огромную популярность, и боец предпринял попытки распространить свой авторитет за пределы спорта, пропагандируя среди своих многочисленных подписчиков в Instagram консервативные социальные установки. С религиозных позиций он раскритиковал в августе поведение дагестанской молодежи, танцующей на концерте рэп-коллектива HammAli & Navai, но встретил критику в свой адрес и написал пост с оправданиями. В начале октября пользователи соцсетей связали с именем Нурмагомедова шквал угроз в адрес поп-исполнителя Егора Крида, который планировал концерт в Махачкале. Когда певец последовал советам "не приезжать в Дагестан" и отменил выступление, Нурмагомедов обозначил свою позицию словами "невелика потеря" и ввязался в эмоциональный заочный конфликт с исполнителем и продюсером Тимати - владельцем лейбла, который организовывал концерт Крида. На фоне разгоревшихся споров о радикализме и нравственности организаторы выступления рэпера Элджея в Махачкале предпочли заблаговременно отменить анонсированный концерт.

Вмешательство Нурмагомедова в культурную жизнь дагестанцев вывело конфликт сосуществования светских и религиозных ценностей в республике на новый уровень, политизировав ее содержание. Журналисты напомнили, что группа поборников "вековых дагестанских обычаев" в течение нескольких последних лет срывала различные концерты и фестивали, пользуясь снисходительным одобрением властей. Мирить Хабиба и Тимати взялся близкий друг обоих оппонентов Рамзан Кадыров.

В 2018 году «борцы за нравственность» атаковали Дагестан. Они добились отмены аниме-фестиваля, ряда концертов музыкантов, проката фильмов. Оскорблениям и угрозам подверглись также музыканты, которые намечали концерты в республике. Такие сообщества в соцсетях, как «Карфаген», в своей риторике противоречат и адатам, и шариату, считают опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

"Светский Дагестан, за редким исключением, все последние десятилетия не имел ничего против того, как репрессивный аппарат государства бил по несимпатичным им людям, всем этим "бородатым и закутанным". Сейчас, когда некоторые из этих бородатых и закутанных адаптировались и научились использовать этот репрессивный аппарат в свою пользу, поднялся вой: "А нас то за шо". […] Дагестану нужен полноценный общественный договор о сосуществовании разных групп", - написал пользователь Facebook Gazim Kazani.

Отмена запланированного в Махачкале показа фильма Love Yourself о корейской поп-группе BTS из-за угроз в соцсетях была воспринята дагестанскими журналистами уже как часть общероссийской тенденции – отмены концертов реперов и ряда популярных среди молодежи групп прокатились перед этим практически по всей стране и вызвали реакцию в Кремле. Хабиб Нурмагомедов тем временем получил высшую награду Дагестана и предложение стать помощником главы республики Владимира Васильева, после чего отметился в Instagram политическим постом – поблагодарил Путина за реакцию на вопрос о братьях Гасангусейновых.

Боевик-одиночка атаковал православных в Кизляре

Нападение на прихожан православного храма в Кизляре было совершено во время празднования Масленицы 18 февраля. Мужчина расстрелял прихожан возле церкви. Четыре женщины погибли на месте, еще одна умерла в больнице. Два силовика и две женщины были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Нападавший был убит и опознан как 22-летний Халил Халилов. Источники назвали его участником "спящей ячейки" запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", которая позднее действительно взяла на себя ответственность за это нападение. Однако опрошенные "Кавказским узлом" эксперты сочли, что нападавший был одиночкой и не был связан напрямую с террористической организацией.

20 февраля было объявлено в Кизляре днем траура, погибших по решению архиепископа похоронили на территории храма. После инцидента в Кизляре православные храмы в Дагестане были взяты под охрану. Атака на храм сплотила общину православных, не повлияв на межконфессиональные отношения, отметили местные жители.

Эхо этого нападения вскоре отозвалось в Чечне - в мае боевики попытались захватить прихожан в храме Михаила Архангела в Грозном, были убиты семь человек и двое ранены.

Дагестанских чиновников накрыла волна зачисток

На протяжении всего 2018 года наиболее обсуждаемыми событиями в Дагестане были масштабные "зачистки" чиновничьего аппарата.

По подсчетам "Кавказского узла", в течение года были арестованы не менее 18 высокопоставленных руководителей министерств и ведомств. Задержаны были и родственники чиновников.

Обозначив борьбу с коррупцией в республике своей ключевой задачей, Васильев вызвал в Дагестан спецгруппу Генпрокуратуры и следователей из Москвы. Первым результатом ее работы стало задержание мэра Махачкалы Мусы Мусаева, его дело к концу года завершилось четырехлетним приговором и лишением полномочий. Параллельно было пересмотрено дело его сына Бадрудина Мусаева, который обвинялся в применении насилия к полицейским, но в 2017 году был оправдан – сына мэра приговорили к 2,5 года колонии и штрафу, после чего объявили в розыск.

В феврале были задержаны и арестованы главный архитектор Махачкалы Магомедрасул Гитинов, глава правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, бывший министр образования Дагестана Шахабас Шахов. Четверых из них обвинили во многомиллионных хищениях бюджетных средств, и к концу года Следком рапортовал о завершении расследования. Глава Минстроя Дагестана Ибрагим Казибеков сумел скрыться после обысков в своем доме и был объявлен в розыск. В марте был задержан и арестован глава УФАС Дагестана Кубасай Кубасаев.

В июне по делу о многомиллионной взятке арестовали начальника оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД Дагестана Магомеда Хизриева. В июле вице-премьер Дагестана Рамазан Алиев лишился поста и практически сразу был арестован, а бывший министр здравоохранения Дагестана Танка Ибрагимов отправился под домашний арест. После обысков и двух месяцев розыска силовики задержали руководителя Главного бюро медико-социальной экспертизы по республике Магомеда Махачева, арестовали его брата Ашика Махачева и еще ряд их родственников, а августе под арестом оказался глава территориального Фонда обязательного медицинского страхования по Дагестану Магомед Сулейманов.

В сентябре в СИЗО отправились руководитель дагестанского филиала управления автомобильных дорог "Каспий" Магомедрасул Омаров, замруководителя администрации главы и правительства Дагестана Исмаил Эфендиев и брат бывшего главы Дагестана, депутат Раджаб Абдулатипов, арест которого следователи связали с делом Махачева. В ноябре суд заочно арестовал главу "Дирекции единого государственного заказчика-застройщика" Шамиля Кадиева, был помещен под домашний арест врио мэра Махачкалы Абусупьян Гасанов, руководивший городской администрацией после ареста Мусаева. В декабре арестован гендиректор "Газпром межрегионгаз Махачкала" Владимир Анастасов, отстраненный от должности еще весной.

"Подобных кампаний, связанных с арестами высокопоставленных чиновников, в Дагестане не было со времён визита в республику [Владимира] Колесникова правда, в те годы не все задержания завершились арестами", - сказал "Кавказскому узлу" политический обозреватель газеты "Черновик" Магомед Магомедов.

"2018 год стал самым насыщенным годом по количеству громких уголовных дел против чиновников за весь постсоветский период. До этого в республику тоже приезжали различные десанты силовиков, но это все заканчивалось только громкими заявлениями и фразами, до реальных дел не доходило", - отметил главный редактор газеты "Новое дело" Гаджимурад Сагитов.

Для некоторых чиновников проверки не завершились арестами, но они все же потеряли свои должности. Например, был уволен замначальника правительственного управления по вопросу переселения лакцев, отстранен от должности глава Агентства по охране культурного наследия Дагестана и по собственному желанию ушел в отставку главный налоговик Дагестана Умахан Джабраилов.

Васильев утвердился во главе Дагестана

9 сентября в парламенте Дагестана прошли выборы главы региона. 77 из 86 депутатов Народного собрания республики проголосовали за кандидатуру временно исполняющего обязанности руководителя региона Владимира Васильева. Заместители председателя Народного собрания Дагестана Камил Давдиев и Махмуд Махмудов, которые также были названы президентом России в качестве кандидатов на пост главы республики, получили пять и четыре голоса соответственно. Опрошенные "Кавказским узлом" журналисты заранее назвали выборы главы Дагестана безальтернативными.

Васильев принес присягу и официально вступил в должность, после чего назвал антикоррупционную кампанию в Дагестане единственным способом вернуть доверие народа к власти.

Владимир Васильев 3 октября 2017 года был назначен временно исполняющим обязанности главы Дагестана после того, как прежний руководитель республики Рамазан Абдулатипов объявил о решении уйти в отставку. Васильев - бывший замглавы МВД России, работал в главном управлении по борьбе с организованной преступностью, занимал пост заместителя секретаря Совбеза России в период вторжения боевиков в Дагестан и начала Второй чеченской войны, говорится в опубликованной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" биографической справке о главе республики.

Антикоррупционную политику Васильев продолжит и в 2019 году, хотя волна "зачисток" уже начала спадать, считает главред РИА "Дербент" Милрад Фатуллаев. "Это видно по тому, какие конечные обвинения предъявляются подозреваемым в коррупции и мошенничестве, по тому, как смягчаются обвинения и мера пресечения уже задержанным чиновникам. Республика переходит в уравновешенное управленческое состояние", - заявил он "Кавказскому узлу".

Олигархи Магомедовы отправились в СИЗО, а Керимов - в Дербент

Выходцы из Дагестана, совладельцы группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат, бывший сенатор от Смоленской области Магомед Магомедов, с 31 марта находятся под стражей в Москве по обвинению в организации преступного сообщества, мошенничестве и хищении бюджетных средств в размере 2,8 млрд рублей. Суд наложил обеспечительный арест на изъятые в ходе обысков у Магомедовых деньги, машины, квартиры и долю в уставных капиталах юридических лиц, также арестовано имущество и счета группы "Сумма" по делу Магомедовых. По мнению опрошенных "Кавказским узлом" политологов, часть жителей Дагестана не рады уголовному преследованию братьев Магомедовых и относятся к ним с сочувствием.

В рейтинге Forbes "200 богатейших бизнесменов 2018" Зиявудин Магомедов занял 81-ю позицию. В 2017 году он занимал 63-е место среди богатейших представителей российского бизнеса. Магомедовых связывают с премьер-министром Дмитрием Медведевым и его бывшим заместителем Аркадием Дворковичем, говорится в опубликованной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" биографической справке о Зиявудине Магомедове. Также "Кавказский узел" подготовил биографию Магомеда Магомедова.

В 2018 году вернулся на родину сенатор от Дагестана Сулейман Керимов, благополучно избежав дальнейшего уголовного преследования во Франции. Ранее сообщалось, что арест Керимова не лишил сенатора расположения дагестанцев.

Керимов был задержан во Франции в ноябре 2017 года и обвинен в отмывании денег, полученных в результате уклонения от уплаты налогов. В феврале 2018-го сенатору разрешили посетить Россию на несколько дней. Также Керимов посещал Москву в начале мая, а 28 июня французские правоохранители сняли с него обвинения и перевели в статус свидетеля. На следующий день Керимов прилетел в Москву и вернулся к работе в Совете Федерации. Почему с Керимова сняли обвинения, французская прокуратура не пояснила. Примечателен факт, что это произошло вскоре после майского визита президента Франции Эммануэля Макрона в Россию.

Подробнее о том, в чем обвиняли миллиардера французские власти, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Узник Лазурного берега. Чем Сулейман Керимов не угодил Франции".

16 октября Сулейман Керимов посетил Дербент и выступил перед чиновниками, задав им вопросы о приоритетах развития города. Сам объявил, что приоритетом для города должен стать туризм, и пообещал увеличить городской бюджет в пять раз. Керимов предложил дербентцам и самим активно принимать участие в жизни города, в частности, в уборке. В этот же день главой Дербента был избран помощник Керимова Хизри Абакаров. Избрание Абакарова связано с договоренностями между властями и Керимовым об инвестировании в город, предположили опрошенные "Кавказским узлом" местные эксперты. При этом планы Керимова сделать из Дербента "город-сад эксперты объяснили личными бизнес-интересами сенатора. 31 октября глава Дагестана рассказал о договоренностях с Керимовым, заявив, что сенатор намерен проинвестировать строительство аэропорта в Дербенте и другие проекты в городе на 5 млрд рублей.

Прослеживается связь между арестами братьев Магомедовых и Керимова. Дагестанские журналисты рассказали "Кавказскому узлу" о соперничестве Керимова с Зиявудином Магомедовым и связали с этим конфликт в Махачкалинском порту в мае 2016 года. Магомедовы инициировали уголовное преследование Керимова во Франции и были задержаны после того, как сенатору в феврале удалось посетить Москву, проанализировал "Дождь". Бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов также заявлял о противоречиях между бизнесменами, но исключил версию о том, что эти противоречия могли привести к их уголовному преследованию.

Водителей маршруток довели до голодовки

27 апреля 73 из 100 водителей махачкалинского маршрута №61А объявили забастовку, будучи недовольными условиями работы, которые установила обслуживающая маршрут компания. Чиновники объяснили протест водителей их нежеланием работать в правовом поле, хотя сами участники акции указывали на сомнительные с правовой точки зрения аспекты работы в компании. Как рассказал "Кавказскому узлу" водитель Мухтар Саидов, перевозчик выиграл тендер на обслуживание маршрута благодаря тому, что водители предоставили компании свои машины, но договоренности с ними фирма не выполнила.

"Собирали с нас практически ежемесячно по 10 тысяч рублей - 6150 за путевой лист, еще по 4000 за медицинский и технический осмотры, хотя никакой проверки не проводилось, просто один механик ставил печати. Никаких социальных отчислений, взносов в Пенсионный фонд за нас не выплачивали. Топливо, запчасти, ремонт - мы все покупали и делали за свой счет", - рассказал Саидов.

По словам протестующих, у маршрутчиков была договоренность с компанией, что они смогут работать на маршруте в течении пяти лет, однако уже через два года перевозчик установил невыполнимый план дневной выручки с условием выплаты минимальной зарплаты. Это и толкнуло водителей на забастовку.

14 мая 16 водителей начали голодовку в помещении на конечной остановке маршрутного такси в поселке Семендер. Протестующие голодали группами, сменяя друг друга. Жители Семендера жаловались на трудности с передвижением: из-за забастовки водителей на линии не хватало транспорта. Сами бастующие жаловались на крайнюю материальную нужду: в попытке отстоять свои права на время голодовки они остались вовсе без дохода.

Крайняя нужда в итоге заставила маршрутчиков, по их словам, прекратить 11 июня голодовку, и уже в первом после забастовки рейсе они столкнулись с пристальным вниманием полиции и многочисленными штрафами. 20 июня водители были вынуждены приостановить работу до окончания прокурорской проверки по их жалобам. Итогом этой проверки стало уголовное дело в отношении руководителя обслуживающей маршрут компании - перевозчика заподозрили в невыплате зарплат водителям. В августе десять водителей маршрута 61А стали учредителями собственной компании-перевозчика, а УФАС Дагестана обязало мэрию Махачкалы допустить частников, владеющих одним или несколькими автобусами, до конкурсов на право обслуживания муниципальных маршрутов. В декабре в отношении мэрии было возбуждено антимонопольное дело, так как чиновники не выполнили это предписание.

15 лет колонии соратнику Муртазалиева и 60 страниц компромата

В ноябре 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор бывшему главе Кизлярского района Дагестана Андрею Виноградову, признав его виновным в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и пособничестве аналогичному преступлению, в пособничестве покушению на убийство вице-мэра Кизляра Василия Наумочкина, а также в финансировании терроризма. Виноградов получил 15 лет колонии строгого режима при том, что прокурор просил 13.

Защита, настаивавшая на полном оправдании Виноградова, усмотрела в приговоре политические мотивы. Вмененные бывшему чиновнику статьи предполагают куда более суровое наказание, чем он получил, а значит, приговор заведомо несправедлив, заявил адвокат.

Родственник Виноградова, бывший глава дагестанского отделения ПФР Сагид Муртазалиев, проходил по тем же уголовным делам, но в приговоре суда нет никаких ссылок на него. Муртазалиев скрылся от силовиков и объявлен в розыск, его местонахождение уже четвертый год официально остается неизвестным для следствия. При этом Муртазалиев сохраняет ограниченное влияние в Дагестане и экономические активы, которые находятся в собственности близких ему людей, его сторонники в республике остались на влиятельных позициях, отметили опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и политолог Эдуард Уразаев.

Вскоре после приговора Виноградову, 29 ноября, в социальных сетях был опубликован документ с обвинениями в адрес высокопоставленных дагестанских чиновников и силовиков. Текстовый документ объемом в 60 страниц под заголовком "Заявление о преступлениях, совершенных должностными лицами органов государственной власти Российской Федерации и Республики Дагестан" представлен как обращение Сагида Муртазалиева к генпрокурору России от 28 октября 2018 года. Автор обращения подробно раскрывает схемы крупных хищений при госзакупках в республике, сообщает о различных коррупционных преступлениях и заявляет о причастности дагестанских силовиков к убийствам мирных жителей, которых позже объявили боевиками, в том числе к резонансному убийству братьев-пастухов Гасангусейновых. Также в документе утверждается, что убийство Исхака и Акрама Джамалдиновых, застреленных в Хасавюрте 13 апреля 2018 года, было совершено силовиками по заказу.

Опрошенные "Кавказским узлом" главреды дагестанских изданий усомнились, что Муртазалиев является подлинным автором этого доноса. Авторство документа было опровергнуто и от имени самого Муртазалиева. "Сагид Муртазалиев не имеет никакого отношения к указанному "заявлению", а обстоятельства, изложенные в этом "заявлении", не соответствуют действительности", - говорится в сообщении, опубликованном 29 ноября на странице murtazaliev_1111 в Instagram.