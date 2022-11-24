Магомедов Зиявудин Гаджиевич

24 ноября 2022, 15:06

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Зиявудин Магомедов, совладелец группы "Сумма", 24 ноября признан виновным по делу о хищениях на 11 млрд рублей Мещанским судом Москвы. Зиявудин Магомедов, крупный российский бизнесмен дагестанского происхождения, владелец и председатель совета директоров группы компаний “Сумма”, миллиардер, был арестован 30 марта 2018 года в Москве. Вместе с ним задержали его брата и партнера Магомеда Магомедова, а также гендиректора входящей в группу "Сумма" компании "Интэкс" Артура Максидова. Следствие обвинило братьев Магомедовых и Максидова в создании организованного преступного сообщества, оценив нанесенный ими ущерб в 2,5 млрд рублей.

Состояние Зиявудина Магомедова оценивается в 1,4 млрд долларов, он занимает 63-е место в списке Forbes богатейших бизнесменов России

Задержание братьев Магомедовых может быть связано с очередным переделом крупного бизнеса, последствиями чисток в Дагестане, или же с ударом, направленным на ослабление позиции премьер-министра Дмитрия Медведева и его заместителя Аркадия Дворковича – знакомого Зиявудина по МГУ – в преддверии формирования нового правительства .

В любом случае, знаковое уголовное дело, связанное с крупными коммерческими проектами, может существенно повлиять на экономический климат внутри страны и еще больше подорвать доверие бизнеса к власти.

Арест и обвинения

На следующий день после задержаний, 31 марта 2018 года, Тверской суд Москвы принял решение об аресте Зиявудина Магомедова, его старшего брата – бывшего сенатора Магомеда Магомедова и гендиректора компании «Интэкс» на 2-х месячный срок, до 30 мая . В ходе заседания суда ни Зиявудин, ни Магомед своей вины не признали. Попытка адвокатов Магомедовых добиться смягчения меры пресечения в виде домашнего ареста под залог в размере 2,5 млрд рублей, не увенчалась успехом

Уголовное дело в отношении братьев Магомедовых возбуждено "по фактам хищений в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения", сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк .

По состоянию на 3 апреля Зиявудину Магомедову и его партнерам вменяли семь эпизодов хищений: три из них касаются контрактов 2010-2013 гг. на сумму в 650 млн рублей на объектах Федеральной сетевой компании (ФСК), где подрядчиком был входящий в «Сумму» «Глобалэлектросервис».

Два других эпизода хищений, на сумму в 1,15 млрд рублей, связаны со стройками в Калининграде (стадион «Арена Балтика» и аэропорт «Храброво»), где подрядчиками были компании Магомедова.

Шестой эпизод относится к контракту 2015 года на сумму в 2,3 млрд рублей, когда входящая в «Сумму» компания «Интэкс» должна была намыть 16 га у стадиона на Крестовском острове в Петербурге. По версии следствия, «Интэкс», сфальсифировав документацию, обратил в свою пользу свыше 668 млн рублей.

Седьмой эпизод касается вывода в 2012 – 2013 годах активов на 613 млн рублей из «Объединенной зерновой компании», в которой почти 50% акций принадлежит «Сумме»» .

24 ноября Мещанский суд Москвы признал Зиявудина Магомедова виновным по делу о хищениях на 11 млрд рублей. В начале текста приговора, зачитанного на суде, говорится, что Магомедовы "в составе организованной группы совершили хищение имущества путем обмана". Гособвинение на прениях 19 октября запросило для основателя «Суммы» Зиявудина Магомедова 24 года, а его брата — 21 год колонии строгого режима.

Биография

Зиявудин Магомедов родился 25 сентября 1968 года в семье врача-хирурга и учительницы в Махачкале, Дагестанская АССР . По происхождению аварец. Кроме Зиявудина в семье было трое детей . Его старший брат – Магомед Магомедов – бывший член Совета Федерации России от Смоленской области .

Магомед Магомедов родился в селе Шотота Хунзахского района в 1967 году. В 1992 году закончил экономический факультет МГУ с красным дипломом и был зачислен в аспирантуру на кафедру экономики зарубежных стран и внешнеэкономической деятельности, защитив кандидатскую диссертацию в 1999 году. В 1992 году начал работать в банке «Ленрегионбанк», где дослужился до начальника отдела планирования и экономического анализа. В 1993 году Магомед Магомедов вместе с братом создал инвестиционную компанию АОЗТ «ИФК «Интерфинанс», где занял должность финансового директора. В 1996-м создал компанию – ООО «Кардо-Альянс». В 2002 году Магомед Магомедов стал членом Совета Федерации от Смоленской области, где входил в комиссию по естественным монополиям. В 2009 году «Единая Россия» внесла его фамилию в список кандидатов на пост президента Республики Дагестан . С 2015 года является советником главы партии "Справедливая Россия" Сергея Миронова. Более подробно с биографией Магомеда Магомедова можно познакомиться в справке "Кавказского узла".

В 1994 году Зиявудин Магомедов окончил экономический факультет Московского государственного университета (МГУ) по специальности "Мировая экономика". Во время учебы подружился с однокурсниками Рубеном Варданяном (основателем корпорации "Тройка Диалог") и Аркадием Дворковичем (будущим помощником президента РФ Дмитрия Медведева) . В 2000 году на том же факультете МГУ Магомедов защитил диссертацию на соискание степени кандидата экономических наук по теме "Современные направления деятельности транснациональных банков".

Коммерческая деятельность

Бизнесом Зиявудин Магомедов начал заниматься еще в период учебы, когда в 1988 – 1989 годах вместе с однокурсниками и соседями по общежитию наладил "продажу электротехнических приборов из России в Польшу". В 1993 году Зиявудин вместе со старшим братом Магомедом и двоюродным братом Ахмедом Билаловым, основали компанию "ИФК-Интерфинанс", которая за год смогла создать капитал в 15 млн рублей .

Уроженец Дагестана Ахмед Билалов, раскритикованный Путиным за срыв сроков строительства комплекса трамплинов "Русские горки" к Олимпиаде в Сочи и удорожании объекта в несколько раз, в феврале 2013 года покинул пост председателя совета директоров ОАО "Курорты Северного Кавказа", а 10 апреля 2013 года был заподозрен в злоупотреблении полномочиями. 12 апреля 2913 года стало известно, что в отношении его брата, Магомеда Билалова, возбуждено дело о незаконном получении дохода от денег, выделенных на строительство олимпийских объектов. В отношении Ахмеда Билалова также было возбуждено уголовное дело по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Сообщалось, что после возбуждения уголовных дел братья покинули Россию. В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликована биография Ахмеда Билалова.

В 1994 – 1998 годах Магомедов занимал пост президента "ИФК-Интерфинанс". В 1997 году занялся торговлей нефтепродуктами, создав несколько нефтретрейдинговых компаний ("Европетролеум", "Старойл", "Союз петролеум"), и владея акциями "Нижневартовскнефтегаза".

В 2001 – 2002 годах Магомедов приобрел у Марийского машиностроительного завода землю в Приморске, где позже был впоследствии построен Приморский торговый порт (ПТП) – первый крупный актив холдинговой группы "Сумма Капитал" (в августе 2011 года переименована в “Группу “Сумма”) .

В июле 2009 года Магомедов через девелоперскую компанию "Интэкс" получил контроль над компанией "СУИПроект" – генеральным подрядчиком при реконструкции московского Большого театра, которая обошлась российскому бюджету в 35,4 млрд рублей . При этом сам бизнесмен заявлял, что на этом проекте не только не смог извлечь прибыли, но даже не вышел "в ноль" .

В 2010 году "Сумма Капитал" приобрела 50,1% акций крупнейшего в России портового оператора – Новороссийского морского торгового порта (НМТП), что позволило Магомедову контролировать около 70% российского нефтяного экспорта в Западную Европу .

Кроме НМТП, Магомедов получил такие активы как Новороссийский комбинат хлебопродуктов, Якутская топливно-энергетическая компания (ЯТЭК), Павловское свинцово-цинковое месторождение на острове Новая Земля и разрабатывающая ее Первая горнорудная компания, а также "Сумма-телеком", получившая лицензии на услуги связи GSM на Дальнем Востоке и Урале .

В конце 2011 года группа "Сумма" победила в конкурсе на строительство нефтяного терминала в Роттердаме, обязавшись вместе с голландской Vitol вложить в его развитие 1 млрд долларов.

В мае 2012 года "Сумма" выкупила 50% минус 1 акцию "Объединенной зерновой компании" (ОЗК) .

Обвинения в хищениях средств

В ноябре 2008 года в The Moscow Post появился материалы, в котором утверждалось, что в конце 1990-х – середине 2000-х годов Зиявудин и Магомед Магомедовы были связаны с дагестанской мафией и могли быть причастны к скандалу о хищении 300 млн рублей, выделенных компанией "Лукойл" взаимозачетом за долги на реконструкцию соединяющей Белоруссию со Смоленском, Вязьмой и Московской областью "Старой Смоленской дороги" .

В 2010 году Магомедовы выиграли в суде против издания иск о защите чести и деловой репутации .

Проекты в Дагестане

Зиявудин Магомедов и его «Сумма» принимали участие в ряде проектов в родном Дагестане, хотя отношения миллиардера с Рамазаном Абдулатиповым, который возглавлял республику в 2013 – 2017 годах, были довольно прохладными .

Руководство Дагестана участвовало в поддерживаемых Магомедовым проектах, в которых власть могла быть представлена позитивно, но дальше поддержи дело не шло. Только в первые годы, когда Абдулатипов пришел к власти, республика подписала с «Суммой» Магомедова «меморандум о взаимопонимании». Ряд людей из окружения Зиявудина Магомедова получили ряд знаковых назначений: бывший топ-менеджер компании «Сумма Телеком» Саид Юсупов стал главой Хунзахского района, а руководитель близкой к «Сумме» дорожно-строительной компании «Мостоотряд-99» Загид Хучбаров получил пост директора республиканского агентства по транспорту и дорожному хозяйству . В то же время, по мнению главного редактора газеты «Новое дело» Гаджимурада Сагитова, эти люди заняли эти должности "за свои профессиональные качества, а не по просьбе братьев Магомедовых" .

В 2014 году Рамазан Абдулатипов и Зиявудин Магомедов приняли участие в церемонии закладки первого камня, символизирующего начало строительства курортно-туристического комплекса «Матлас» . В 2015 году они появились вместе на неформальной встрече участников программ фонда «Периметр», открытии регионального Навигационно-информационного центра и новой мечети имени Абдулхамида-афанди из Инхо .

Но при первом крупном конфликте, связанном с попыткой приватизации в 2016 году Махачкалинского морского торгового порта, где конкурировали две экономические группы – Сулеймана Керимова и Зиявудина Магомедова, дороги Абдулатипова и Магомедова разошлись. Глава Дагестана первоначально не поддерживал ни одну из сторон, а потом попросил правительство России сохранить на посту гендиректора Махачкалинского порта Ахмеда Гаджиева – человека Сулеймана Керимова . В итоге вопрос с приватизацией порта был решен не в пользу братьев Магомедовых .

После этого Зиявудин Магомедов полностью пропал из публичной и медиа-сферы Дагестана, перестал посещать созданные им креативные и бизнес-площадки и появляться перед камерами вместе с Абдулатиповым.

Семья

Зиявудин Магомедов женат, имеет двух сыновей.

Примечания