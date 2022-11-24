Магомедов Магомед Гаджиевич

24 ноября 2022, 15:53

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Магомед Магомедов, совладелец группы "Сумма", 24 ноября признан виновным Мещанским судом Москвы по делу о хищениях на 11 млрд рублей. Бывший сенатор, уроженец Дагестана Магомед Магомедов с марта 2018 года находится под стражей, ему и еще четырем обвиняемым вменяется хищение 11 миллиардов рублей при исполнении госконтрактов. Создание организованного преступного сообщества, - так оценило следствие итог коммерческой деятельности бывшего сенатора, Магомеда Магомедова. "Кавказский узел" проследил за карьерными взлетами и падениями Магомеда Магомедова - от вершин политики и бизнеса до одиночной камеры СИЗО "Лефортово".

Его университеты

Магомед Магомедов родился в 1967 году в селе Шотота Хунзахского района Дагестанской АССР. Его младший брат Зиявудин Магомедов – владелец и председатель совета директоров группы компаний “Сумма”.

Отец Гаджи Магомедов был врачом-хирургом в Центральной больнице Махачкалы и работал ассистентом на кафедре оперативной хирургии. Мать Парханисай Шуайбова работала в детском саду, преподавала русский язык и литературу в школе. Сестра братьев Магомедовых Наида вышла замуж за Умахана Умаханова, ныне депутата Государственной думы от партии Единая Россия» и почетного председателя Союза лиц, участвовавших в защите конституционного строя "Дагестан-1999" .

Магомед Магомедов в старших классах поступил во Всесоюзную заочную математическую школу при МГУ. В 1984 году поступил на экономический факультет МГУ. В 1992 году закончил экономический факультет МГУ с красным дипломом и был зачислен в аспирантуру на кафедру экономики зарубежных стран и внешнеэкономической деятельности, защитив кандидатскую диссертацию в 1999 году .

На экономфаке Магомед и Зиявудин Магомедовы познакомились с Аркадием Дворковичем, который позднее работал помощником президента России Дмитрия Медведева, зампредом председателя правительства России, председателем совета директоров ОАО "РЖД" .

Банкир из бурных 1990-х

В студенческие годы Магомед Магомедов работал замдиректора внешнеэкономической ассоциации «Интерагро», принадлежавшей банкиру Ивану Кивелиди. В 1995 Кивелиди был убит с помощью нервно-паралитического отравляющего вещества .

В 1992 году Магомед Магомедов начал работать в банке «Ленрегионбанк», где дослужился до начальника отдела планирования и экономического анализа. В 1993 году Магомед Магомедов вместе с братом создал инвестиционную компанию АОЗТ «ИФК «Интерфинанс», где занял должность финансового директора. В 1996-м создал компанию – ООО «Кардо-Альянс» .

С 1995 года Магомед Магомедов возглавлял совет директоров банка «Диамант». Другими членами совета были Зияудин Магомедов, а также Ахмед Билалов, двоюродный брат Магомедовых, экс-депутат Госдумы и бывший вице-президент Олимпийского комитета России .

Ахмед Билалов, раскритикованный Путиным за повышение стоимости строительства комплекса трамплинов к Олимпиаде-2014 в Сочи, покинул пост главы совета директоров ОАО "Курорты Северного Кавказа". В апреле 2013 года стало известно, что против его брата Магомеда Билалова возбуждено дело о незаконном получении дохода от средств на постройку олимпийских объектов. Также расследуются дела о злоупотреблении полномочиями обоих братьев. Сообщалось, что Ахмед и Магомед Билаловы покинули Россию.

Председателем правления "Диаманта" был финансист Алексей Френкель, впоследствии осужденный на 19 лет за убийство зампреда Центробанка Андрея Козлова. В 1997 году банк увеличил уставный капитал в семь раз, до 170 млн долларов. «Диамант» кредитовал строительство школы в поселке Барвиха, финансировал строительство жилья в Москве.

Лицензия у банка “Диамант” была отозвана 15 июня 2001 года. В приказе Центробанка говорилось, что это про изошло “в связи с неисполнением требований федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность... и установлением фактов недостоверности отчетных данных”. Отзыву лицензии предшествовало уголовное дело, возбужденное московским Управлением Федеральной службы налоговой полиции: в 1998—1999 годах банк не перевел в бюджет платежи клиентов. Установленный ущерб составил 239,4 тыс. рублей .

Магомед Смоленский - дважды кандидат в главы Дагестана

С июля 2002 по апрель 2009 года Магомед Магомедов был сенатором от Смоленской области, представлял в Совете Федерации исполнительную ветвь власти региона. За время работы в парламенте был членом комиссий по естественным монополиям, культуре, спорту, также участвовал в работе комитета по промышленной политике .

В 2009 году "Единая Россия" официально выдвигала кандидатуру Магомеда Смоленского, как называла Магомедова пресса Дагестана, на пост главы республики. Однако Дмитрий Медведев, который был тогда президентом, назначил на этот пост Магомедсалама Магомедова .

В начале 2013 года, после назначения и. о. главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, журнал Forbes цитировал версию, что "Абдулатипов станет лишь временной фигурой на посту, а в реальности Кремль готовит в преемники Магомедсаламу Магомедову братьев Магомеда или Зияудина Магомедовых" . Однако этот сценарий также не воплотился в жизнь.

От "Суммы" до тюрьмы

Создание группы "Сумма" началось с 2001 года, и с тех пор Магомед Магомедов не упоминался в качестве ее совладельца. Информация о распределении долей братьев в бизнесе не публиковалась. По версии Forbes, решения в бизнесе принимал Зияудин Магомедов, но по ключевым вопросам он советовался со старшим братом. Магомед Магомедов оперативного участия в руководстве бизнесом не мог принимать: политический статус исключал возможность владения бизнес-активами .

Однако по выходу из состава Совета Федерации у Магомеда Магомедова появилась возможность юридически закрепить статус совладельца "Суммы", что и произошло в начале 2014 года. Это произошло после того, как в декабре 2013 года Федеральная антимонопольная служба разрешила компании Shevronne Investments Ltd (Британские Виргинские острова), приобрести права, "позволяющие определять условия предпринимательской деятельности" компаний инжинирингового и телекоммуникационного дивизионов группы "Сумма".

Речь шла о строительных ОАО "Глобалэлектросервис", ООО "Гранд сервис", ООО "Контакт-С", ООО "Стройновация" и телекоммуникационном ООО "Стратегия коммуникаций", активах Новороссийского морского порта. Появление нового офшора представители "Суммы" навали "формальностью, которая отражает, что Магомед Магомедов является совладельцем ряда активов" компании .

Именно с деятельностью "Глобалэлектросервиса" связаны три из семи вменяемых братьям Магомедовым эпизодов хищений: речь идет о подрядах этого ОАО в 2010-2013 гг. на сумму в 650 млн рублей на объектах Федеральной сетевой компании.

Остальные четыре эпизода связаны со строительством калининградских стадиона «Арена Балтика» и аэропорта «Храброво», намывкой участка на Крестовском острове в Петербурге, а также выводом активов .

Хоккейное хобби

21 марта 2016 года Магомед Магомедов стал председателем правления любительской спортивной организации «Ночная хоккейная лига» .

"Задача Ночной Хоккейной Лиги в первую очередь – изменение ментальности. Мы хотим, чтобы всё больше и больше мальчишек вовлекалось в хоккей. Чтобы больше и больше зрелых людей - "40+" - изменили свой досуг" - сказал Магомедов .

Арест и приговор

Магомед Магомедов и его брат с марта 2018 года находятся под стражей, им и еще четырем обвиняемым вменяется хищение 11 миллиардов рублей при исполнении госконтрактов. Суд арестовал имущество Магомедовых на общую сумму около 2 миллиардов долларов США, включая активы одной из крупнейших в стране транспортно-логистической группы "Феско", а также изъял у них 750 миллионов долларов, вырученных от продажи Новороссийского морского торгового порта.

24 ноября Мещанский суд Москвы признал Магомеда Магомедова виновным по делу о хищениях на 11 млрд рублей. В начале текста приговора, зачитанного на суде, говорится, что Магомедовы "в составе организованной группы совершили хищение имущества путем обмана". Гособвинение на прениях 19 октября запросило для Магомеда Магомедова — 21 год колонии строгого режима, а для его брата - 24 года.

Примечания