Братья Магомедовы приговорены к длительным срокам

01 декабря 2022, 16:15

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Мещанский суд Москвы приговорил совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова к 19 годам, а его брата, бывшего сенатора Магомеда Магомедова - к 18 годам колонии строгого режима.

Как сообщал "Кавказский узел", Мещанский суд Москвы 24 ноября признал виновными по делу о хищениях на 11 миллиардов рублей совладельцев группы "Сумма" Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Зиявудин Магомедов и его брат, бывший сенатор Магомед Магомедов с марта 2018 года находятся под стражей, им и еще четырем обвиняемым вменяется хищение при исполнении госконтрактов. Суд в Москве удовлетворил иски о возмещении ущерба на 3,6 миллиарда рублей по делу о хищении совладельцами группы "Сумма" Зиявудином и Магомедом Магомедовыми, остальное их имущество будет конфисковано.

Братья Зиявудин и Магомед Магомедовы были влиятельными лидерами мнений в Дагестане и на свободе могли бы отстаивать интересы жителей республики, заявила "Кавказскому узлу" журналистка Аида Мирмаксумова. "Кавказский узел" опубликовал в разделе "Персоналии" биографии Зиявудина Магомедова и Магомеда Магомедова.

Суд в Москве приговорил владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова к 19 годам колонии строго режима, ему назначен штраф в 2,5 миллиона рублей. Его брат, бывший сенатор Магомед\ Магомедов приговорен к 18 годам заключения, ему также назначен штраф Оба брата приговорены также к ограничению свободы на два года после отбытия наказания, сообщил корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.

Напомним, на прениях 19 октября прокурор потребовал приговорить Зиявудина Магомедова к 24 годам колонии строгого режима, а Магомеда Магомедова – к 21 году лишения свободы. Братья Магомедовы отказались признать вину и заявили, что основной ущерб в связи с уголовным преследованием был нанесен им.

Суд арестовал имущество Магомедовых на общую сумму около 2 млрд долларов, включая активы одной из крупнейшей в стране транспортно-логистической группы "Феско", а также изъял у них 750 млн долларов, вырученных от продажи Новороссийского морского торгового порта. Значимые активы группы "Сумма" продолжают функционировать, но уже не в интересах Зиявудина и Магомеда Магомедовых, заявили опрошенные "Кавказским узлом" экономисты.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.