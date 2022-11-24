Суд признал виновными братьев Магомедовых по делу о хищении 11 миллиардов

24 ноября 2022, 14:03

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Мещанский суд Москвы признал сегодня виновными по делу о хищениях на 11 млрд рублей совладельцев группы "Сумма" Зиявудина и Магомеда Магомедовых.

Как сообщал "Кавказский узел", совладельцы группы "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат, бывший сенатор Магомед Магомедов с марта 2018 года находятся под стражей, им и еще четырем обвиняемым вменяется хищение 11 миллиардов рублей при исполнении госконтрактов. Суд арестовал имущество Магомедовых на общую сумму около 2 млрд долларов, включая активы одной из крупнейших в стране транспортно-логистической группы "Феско", а также изъял у них 750 млн долларов, вырученных от продажи Новороссийского морского торгового порта. Значимые активы группы "Сумма" продолжают функционировать, но уже не в интересах Зиявудина и Магомеда Магомедовых, заявили опрошенные "Кавказским узлом" экономисты.

Братья Зиявудин и Магомед Магомедовы были влиятельными лидерами мнений в Дагестане и на свободе могли бы отстаивать интересы жителей республики, заявила "Кавказскому узлу" журналистка Аида Мирмаксумова. "Кавказский узел" опубликовал в разделе "Персоналии" биографии Зиявудина Магомедова и Магомеда Магомедова.

Мещанский суд Москвы признал сегодня виновным по делу о хищениях на 11 млрд рублей Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова. "Магомедов Зиявудин и Магомедов Магомед в составе организованной группы совершили хищение имущества путем обмана", – зачитала судья Олеся Менделеева начало оглашения приговора, слова которой привел ТАСС.

Оглашение приговора может занять больше одного дня из-за его большого объема, наказание для подсудимых будет оглашено в завершающей части судебного акта. По версии следствия, деньги были похищены по предварительному сговору организованной группой лиц. Подсудимые вину отрицают, и просили суд их оправдать.

Помимо Магомедовых, суд признал виновными также бывшего гендиректора АО "Объединенная зерновая компания" (ОЗК) Сергея Полякова, бывшего начальника департамента экономической безопасности ОЗК Романа Грибанова, гендиректора предприятия "Энергия-М" Юрия Петрова и бывшего главу компании "Интэкс" Артура Максидова.

Напомним, на прениях 19 октября прокурор потребовал приговорить Зиявудина Магомедова к 24 годам колонии строгого режима, а Магомеда Магомедова – к 21 году лишения свободы. основной ущерб в связи с уголовным преследованием был нанесен им. Братья Магомедовы отказались признать вину и заявили, что основной ущерб в связи с уголовным преследованием был нанесен им.

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