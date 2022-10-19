Прокурор запросил длительные сроки для братьев Магомедовых

В Мещанском суде Москвы в ходе прений по уголовному делу о создании преступного сообщества и многомиллиардных хищениях бюджетных средств гособвинение запросило 24 года колонии строгого режима для совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова, его старшего брата обвинение попросило приговорить к чуть меньшему сроку, сообщило сегодня ТАСС.

"Прошу признать Зиявудина Магомедова виновным и назначить ему по совокупности совершенных преступлений наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, штрафом в размере 1,5 миллиона рублей и ограничением свободы на два года после отбытия наказания",— привело агентство слова государственного обвинителя Михаила Резниченко.

Для Магомеда Магомедова прокурор запросил 21 год колонии, такого же размера штраф и ограничение свободы, отмечается в публикации.

По делу заявлены иски почти на 11 миллиардов рублей, поэтому прокурор предложил оставить имущество и недвижимость под арестом, а затем конфисковать его, сообщило сегодня РИА "Новости".

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