19 октября 2022, 19:51

Прокурор запросил длительные сроки для братьев Магомедовых

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Прокурор потребовал приговорить совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова к 24 годам колонии строгого режима, для бывшего сенатора Магомеда Магомедова он запросил наказание в виде 21 года лишения свободы. Также обвинение сочло необходимым продлить арест имущества и недвижимости братьев. 

Как писал "Кавказский узел", совладельцы группы "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат, бывший сенатор Магомед Магомедов, с 31 марта 2018 года находятся под стражей, им и еще четырем обвиняемым вменяется хищение 11 миллиардов рублей при исполнении государственных контрактов. Суд ранее арестовал имущество Магомедовых на общую сумму около 2 миллиардов долларов США, включая средства на банковских счетах, недвижимость и активы одной из крупнейших в стране транспортно-логистической группы "Феско" и других компаний. 28 мая суд также удовлетворил иск прокуратуры об изъятии у братьев  Магомедовых 750 миллионов долларов, которые были ими выручены с продажи Новороссийского морского торгового порта.

Зиявудин Магомедов - владелец и председатель совета директоров группы компаний "Сумма", говорится в биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом". Его брат Магомед Магомедов смог юридически закрепить статус совладельца "Суммы" в начале 2014 года, когда покинул Совет Федерации. Братья Магомедовы остаются уважаемыми и авторитетными людьми в Дагестане, несмотря на их уголовное преследование, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. 

В Мещанском суде Москвы в ходе прений по уголовному делу о создании преступного сообщества и многомиллиардных хищениях бюджетных средств гособвинение запросило 24 года колонии строгого режима для совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова, его старшего брата обвинение попросило приговорить  к чуть меньшему сроку, сообщило сегодня ТАСС.

"Прошу признать Зиявудина Магомедова виновным и назначить ему по совокупности совершенных преступлений наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, штрафом в размере 1,5 миллиона рублей и ограничением свободы на два года после отбытия наказания",—  привело агентство слова государственного обвинителя Михаила Резниченко.

Для Магомеда Магомедова прокурор запросил 21 год колонии, такого же размера штраф и ограничение свободы, отмечается в публикации

По делу заявлены иски почти на 11 миллиардов рублей, поэтому прокурор предложил оставить имущество и недвижимость под арестом, а затем конфисковать его, сообщило сегодня РИА "Новости".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Совладельцы "Суммы" нашли вину правительства в своем уголовном деле", "Генпрокуратура потребовала конфисковать 750 млн долларов у братьев Магомедовых", "Защита братьев Магомедовых попросила пересмотреть обвинение".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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