Суд взыскал 750 миллионов долларов с братьев Магомедовых

28 мая 2022, 06:29

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд удовлетворил иск прокуратуры об изъятии денежных средств у братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, которые были ими выручены с продажи Новороссийского морского торгового порта.

Как сообщал "Кавказский узел", генеральная прокуратура подала в суд против Зиявудина Магомедова и его брата, бывшего сенатора Магомеда Магомедова иск о конфискации 750 млн долларов, которые были ими выручены с продажи Новороссийского морского торгового порта. Совладельцы группы "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат, бывший сенатор Магомед Магомедов, с 31 марта 2018 года находятся под стражей, им и еще четырем обвиняемым вменяется хищение 11 млрд рублей. Братья Магомедовы остаются уважаемыми и авторитетными людьми в Дагестане, несмотря на их уголовное преследование, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Хамовнический суд Москвы 27 мая принял решение об изъятии в пользу государства 750 миллионов долларов у владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова. "Суд удовлетворил иск прокуратуры об изъятии денежных средств у братьев Магомедовых", сообщает ТАСС.

Дело было рассмотрено за один день, заседание длилось около 12 часов. Решение суда в обязательном порядке будет обжаловано, сообщил 27 мая адвокат Михаил Ошеров "Коммерсанту".

Напомним, что братья Зиявудин и Магомед Магомедовы обвиняются в хищениях при исполнении государственных контрактов. Суд ранее арестовал имущество на общую сумму около 2 млрд долларов США, включая средства на банковских счетах, недвижимость и активы одной из крупнейших в стране транспортно-логистической группы "Феско" и других компаний.

Зиявудин Магомедов - владелец и председатель совета директоров группы компаний "Сумма", говорится в биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом". Его брат Магомед Магомедов смог юридически закрепить статус совладельца "Суммы" в начале 2014 года, когда покинул Совет Федерации.

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