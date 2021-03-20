Аналитики оценили политический авторитет братьев Магомедовых в Дагестане

20 марта 2021, 02:54

Совладельцы группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед, обвиняемые в хищении 11 миллиардов рублей, остаются уважаемыми и авторитетными людьми в Дагестане, несмотря на их уголовное преследование, заявили заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов и главный редактор РИА "Дербент" Милрад Фатуллаев. Значимых экономических проектов в Дагестане у братьев Магомедовых не было, а после ареста все их инициативы были заморожены, указал политолог Эдуард Уразаев.

Как сообщал "Кавказский узел", Басманный суд Москвы до 13 мая 2020 года продлил срок ареста совладельцу группы компаний "Сумма" Зиявудину Магомедову, его брату Магомеду и еще четырем обвиняемым в хищении 11 миллиардов рублей. Адвокаты обвиняемых попросили вернуть дело прокурору и освободить их из-под стражи, а также перенести рассмотрение дела в Пресненский суд Москвы. 9 декабря стало известно, что дело братьев Магомедовых и еще четырех обвиняемых в хищении 11 миллиардов рублей перенаправлено на рассмотрение в Мещанский районный суд Москвы.

Владелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат, бывший сенатор Магомед Магомедов, с марта 2018 года находятся под арестом по обвинению в мошенничестве и организации преступного сообщества. Вину они не признают. 20 августа 2019 года Магомедовым, по данным источников, было предъявлено обвинение с двумя новыми эпизодами мошенничества, сумма ущерба по делу увеличена до 11 миллиардов рублей. Вместе с ними арестован бывший директор входящей в "Сумму" компании "Интекс" Артур Максидов.

Мещанский суд отложил рассмотрение дела братьев Магомедовых и четырех предполагаемых соучастников до 6 апреля. Причиной переноса заседания стала неявка судьи, который в этот день находится на другом процессе. О том, что заседание суда не состоится, было известно заранее, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Магомеда Магомедова Михаил Ошеров.

По словам адвоката, на заседании 19 марта прокурор должен был озвучить обвинительное заключение, а фигуранты - свое отношение к нему. "6 апреля ожидаем, что заседание состоится. Как раз тогда мы и услышим обвинительное заключение", - сказал Ошеров.

Несмотря на то, что слушания не состоялись, у здания суда 19 марта собралась группа поддержки Магомедовых, передал корреспондент "Кавказского узла". Около 10 человек стояли неподалеку от входа в суд. "Я не считают Магомедовых в чем-то виновными", - сказал уроженец Дагестана Омар. Сумма в 11 миллиардов, которая фигурирует в обвинении, "должна была хотя бы где-то всплыть", но "у Магомедовых этих денег нет", считает он.

В этом деле есть политическая подоплека, "явно людей подставили", сказал корреспонденту "Кавказского узла" еще один человек из группы поддержки.

Журналисты и политолог отметили снижение авторитета Магомедовых в Дагестане

Несмотря на уголовное дело, братья Магомедовы остаются достаточно уважаемыми и авторитетными людьми, считает заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов. По его словам, успех и финансовая состоятельность формирует вокруг человека круг сторонников, друзей, почитателей, а проблемы, возникшие у него, сужают этот круг. Журналист считает, что сочувствующих братьям Магомедовым очень много, но только единицы готовы публично заявить об их поддержке.

Братья Магомедовы после ареста лишились возможности влиять на свои активы, отметил он. "Каких-либо крупных активов в Дагестане у них и не было. Были аффилированные с ними предприятия, но и они свернулись, как только у Магомедовых возникли проблемы", - рассказал Магомедов. Даже когда братья были на свободе, в Дагестане у них отсутствовали крупные активы, почеркнул журналист.

Единственным крупным активом, за который братья Магомедовы боролись с Сулейманом Керимовым, был Махачкалинский морской порт, который в итоге перешёл под контроль последнего, рассказал он.

Конфликтные ситуации вокруг махачкалинского порта местные журналисты ранее связывали с соперничеством двух экономических групп - сенатора Сулеймана Керимова и совладельца группы компаний "Сумма" Зиявудина Магомедова. В конце декабря 2016 года был завершен процесс преобразования махачкалинского порта в акционерное общество, и 100% акций порта перешли государству. По данным "Известий", порт был включен в новый план приватизации на 2017-2019 годы. В январе 2019 года махачкалинский порт отчитался о рекордном росте грузооборота.

Влияние Керимова в Дагестане усилилось пропорционально снижению влияния братьев Магомедовых, считает он. "Равновеликая фигура по финансам и возможностям ушла с шахматной доски Дагестана, [а] победителю, конечно, достается все", - указал Магомедов.

Взлет активности братьев Магомедовых пришелся на правление Рамазана Абдулатипова, отметил журналист.

Рамазан Абдулатипов был главой Дагестана с 2013 по 2017 год, говорится в его биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом". Новости об антикоррупционной кампании, которая началась в Дагестане после отставки Рамазана Абдулатипова с поста главы республики в 2017 году, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Успех братьев Магомедовых обеспечил им авторитет и уважение среди дагестанцев, сказал корреспонденту "Кавказского узла" главный редактор РИА "Дербент" Милрад Фатуллаев. Отношение жителей Дагестана к братьям Магомедовым не поменялось, несмотря на их уголовное преследование, предположил журналист.

Рост авторитета братьев Магомедовых в Дагестане был связан с приходом в республику Рамазана Абдулатипова, все это завершилось после его ухода с поста руководителя региона, считает Фатуллаев. Несмотря на поддержку Абдулатипова, у братьев с переменным успехом шла борьба со старой командой Сулеймана Керимова. "При этом они не обладали всеми возможностями для реализации своих планов и бизнес-проектов", - считает журналист.

Фатуллаев рассказал, что противостояние Керимова и его команды с братьями завершилось с уходом Абдулатипова. "В это же время началось преследование братьев Магомедовых, которые, вероятнее всего, совершили серьезные ошибки в ходе противостояния с Керимовым", - предположил он.

При правлении Владимира Васильева проекты, задуманные братьями Магомедовыми, "начали сворачиваться". "При Меликове они реализовываться не будут, тем более что братья Магомедовы попали в немилость федеральной власти", - считает Фатуллаев.

3 октября 2017 года президент России назначил Владимира Васильева временно исполняющим обязанности главы Дагестана, а в сентябре 2018 года он был утвержден в должности. 5 октября 2020 года Васильев покинул пост главы Дагестана, и временным главой республики стал Сергей Меликов. Среди своих приоритетов он назвал борьбу с коронавирусом и налаживание обратной связи власти с обществом. Меликов сразу после назначения продемонстрировал знание местных проблем и стремление реагировать на запросы общества, указали опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские журналисты. Стремление избавиться от команды Владимира Васильева может привести к проблемам с квалифицированными кадрами, отметил политолог Эдуард Уразаев.

Влияние Керимова на Дагестан в последнее время усилилось, но это не связано с арестом Магомедовых. "Влияние [братьев Магомедовых] было небольшим даже при Абдулатипове, а сейчас у Сулеймана Керимова практически абсолютное влияние по всем ключевым вопросам", - рассказал Фатуллаев.

Можно говорить лишь об остатках влияния Магомедовых в Дагестане в лице родственников, близких земляков и некоторых бывших сотрудников созданных Зиявудином Магомедовым образовательных и спортивных структур, которые работали в республике, считает политолог Эдуард Уразаев.

Зиявудин Магомедов включался в 2014-2015 годах в проект создания СПА-центра в Хунзахском районе вместо горнолыжного курорта по программе корпорации "Курорты Северного Кавказа", планировал возродить морской рыбный порт и пытался перехватить у группы Сулеймана Керимова и депутата Госдумы Магомеда Гаджиева контроль над Махачкалинским морским портом, напомнил политолог.

"Остальные проекты касались науки, культуры, образования, спорта и религии. Часть этих проектов были завершены до их ареста, а остальные прекращены или заморожены. О правах на их активы пока ничего не известно", - пояснил Уразаев корреспонденту "Кавказского узла".

Крупных активов в Дагестане у Магомедовых не было, утверждает политолог.

В начале своего правления Рамазан Абдулатипов поддерживал именно Зиявудина Магомедова, но в 2016-2017 годах занял позицию равноудаленности от обоих бизнесменов, отметил Уразаев. По его словам, при Владимире Васильеве публично озвученных инициатив со стороны Магомедовых властям республики не поступало. Со времени вступления в должность Сергея Меликова о Магомедовых публично почти никто не говорит, отметил политолог.

Назначение Сергеем Меликовым на некоторые ключевые должности лиц из окружения Сулеймана Керимова увеличивает влияние сенатора, и оно больше, чем было влияние Магомедовых в 2013-2015 годах при правлении Рамазана Абдулатипова, считает он. "Но это влияние тоже ограничено и не выходит за рамки этики и законов", - пояснил Уразаев.