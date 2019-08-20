Источники сообщили об ужесточении обвинения братьям Магомедовым

20 августа 2019, 17:29

Совладельцам группы компаний "Сумма" Зиявудину и Магомеду Магомедовым предъявлено обвинение с двумя новыми эпизодами мошенничества, сумма ущерба по делу увеличена до 11 миллиардов рублей, сообщили сегодня источники.

Как информировал "Кавказский узел", владелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат, бывший сенатор Магомед Магомедов, с 31 марта 2018 года находятся в СИЗО по обвинению в мошенничестве и организации преступного сообщества. После того как в сентябре 2018 года следствие приобщило к делу новый эпизод, Магомедовы стали подозреваться в причинении бюджету ущерба на 2,8 миллиарда рублей. Сами они вину не признают.

В окончательную редакцию обвинения следователи добавили еще два эпизода мошенничества, увеличив сумму ущерба до 11 миллиардов рублей, сообщил источник в правоохранительных органах. "Если ранее им вменялось семь эпизодов мошенничества, то теперь - девять. Также Магомедовы обвиняются в организации преступного сообщества", - отметил источник. Он сообщил, что 22 августа следователи планируют объявить Магомедовым о завершении следственных действий и предоставить защите возможность ознакомиться с материалами дела объемом более чем в тысячу томов, передал сегодня ТАСС.

"По словам другого источника ТАСС, Магомеду Магомедову следствие добавило статью 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов", - сообщило издание. Данная статья предусматривает до четырех лет заключения.

Окончательное обвинение предъявлено и другому фигуранту дела - Артуру Максидову, бывшему руководителю компании "Интэкс", входящей в группу "Сумма", информировало агентство.

"Сумма ущерба выросла, поскольку были проведены экспертизы, показавшие иные объемы хищений. <...> до конца недели братья Магомедовы должны приступить к ознакомлению с материалами дела, насчитывающего более 1 тысячи томов, после завершения процедуры дело направят на утверждение в Генпрокуратуру", - со ссылкой на собственный источник сообщил сегодня "Коммерсант".

На сайте Следственного комитета России, по состоянию на 16.45 мск 20 августа, нет информации об ужесточении Магомедовым обвинения.

Отметим, что 5 августа адвокат Алексея Френкеля, осужденного по делу об убийстве первого зампреда Центробанка Андрея Козлова, заявил, что его подзащитный планирует дать показания против Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Магомедовы никакого отношения к убийству Козлова не имеют, прокомментировал их защитник.

Зиявудин Магомедов является владельцем и председателем совета директоров группы компаний "Сумма" (компания переименована в августе 2011 года из группы "Сумма Капитал"), говорится в биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом". Магомед Магомедов смог юридически закрепить статус совладельца "Суммы" в начале 2014 года, по выходу из Совета Федерации.