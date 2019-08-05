Защита братьев Магомедовых сочла вымыслом информацию об их причастности к убийству

05 августа 2019, 21:42

Осужденный по делу об убийстве первого зампреда Центробанка Андрея Козлова Алексей Френкель планирует дать показания против дагестанских предпринимателей Зиявудина и Магомеда Магомедовых, сообщил сегодня адвокат Френкеля. Магомедовы никакого отношения к убийству Козлова не имеют, прокомментировал их защитник.

Как писал "Кавказский узел", владелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат, бывший сенатор Магомед Магомедов, с 31 марта 2018 года находятся в СИЗО по обвинению в мошенничестве и организации преступного сообщества. По версии следствия, Магомедовы нанесли бюджету ущерб в 2,8 миллиарда рублей. Сами они свою вину не признают.

Финансист Алексей Френкель, который был осужден на 19 лет лишения свободы как заказчик убийства первого зампредседателя Банка России Андрея Козлова, намерен дать показания по делу Зиявудина и Мамгомеда Магомедовых, "изобличающие [фигурантов дела] в причастности к заказному убийству и легализации денежных средств, нажитых преступным путем". Об этом, как пишет сегодня РБК, говорится в заявлении адвоката Френкеля Эдуарда Гладилина, направленного следователю Николаю Будило, в производстве которого находится дело братьев Магомедовых.



"Мы пока не готовы публично рассказывать о содержании будущих показаний, чтобы не помешать следствию. Могу только сказать, что желание давать новые показания у моего подзащитного появилось после арестов Фролова и ряда участников банковского рынка того периода", - приводит издание слова Эдуарда Гладилина. Бывший замначальника управления "К" ФСБ Дмитрий Фролов осуществлял оперативное сопровождение по делу об убийстве Козлова, пояснил изданию бывший замначальника отдела департамента по борьбе с организованной преступностью МВД России Дмитрий Целяков.

Алексей Френкель собирается дать новые показания в надежде на досрочное освобождение, считает адвокат Зиявудина Магомедова Александр Гофштейн. "Если такое заявление будет сделано, то иначе как оговором со стороны заинтересованного в условно-досрочном освобождении лица, осужденного за это преступление, то есть Френкеля, мы это считать не можем", - прокомментировал заявление Эдуарда Гладилина Александр Гофштейн.

При этом он подчеркнул, что подобная информация - о существующей связи между Зиявудином Магомедовым и Алексеем Френкелем - уже озвучивалась ранее. "Будучи защитником Зиявудина Магомедова, я вам могу сказать только одно: он категорически настаивает на полной непричастности к этому эпизоду, он никакого отношения не имеет к насильственному лишению жизни заместителя председателя правления Центрального банка Козлова", - заявил Александр Гофштейн, слова которого приводит "Коммерсант".

Первый зампред Центробанка Алексей Козлов был убит в сентябре 2006 года. Алексея Френкеля признал виновным в организации покушения в 2008 году Мосгорсуд, тогда же за участие в этом преступлении еще шесть человек получили различные сроки, передает "Интерфакс". Также агентство указывает, что бывший сотрудник ФСБ Дмитрий Фролов был задержан в апреле текущего года по обвинению в получении крупных взяток.

"Кавказский узел" опубликовал в разделе "Персоналии" биографии Зиявудина Магомедова и Магомеда Магомедова.