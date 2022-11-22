Аресты баталхаджинцев обозначили передел зон влияния в Ингушетии

22 ноября 2022, 23:56

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Преследование влиятельных членов семьи Белхароевых призвано ослабить влияние этого клана в Ингушетии, но оно способно ослабить и саму республику, считает журналистка Аида Мирмаксумова. Приговор Якубу Белхороеву и аресты баталхаджинцев стали серьезным ударом по их братству, отметил правозащитник Магомед Муцольгов.

Как писал "Кавказский узел", 27 октября силовики обыскали дом главы Счетной палаты Ингушетии Мустафы Белхароева и задержали его, адвокат не смог добиться встречи с задержанным. Родственника Белхароевых, бывшего депутата парламента Ингушетии Микаила Алиева, также задержали после обыска, у него был изъят пулемет, также был задержан предприниматель Тухан Зязиков. 28 октября сын Мустафы Белхароева Амирхан сообщил, что его отец, Зязиков и Алиев арестованы на месяц. 1 ноября в домах пяти племянников арестованного главы Счетной палаты Ингушетии Мустафы Белхароева прошли обыски, два человека задержаны.

Глава Чечни Рамзан Кадыров вступился за семью Белхароевых, несколько членов которой были арестованы в Ингушетии. Он заявил, что Белхароевы всегда будут его близкими друзьями, а термин "баталхаджинское террористическое общество" абсурден. Объявление членов семьи Белхароевых своими близкими друзьями после обысков и арестов в Ингушетии напомнило о тесных контактах главы Чечни с баталхаджинцами во время установления границ между республиками, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Где содержатся задержанные, до сих пор неизвестно, сообщил ингушский правозащитник, глава организации "МАШР" Магомед Муцольгов. "Вариантов немного. Или в Ингушетии в единственном СИЗО, или этапировали в Москву", - сказал Муцольгов корреспонденту "Кавказского узла".

Муцольгов отметил, что не верит официальным данным. "Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть обнаружение пулемета, но, к сожалению, у меня нет никакого доверия к официальной информации и версиям силовых структур и спецслужб, без наличия неопровержимых доказательств", - сказал Муцольгов.

Мосгорсуд приговорил бывшего главу ингушского отделения Фонда соцстрахования Якуба Белхороева к девяти годам колонии, признав его виновным присвоении и растрате более 20 миллионов рублей. Соучастники получили условные сроки, сообщил сегодня Следком. Белхороев является одним из лидеров баталхаджинцев — членов братства Батал-хаджи, которое имеет большое влияние в Ингушетии. Батал-хаджи Белхороев — ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи, сообщается в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Батал-хаджи и его последователи".

Уголовные дела, возбужденные против представителей вирда Батал-Хаджи, и арест его представителей, "безусловно являются серьезным ударом по ним", сказал Муцольгов. "Просто сказать, что Якуб Белхороев влиятельный человек в вирде, это ничего не сказать, он и его братья являются его основой и руководством", - сказал Муцольгов.

Арест и приговор Якубу Белхороеву "можно считать ударом по вирду", согласилась журналистка Аида Мирмаксумова. Она отметила, что задержания и обыски в домах баталхаджинцев "были и ранее", поэтому "ясно, что их так просто в покое не оставят". "И, несмотря на кажущееся равнодушие Калиматова к ним, понятно, что за кулисами идет большая война против вирда", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Журналистка сравнила ситуацию с зачисткой клана Белхороевых с антикоррупционной кампанией в Дагестане. "Там это преподносилось как борьба с клановостью, панибратством, с коррупцией. Мы помним знаменитую фразу бывшего руководителя республики Владимира Васильева о том, что в Дагестан пришла Россия”. Но со временем становится ясно, что Кремль все это делал не с заботой о простом дагестанском народе, а с заботой об укреплении своих сил в регионе", - подчеркнула она.

Владимир Васильев, став руководителем Дагестана, назвал своей ключевой задачей борьбу с коррупцией в республике. 2018 год в Дагестане ознаменовался беспрецедентной по масштабам антикоррупционной кампанией с громкими арестами чиновников, одним из первых громких задержаний в рамках этой кампании было задержание Гамидова, Юсуфова, Исаева и Шахова, говорится в подготовленном "Кавказским узлом" материале "Итоги года в Дагестане: расстрел в Кизляре, аресты чиновников и гонения за нравственность". В апреле 2021 года Владимир Васильев, которого сменил на посту главы Дагестана Сергей Меликов, счел результативной кампанию по борьбе с коррупцией, которая была развернута при нем в республике, мотивируя это числом арестованных высокопоставленных чиновников".

По ее словам, недавняя история с изменением Конституции Дагестана очень показательна. "После зачисток в республике нет влиятельных кланов, оставшиеся так называемые лидеры мнений говорят то, что им прикажут, братья Зиявудин и Магомед Магомедовы, которые могли бы как-то встать на защиту республики, заперты в СИЗО. В итоге все это сделало республику уязвимой", - сказала Мирмаксумова.

27 октября парламент Дагестана принял поправки в Конституцию республики, в том числе о снятии ответственности за территориальную целостность Дагестана с главы республики. Обсуждение поправок проходило в напряженной атмосфере взаимных упреков, как со стороны противников изменений, так и со стороны властей. Противники поправок анонсировали митинг в день обсуждения законопроекта, но получили отказ мэрии.

Якуб Белхороев голосовал за соглашение о передачи части ингушской земли Чеченской республики в 2018 году, напомнила журналистка. Однако его "дружба с Рамзаном Кадыровым ему не помогла сейчас", отметила она. "И несмотря на публичную поддержку Кадырова, ясно, что у Кремля свои планы, и я допускаю, что Кадыров в курсе их. Вообще складывается ощущение, что Кремль готовит соседние с Чечней республики к дальнейшей передаче Кадырову. Время покажет. Но, в любом случае, борьба с кланами баталхаджинцев так или иначе ослабит и без того не очень сильную Ингушетию", - сказала Мирмаксумова.

Историк, этнограф, исламовед, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник университета МГИМО Ахмет Ярлыкапов считает задержания давлением на баталхаджинцев. "Это, конечно же, прессинг баталхаджинцев. Вирд влиятельный, но какие взаимоотношения внутри вирда – никто не скажет", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла"

Сообщение о найденном пулемете, по мнению Ярлыкапова, может быть недостоверным, хотя оружие в Ингушетии можно найти чуть ли не в любом доме. "Провокация или нет – неизвестно. Но на Северном Кавказе можно найти и не только пулемет. Я не удивляюсь сообщениям о находке оружия. Всем известно, что оружие на Северном Кавказе есть", - сказал он.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.