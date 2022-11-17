Якуб Белхороев приговорен к девяти годам заключения

17 ноября 2022, 16:16

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Мосгорсуд приговорил бывшего главу ингушского отделения Фонда соцстрахования Якуба Белхороева к девяти годам колонии, признав его виновным присвоении и растрате более 20 миллионов рублей. Соучастники получили условные сроки, сообщил сегодня Следком.

Как писал "Кавказский узел", 10 июля 2020 года правоохранители сообщили о задержании главы ингушского отделения Фонда соцстрахования Якуба Белхороева, на следующий день он был арестован по обвинению в присвоении из бюджета 19 миллионов рублей. В конце мая 2021 года стало известно, что расследование дела Белхороева было завершено, ему предъявлено обвинение в хищении около 20 миллионов рублей. Защита выступила против переноса в другой регион судебного процесса над главой ингушского отделения Фонда социального страхования, одного из лидеров баталхаджинцев Якуба Белхороева, необоснованно.

По версии следствия, Белхороев по подложным документам с 2015 года по 2020 год присвоил более 4 млн 875 тысяч рублей. Также в сговоре с другими обвиняемыми, он похитил вверенное ему имущество на сумму свыше 18 млн 324 тысяч рублей, считают следователи. Кроме того, один из обвиняемых незаконно хранил в своем доме пистолет и боеприпасы к нему, полагает следствие.

Мосгорсуд вынес приговор бывшему управляющему региональным отделением Фонда социального страхования России по Республике Ингушетия Якубу Белхороеву и его соучастникам: Зареме Гайсановой, Розе Дакиевой, Марем Муцольговой, Белану Тачиеву, Урусхану Точиеву и Бахруну Точиеву, сообщил сегодня Следком России на своем сайте.

Суд установил, что Белохороев по подложным документам получил около 5 миллионов рублей в счет страхования в связи с несчастным случаем на производстве, а также похитил имущество Фонда в размере 18,3 миллиона рублей, поручив подчинённым назначить фиктивные выплаты и перечислять денежные средства Зареме Гайсановой и Розе Дакиевой, бывшей жене Марем Муцольговой, сыну Хаважу Белхороеву, дочери Елизавете Полонкоевой, своим водителям Белану Тачиеву и Урусхану Точиеву, а также садовнику Бахруну Точиеву. Выплаты были назначены на основании фиктивных документов о дорожно-транспортном происшествии, и о травмах при ревизии склада, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Елизавета Полонкоева объявлена в федеральный розыск. Уголовные дела в отношении неё, а также в отношении Хаважа Белхороева, выделены в отдельное производство, отмечается в сообщении.

Якуб Белхороев приговорен к девяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и лишением права занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления на 3 года. Другие обвиняемые получили условные сроки. Белан Тачиев и Бохрун Точиев и приговорены к четырем годам условно, а Зарема Гайсанова, Урусхан Точиев, Роза Дакиева, Марем Муцольгова - к трем годам условно.

Судом удовлетворен гражданский иск о взыскании с подсудимых почти 17,5 миллионов рублей, также продлен наложенный арест на имущество обвиняемых. Автомобиль «Майбах», фактически принадлежавший Белхороеву, обращен в доход государства, говорится в сообщении Следкома.

Напомним, что 27 мая 2021 года, по данным источников, силовики провели обыск в доме руководителя Счетной палаты Ингушетии, брата Якуба Белхороева Мустафы. Ранее он жаловался, что после задержания сына по делу о покушении на начальника регионального ЦПЭ подвергся жестоким пыткам, но следователи отказались возбуждать дело. Его сын Амирхан Белхороев заявил, что отца жестоко избивали, но так, чтобы не оставить следов. Обыски являются местью за то, что Мустафа Белхороев и его сын Алихан, задержанный по делу об убийстве братьев Эльджаркиевых, написали заявление о пытках, считает адвокат Тимур Идалов.

2 ноября 2019 года в Москве были застрелены начальник ингушского ЦПЭ Ибрагим Эльджаркиев и его брат, врач московской больницы Ахмед Эльджаркиев. Руководителем группировки, причастной к убийству, назван предприниматель Хасан Полонкоев. Убийство Эльджаркиева было признано терактом. 14 августа подозреваемым по делу было предъявлено обвинение в терроризме. По делу о нападении на Эльджаркиева был задержан Алихан Белхароев. Родственники считают уголовное преследование Белхароева атакой на баталхаджинцев. 23 марта следственные действия по делу были завершены.

Утром 27 октября силовики обыскали дом главы Счетной палаты Ингушетии Мустафы Белхароева (упоминаются в ряде источников как Белхороевы) и задержали его, адвокат не смог добиться встречи с задержанным. Родственника Белхароевых, бывшего депутата парламента Ингушетии Микаила Алиева, также задержали после обыска. Источники в силовых структурах сообщили, что вместе с Белхароевым и Алиевым задержан предприниматель Тухан Зязиков. 28 октября стало известно, что все трое арестованы на месяц. 1 октября обыски прошли у пяти сыновей двоюродного брата Мустафы Белхароева, два человека задержаны, рассказал сын Мустафы Амирхан Белхароев.

Глава Чечни Рамзан Кадыров вступился за семью Белхароевых, несколько членов которой были арестованы в Ингушетии. Он заявил, что Белхароевы всегда будут его близкими друзьями, а термин "баталхаджинское террористическое общество" абсурден. Объявление членов семьи Белхароевых своими близкими друзьями после обысков и арестов в Ингушетии напомнило о тесных контактах главы Чечни с баталхаджинцами во время установления границ между республиками, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Батал-хаджи Белхороев — ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи, сообщается в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Батал-хаджи и его последователи".

Белхороев является одним из лидеров баталхаджинцев — членов братства Батал-хаджи, которое имеет большое влияние в Ингушетии. Он был назначен мэром Магаса в 2011 году. В 2014 году он стал управляющим региональным отделением Фонда соцстрахования. Параллельно с 2016 года Якуб Белхороев является депутатом Народного собрания от "Единой России" и членом парламентского комитета по образованию, культуре и связям с религиозными организациями. После ареста он был исключен из "Единой России".

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