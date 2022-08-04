Защита выступила против рассмотрения дела Якуба Белхороева в Москве

04 августа 2022, 05:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ходатайство гособвинения о переносе в другой регион судебного процесса над главой ингушского отделения Фонда социального страхования, одного из лидеров баталхаджинцев Якуба Белхороева, необоснованно, заявил адвокат. Дело Белхороева искусственно затягивается, считает он.

Как писал "Кавказский узел", 10 июля 2020 года правоохранители сообщили о задержании главы ингушского отделения Фонда соцстрахования Якуба Белхороева, на следующий день он был арестован по обвинению в присвоении из бюджета 19 миллионов рублей. В конце мая 2021 года стало известно, что расследование дела Белхороева было завершено, ему предъявлено обвинение в хищении около 20 миллионов рублей.

Обвинительное заключение по уголовному делу Якуба Белхороева, а также Заремы Гайсановой, Розы Дакиевой, Марем Муцольговой, Белана Тачиева, Урусхана Точиева и Бахруна Точиева, завершено, сообщила 3 августа Генпрокуратура России на своем сайте. Они обвиняются, в зависимости от роли и степени участия, в присвоении и растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ), пособничестве в присвоении (часть 5 статьи 33, часть 4 статьи 160 УК РФ) и незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов (часть 1 статьи 222 УК РФ), говорится в сообщении.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело Белхороева направлено в Верховный суд России с ходатайством об изменении территориальной подсудности, отмечается в сообщении.

По версии следствия, Белхороев по подложным документам с 2015 года по 2020 год присвоил более 4 млн 875 тысяч рублей. Кроме того, в сговоре с другими обвиняемыми, он похитил вверенное ему имущество на сумму свыше 18 млн 324 тысяч рублей, считают следователи. Кроме того, один из обвиняемых незаконно хранил в своем доме пистолет и боеприпасы к нему, полагает следствие.

Адвокат заявил об ухудшении состояния здоровья Белхароева в СИЗО

Для изменения подсудности в деле Якуба Белхароева нет никаких оснований, считает адвокат Николай Дьяков. Ходатайство Генпрокуратуры об изменении подсудности дела Дьяков связал с "действием определенных деструктивных сил". "Он житель Ингушетии, преступление было совершено в Ингушетии [...] Мой подзащитный, пожилой, больной человек, уже более двух лет содержится в СИЗО в Москве, и за это время у него не было ни одного свидания с родными. Теперь и суд хотят проводить в Москве", - сказал Дьяков.

Обвинение выступает против того, чтобы судебный процесс проводился в Ингушетии, или на территории СКФО, обосновывая это тем, что Белхароев сможет повлиять на решение судьи, рассказал адвокат. "Кому-то выгодно нагнетать обстановку вокруг Якуба Белхароева. Никто не собирается влиять на исход дела или как-то препятствовать правосудию. Мы, наоборот, хотим, чтобы этот суд уже, наконец, состоялся", - сказал Дьяков.

Он считает, что дело искусственно затягивается. Белхароева для ознакомления с делом, в котором порядка 40 томов, вывозили из Лефортово 112 раз, отметил адвокат. "Каждый раз то Генпрокуратура, то следствие говорили, что надо продлить (ознакомление)", - рассказал Дьяков. Он отметил, что защита просила направить дело в суд как можно быстрее.

У 65-летнего Белхароева, перенесшего несколько операций, трудности со здоровьем, отметил Дьяков. "Он каждый раз (когда его вывозили знакомиться с уголовным делом) поднимался на пятый этаж и спускался, с костылем. У него тазобедренный сустав заменен, он у него металлический, ему ходить трудно", - рассказал адвокат.

По его словам, Белхароеву неоднократно отвечали отказом на ходатайства о свиданиях, а также об изменении содержания под стражей на иную меру, например, на домашний арест, тем более, что у обвиняемого есть жилье в Москве. "Человек - инвалид второй группы. Сидит один уже более двух лет. Заслуженный человек - имеет ордена, ученые степени. Ущерб возместил", - высказал возмущение Дьяков.

Возмещение ущерба не является признанием того, что Белхароев признал вину, пояснил адвокат. "Если суд его признает виновным - то вот, пожалуйста, есть депозит, там эти деньги уже лежат, ущерб возмещен", - сказал он.

По словам Дьякова, Белхароев жалуется на ухудшение зрения. "Я был у него сегодня (3 августа), когда ему вручили обвинительное заключение. Зрение у него портится. Условия же там не очень. Ему оказывают медпомощь. Но [...] ему лечиться надо, проходить обследования", - заключил адвокат.

Напомним, что 27 мая 2021 года, по данным источников, силовики провели обыск в доме руководителя Счетной палаты Ингушетии, брата Якуба Белхороева Мустафы. Ранее он жаловался, что после задержания сына по делу о покушении на начальника регионального ЦПЭ подвергся жестоким пыткам, но следователи отказались возбуждать дело. Его сын Амирхан Белхароев заявил, что отца жестоко избивали, но так, чтобы не оставить следов. Обыски являются местью за то, что Мустафа Белхароев и его сын Алихан, задержанный по делу об убийстве братьев Эльджаркиевых, написали заявление о пытках, считает адвокат Тимур Идалов.

2 ноября 2019 года в Москве были застрелены начальник ингушского ЦПЭ Ибрагим Эльджаркиев и его брат, врач московской больницы Ахмед Эльджаркиев. Руководителем группировки, причастной к убийству, назван предприниматель Хасан Полонкоев. Убийство Эльджаркиева было признано терактом. 14 августа подозреваемым по делу было предъявлено обвинение в терроризме. По делу о нападении на Эльджаркиева был задержан Алихан Белхароев. Родственники считают уголовное преследование Белхароева атакой на баталхаджинцев. 23 марта следственные действия по делу были завершены.

Батал-хаджи Белхороев — ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи, сообщается в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Батал-хаджи и его последователи". Белхороев является одним из лидеров баталхаджинцев — членов братства Батал-хаджи, которое имеет большое влияние в Ингушетии. Он был назначен мэром Магаса в 2011 году. В 2014 году он стал управляющим региональным отделением Фонда соцстрахования. Параллельно с 2016 года Якуб Белхороев является депутатом Народного собрания от "Единой России" и членом парламентского комитета по образованию, культуре и связям с религиозными организациями. После ареста он был исключен из "Единой России".

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.