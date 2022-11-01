Братья Магомедовы отказались признать вину

01 ноября 2022, 06:03

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Адвокаты совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и бывшего сенатора Магомеда Магомедова выразили надежду, что братьев оправдают хотя бы по статье об организации преступного сообщества. Сами Магомедовы заявили, что основной ущерб в связи с уголовным преследованием был нанесен им.

Как писал "Кавказский узел", совладельцы группы "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат, бывший сенатор Магомед Магомедов с 31 марта 2018 года находятся под стражей, им и еще четырем обвиняемым вменяется хищение 11 миллиардов рублей при исполнении государственных контрактов. Суд ранее арестовал имущество Магомедовых на общую сумму около 2 миллиардов долларов США, включая средства на банковских счетах, недвижимость и активы одной из крупнейших в стране транспортно-логистической группы "Феско" и других компаний. 28 мая суд также удовлетворил иск прокуратуры об изъятии у братьев Магомедовых 750 миллионов долларов, которые были ими выручены с продажи Новороссийского морского торгового порта. На прениях 19 октября прокурор потребовал приговорить Зиявудина Магомедова к 24 годам колонии строгого режима, а Магомеда Магомедова - к 21 году лишения свободы.

Зиявудин Магомедов - владелец и председатель совета директоров группы компаний "Сумма", говорится в биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом". Его брат Магомед Магомедов смог юридически закрепить статус совладельца "Суммы" в начале 2014 года, когда покинул Совет Федерации. Братья Магомедовы остаются уважаемыми и авторитетными людьми в Дагестане, несмотря на их уголовное преследование, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

31 октября в ходе прений сторон последние слова сказали Зиявудин и Магомед Магомедовы, а также с репликами выступили их адвокаты, пишет "Коммерсант".

По словам адвокатов, уголовное дело в отношении Магомедовых - это "декларативный симулятор правозаконности". Они заявили, что ущерб был причинен их подзащитным, группе "Сумма" и ее работникам. Также защита считает, что по эпизоду с Объединенной зерновой компанией пострадал Зиявудин Магомедов, а по эпизоду со строительством железнодорожной линии Кызыл - Курагино - оба брата.

В свою очередь Магомедовы в ходе прений заявили также об ущербе, нанесенном им. К примеру, по их словам, при осуществлении проекта на Крестовском острове работы были завершены на девять месяцев раньше срока, а сэкономлено было 400 миллионов рублей. Вместо поощрения, по их словам, их обвинили в хищении всей суммы контракта, то есть 2,1 миллиарда рублей.

Они заявили, что группа компаний "Сумма" была "разгромлена", тысячи ее работников остались без работы, а акционеры получили ущерб, охарактеризованный как "колоссальный". Сюда же защитники братьев отнесли и конфискацию 750 миллионов долларов, вырученных от продажи 50,1% акций Новороссийского морского торгового порта.

Адвокаты Магомедовых выразили надежду, что подсудимых оправдают хотя бы по наиболее тяжкому обвинению - в организации преступного сообщества (статья 210 УК РФ).

Ранее, 26 октября Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ПАО "Дальневосточное морское пароходство", которое является головной компанией группы "Феско" к Зиявудину Магомедову и еще нескольким компаниям на общую сумму 80,1 миллиарда рублей, сообщает "Интерфакс".

Заявление пока не принято к производству. По данным представителя "Феско", решение о подаче иска было принято "по завершении двухлетнего финансового аудита компании, который проводился согласно поручению совета директоров, которое было дано в сентябре 2020 года". Он также отметил, что по итогам аудита "был выявлен ряд задолженностей, сформированных в интересах группы компаний и владеющим ими бенефициаров".

Оглашение приговор запланировано на 24 ноября.

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