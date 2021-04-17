Васильев счел успешной свою борьбу коррупцией в Дагестане

17 апреля 2021, 19:14

Бывший глава Дагестана Владимир Васильев находит результативной кампанию по борьбе с коррупцией, которая была развернута при нем в республике. Итог своей трехлетней работы он оценивает по количеству арестованных высокопоставленных чиновников, следует из интервью Васильева "Коммерсанту".

Как писал "Кавказский узел", Владимир Васильев был избран главой Дагестана 9 сентября 2018 года сроком на пять лет, однако 5 октября 2020 года покинул пост. Временным главой республики был назначен Сергей Меликов, который назвал своими приоритетами борьбу с коронавирусом и налаживание обратной связи власти с обществом.

Васильев, став руководителем Дагестана, назвал своей ключевой задачей борьбу с коррупцией в республике. 2018 год в Дагестане ознаменовался беспрецедентной по масштабам антикоррупционной кампанией с громкими арестами чиновников, говорится в подготовленном "Кавказским узлом" материале "Итоги года в Дагестане: расстрел в Кизляре, аресты чиновников и гонения за нравственность".

Предложение президента Владимира Путина о должности на Северном Кавказе - "это было самое, наверное, «веселое», интересное", - рассказал бывший глава республики Владимир Васильев в интервью "Коммерсанту" от 17 апреля. По словам Васильева, после его назначения в регион "прибыло 39 прокуроров из субъектов России". "Были арестованы — я посмотрел цифры в 2018 и 2019 году — около 60 руководителей высокого уровня. Это руководители республики", - сказал бывший глава региона. Он отметил, что тогда шутили: "Ищу высокооплачиваемую должность, должность мэра Махачкалы не предлагать", "потому что одного привлекли, потом — второго".

Васильев рассказал, что потом были проведены выборы мэра Махачкалы, участие в которых приняли 40 человек, 36 их них прошли отбор, и из этих троих выбрал уже парламент. "И сейчас там работает выходец из Москвы, дагестанец, которого избрали вот таким образом", - указал Васильев.

15 октября 2018 года суд признал мэра Махачкалы Мусу Мусаева виновным в превышении полномочий и приговорил его к четырем годам колонии. Поданная на это решение апелляция 26 декабря была отозвана, и приговор вступил в законную силу. Депутаты городского собрания Махачкалы приняли решение об отставке с поста мэра Мусы Мусаева. 31 января 2019 года большинство депутатов горсобрания Махачкалы проголосовали за назначение мэром Махачкалы бывшего главы управы в Москве Салмана Дадаева.

После того, как была проведена чистка в медицинской сфере Дагестана, и "система стала работать в интересах людей". "Я уже там не говорю сейчас про ФОМС. Там очень серьезно тоже почистили. Мы там сидели на минусе, сейчас там хороший плюс... эффект посадок, простите за выражение, работа на профилактику, устранение условий. Чтобы люди начали испытывать положительные эмоции от честной работы, а не от коррупции", - сказал Васильев. Он также указал, что если бы власти "многого не успели сделать, то ковид бы нас (Дагестан) накрыл с более тяжелыми последствиями.

Дагестан с большим отрывом лидирует среди регионов юга России по числу умерших от коронавируса. При этом, по данным на 24 июля, еще 1194 местных жителям был поставлен диагноз "внебольничная пневмония". Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности тоже скончались от коронавируса, сообщается в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Коррупция, "когда она системная и годами формирующаяся, и проникающая везде и всюду, и управляющая процессом", может нанести серьезный ущерб региону, утверждает Васильев. Он рассказал, что при перевалке нефти в Махачкалинском порту допускались коррупционные махинации, которые привели к тому, что нефть стали возить в Азербайджан. "Вплоть до того, что разбавляли нефть морской водой", - рассказал Васильев. По его словам, эти махинации "скомпрометировали Махачкалинский порт... нефть ушла в Азербайджан". "Стало, допустим, с месторождения, которое находится в 40 километрах от Махачкалы, выгоднее возить намного дальше в Баку... Было подорвано доверие. Вот его и начали восстанавливать", сказал чиновник.

"В 2017 году, когда я прибыл со своими коллегами и мы начали работать, у нас было так: перевалка через Махачкалинский порт — 1 миллион тонн нефти. Значит, в 2018 году уже 2,5 миллионов, а вот к 2020 году мы имели 4,2 миллионов. То есть в четыре раза перевалка нефти выросла", - отметил он.

"Когда я пришел в Дагестан, очень многие тоже говорили так: «Закон есть закон, а жизнь есть жизнь. Посмотрим сейчас. Опять будет занос туда, заход сюда будет». Можно работать по-честному и даже нужно", - считает Васильев.

Напомним, одним из самых громких во время руководства Васильева Дагестаном было дело бывшего премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова. 28 октября 2019 года Лефортовский суд Москвы приговорил Гамидова и Юсуфова к 6,5 года и 5,5 года заключения по делу о хищении 41 миллиона рублей при возведении спецприемника для временного содержания иностранных граждан. В декабре 2020 года суд в Москве отказался изменить их приговор.

Ранее жители Махачкалы призвали врио главы Дагестана Сергея Меликова заняться решением социальных проблем, а также борьбой с коррупцией. Прошлому руководителю республики справиться с этим явлением не удалось, заявили в январе опрошенные «Кавказским узлом» махачкалинцы. Они также назвали коррупцию причиной переполненных свалок в Дагестане. Чиновники в Дагестане пытаются оборачивать в материальную выгоду любую сферу своей должности, в том числе и вывоз бытовых отходов, что и является причиной переполненных мусорных баков, указали пользователи Instagram.

Новости о кадровых чистках, которые проводились в республике при Васильеве, собраны на тематической странице "Кавказского узла" "Кадровые зачистки в Дагестане". На "Кавказском узле" также опубликована биография Владимира Васильева.