17 декабря 2020, 16:42

Приговор Гамидову и Юсуфову оставлен в силе

Суд в Москве отказался изменить приговор бывшему премьер-министру Дагестана Абдусамаду Гамидову и его заместителю Раюдину Юсуфову по делу о растрате 41 миллиона рублей.

Как писал "Кавказский узел", 28 октября 2019 года Лефортовский суд Москвы приговорил бывшего премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова к 6,5 года и 5,5 года заключения по делу о хищении 41 миллиона рублей при возведении спецприемника для временного содержания иностранных граждан. Адвокаты Гамидова и Юсуфова считают их вину недоказанной.

Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговоры  Абдусамаду Гамидову и  Раюдину Юсуфову по делу о растрате бюджетных средств.

Суд отклонил кассационные жалобы, а также на апелляционное определение Мосгорсуда, сообщила пресс-служба суда. "Кассационные жалобы на приговор Лефортовского районного суда Москвы и на апелляционное определение Московского городского суда оставлены без удовлетворения", - приводит ТАСС слова пресс-секретаря суда.

Кассационные жалобы были поданы в суд адвокатами 28 октября, сегодня состоялось единственное заседание суда, на котором было вынесено решение, следует из карточки дела на сайте Второго кассационного суда.

Комментариев от представителей защиты Гамидова и Юсуфова относительно решения суда пока не поступало.

Напомним, Измайловский суд Москвы 26 ноября признал адвоката Дагира Хасавова, который представлял чиновников в суде, виновным в принуждении свидетелей к даче показаний и приговорил к шести годам лишения свободы. По версии обвинения, Дагир Хасавов "создал преступную группу, в которую вошли лица, "заинтересованные в незаконном освобождении от уголовной ответственности Раюдина Юсуфова и Гамидова" - бывший советник председателя правительства Дагестана Абдусалам Джамалутдинов и главный инспектор Счетной палаты республики Вадим Юсуфов, которые приговорены к 4,5 года и 3 годам лишения свободы Представитель Хасавова заявил, что обжалует решение суда.

Новости об уголовном преследовании дагестанских чиновников "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Бывший министр образования Дагестана осужден за растрату", "Родные сообщили об ухудшении здоровья Дагира Хасавова в СИЗО".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

17 декабря 2020, 18:10

17 декабря 2020, 17:44

17 декабря 2020, 17:24

17 декабря 2020, 16:13

17 декабря 2020, 14:58

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи