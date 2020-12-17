Приговор Гамидову и Юсуфову оставлен в силе

17 декабря 2020, 16:42

Суд в Москве отказался изменить приговор бывшему премьер-министру Дагестана Абдусамаду Гамидову и его заместителю Раюдину Юсуфову по делу о растрате 41 миллиона рублей.

Как писал "Кавказский узел", 28 октября 2019 года Лефортовский суд Москвы приговорил бывшего премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова к 6,5 года и 5,5 года заключения по делу о хищении 41 миллиона рублей при возведении спецприемника для временного содержания иностранных граждан. Адвокаты Гамидова и Юсуфова считают их вину недоказанной.

Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговоры Абдусамаду Гамидову и Раюдину Юсуфову по делу о растрате бюджетных средств.

Суд отклонил кассационные жалобы, а также на апелляционное определение Мосгорсуда, сообщила пресс-служба суда. "Кассационные жалобы на приговор Лефортовского районного суда Москвы и на апелляционное определение Московского городского суда оставлены без удовлетворения", - приводит ТАСС слова пресс-секретаря суда.

Кассационные жалобы были поданы в суд адвокатами 28 октября, сегодня состоялось единственное заседание суда, на котором было вынесено решение, следует из карточки дела на сайте Второго кассационного суда.

Комментариев от представителей защиты Гамидова и Юсуфова относительно решения суда пока не поступало.

Напомним, Измайловский суд Москвы 26 ноября признал адвоката Дагира Хасавова, который представлял чиновников в суде, виновным в принуждении свидетелей к даче показаний и приговорил к шести годам лишения свободы. По версии обвинения, Дагир Хасавов "создал преступную группу, в которую вошли лица, "заинтересованные в незаконном освобождении от уголовной ответственности Раюдина Юсуфова и Гамидова" - бывший советник председателя правительства Дагестана Абдусалам Джамалутдинов и главный инспектор Счетной палаты республики Вадим Юсуфов, которые приговорены к 4,5 года и 3 годам лишения свободы Представитель Хасавова заявил, что обжалует решение суда.

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