Абдусамад Гамидов. Фото: Пресс-служба главы Дагестана

28 октября 2019, 14:46

Абдусамад Гамидов осужден по делу о растрате 41 миллиона

Суд в Москве приговорил сегодня бывшего премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова к 6,5 и 5,5 года заключения.

"Кавказский узел" информировал, что Лефортовский райсуд начал рассмотрение дела Гамидова и Юсуфова 11 июня. Адвокат Гамидова потребовал полностью оправдать своего подзащитного, а обвинение запросило для бывшего премьера семь лет колонии строгого режима.

Лефортовский суд Москвы назначил назначил сегодня длительный срок заключения как Абдусамаду Гамидову, так и его заместителю Раюдину Юсуфову. "Назначить в отношении Гамидова наказание в виде 6,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, в отношении Юсуфова - 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима", - процитировал судью "Интерфакс".

В приговоре говорится и о других высокопоставленных дагестанских чиновниках, причем отмечается, что инициатором создания преступной группы был не Гамидов, а иное лицо. "Гамидов, Юсуфов и трое иных лиц, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выработали схему преступления и провели распределения ролей. Гамидов должен был использовать служебное положение для осуществления своего плана", - процитировал вердикт Лефортовского суда ТАСС.

Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования Дагестана Шахабас Шахов находятся под стражей в Москве с начала февраля 2018 года. Дело против Гамидова и Юсуфова было выделено в отдельное производство. По версии следствия, в 2015–2016 годах Гамидов и Юсуфов были причастны к похищению 41 млн рублей при возведении спецприемника для временного содержания иностранных граждан, который сейчас функционирует. Следствие обвинило бывших чиновников по статьям "Мошенничество в особо крупном размере" и "Растрата в особо крупном размере".

Комментариями Гамидова, Юсуфова или их представителей относительно приговора "Кавказский узел" не располагает. На сайте Лефортовского суда Москвы к 13.15 мск 28 октября не появилось информации о приговоре.

Новости об уголовном преследовании дагестанских чиновников "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

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