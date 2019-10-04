Обвинение потребовало 7 лет строгого режима для Абдусамада Гамидова

04 октября 2019, 12:49

Прокурор запросил у суда строгий режим для бывшего премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова, что противоречит закону, считает защита. Адвокат Гамидова потребовал полностью оправдать своего подзащитного.

Как писал "Кавказский узел", Лефортовский райсуд начал рассмотрение дела Гамидова и Юсуфова 11 июня, закрыв процесс для прессы. 9 июля в суде выступил брат бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова Раджаб Абдулатипов, не подтвердивший факт хищения на объекте ИВС в Махачкале и положительно охарактеризовавший подсудимых. Обвинение стремится признать наличие материального ущерба, об отсутствии которого заявил свидетель, считает адвокат Дагир Хасавов.

Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования Дагестана Шахабас Шахов находятся под стражей в Москве с начала февраля 2018 года. Дело против Гамидов и Юсуфов, было выделено в отдельное производство. По версии следствия, в 2015–2016 годах Гамидов и Юсуфов похитили 41 млн рублей при возведении спецприемника для временного содержания иностранных граждан, который сейчас функционирует. Следствие обвинило бывших чиновников по статьям "Мошенничество в особо крупном размере" и "Растрата в особо крупном размере", сообщает 4 октября "Коммерсант".

В прениях сторон по делу Абдусамада Гамидова и Раюдина Юсуфова заместитель начальника управления по надзору за расследованием особо важных дел Генпрокуратуры России Сергей Бочкарев запросил у суда семь и шесть лет строгого режима соответственно, сообщает сегодня "Коммерсант".

По словам защиты, согласно статье 58 УК России, строгий режим назначается только по особо тяжким преступлениям или при опасном рецидиве, в то время как Гамидов и Юсуфов впервые привлекаются к уголовной ответственности, а вменяемая им в вину статья относится к категории тяжких.

Пункт 1-в статьи 58 УК РФ гласит, что колонию строгого режима назначают "мужчинам, осужденным за особо тяжкие преступления, а также при рецидиве или опасном рецидиве преступления".

На заседании 3 октября в суде выступили адвокаты Гамидова, потребовавшие полностью оправдать его. "Мы считаем, что не было самого события преступления", - цитирует издание защитника Эдуарда Исецкого. Выступление защитника Раюдина Юсуфова запланировано на следующее заседание, после чего судья удалится на вынесение приговора.

По данным издания, новые представители потерпевшей стороны - ГКУ "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" - заявили в суде о виновности подсудимых, подав иск на сумму, указанную в деле.

9 сентября стало известно, что действия бывшего главы правительства Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова не причинили ущерб ГКУ "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика", которое проходит по их делу в качестве потерпевшей стороны. Об этом во время судебного заседания заявил представитель госучреждения Альберт Хавчаев.

По данным издания, заседание в Лефортовском суде Москвы проходят под усиленной охраной вооруженного спецназа, дело против бывших чиновников состоит из 38 томов.

На сайте Лефортовского райсуда Москвы нет сведений о дате следующего заседания по делу Гамидова и Юсуфова, по состоянию на 12.15 мск сегодня.

Напомним, что 18 сентября Басманный суд Москвы заключил под стражу адвоката Дагира Хасавова, который защищал Абдусамада Гамидова и Раюдина Юсуфова. В тот же день силовики забрали на допрос сына Раюдина Юсуфова Вадима, который возглавляет отдел в Счетной палате Дагестана. 20 сентября Вадим Юсуфов был отправлен под домашний арест на два месяца, а бывший советник председателя правительства Дагестана Абдусалам Джамалутдинов - заключен под стражу по делу Хасавова. Арест Хасавова последовал после того, как дело его подзащитных - Гамидова и Юсуфова - начало разваливаться в суде, заявил еще один защитник бывшего премьера Эдуард Исецкий.

По словам Исецкого, строительство здания, при котором, по утверждению обвинения, подсудимые присвоили бюджетные деньги, стоило больше, чем на него первоначально выделили средств. Версия защиты состоит в том, что присваивать подсудимым было попросту нечего, считает адвокат.

Ситуацию с задержаниями и арестами чиновников, а также кадровыми чистками в Дагестане "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".