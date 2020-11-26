Дагир Хасавов на мониторе в Мосгорсуде по видеоконфенцсвязи из СИЗО с залом заседания, май 2020 года. Фото "Кавказского узла"

26 ноября 2020, 23:32

Адвокат Хасавов осужден на шесть лет за принуждение к даче показаний

Измайловский суд Москвы признал адвоката Дагира Хасавова виновным в принуждении свидетелей к даче показаний по делу высокопоставленных дагестанских чиновников. Представитель Хасавова заявил, что обжалует решение суда.

Как писал "Кавказский узел", адвокат Дагир Хасавов был задержан 17 сентября 2019 года в московском суде, где рассматривалось дело бывшего премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова. Хасавову было предъявлено обвинение в принуждении к даче показаний и воспрепятствовании правосудию, он был заключен под стражу. В окончательном варианте Хасавову было предъявлено обвинение в оказании давления на свидетеля. Свою вину он не признал. В сентябре Измайловский суд Москвы отказал ему в освобождении и продлил на три месяца срок содержания под стражей.

По версии обвинения, Дагир Хасасвов "создал преступную группу, в которую вошли лица, "заинтересованные в незаконном освобождении от уголовной ответственности Раюдина Юсуфова и Гамидова". "Заинтересованными лицами" следователи считают Вадима Юсуфова и Абдусалама Джамалутдинова, следует из обвинительного заключения, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла". Следователи полагают, что группа преследовала своей целью "сломить и подавить волю представителя потерпевшей стороны [...] с целью принудить его дать ложные показания".

Измайловский суд признал Хасавова виновным в принуждении к даче показаний, сообщило со ссылкой на пресс-службу суда РИА "Новости". "Дагиру Хасавову назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы, колония общего режима", - сообщил сотрудник суда.

Обвинение в окончательной редакции ему было предъявлено только по статье о принуждении к даче показаний, обвинение по статье о воспрепятствовании правосудию сняли, отметил он.

Защита заявила, что подаст жалобу на решение суда. "Приговор мы этот обязательно обжалуем, так как настаиваем на невиновности", - процитировал адвоката Александра Лебедева ТАСС.

По словам Лебедева, прокурор потребовал назначить Хасавову 6 лет и 11 месяцев, что является почти максимальным наказанием по статье, а защита попросила оправдать его.

Отметим, санкции части 4 статьи 309 УК РФ ("Принуждение к даче показаний, совершенное организованной группой") предусматривают до семи лет лишения свободы.

Помимо Хасавова по этому же делу осуждены бывший советник председателя правительства Дагестана Абдусалам Джамалутдинов и главный инспектор Счетной палаты республики Вадим Юсуфов. Они также были признаны виновными в совершении принуждения потерпевшего в составе организованной группы к даче ложных показаний, суд назначил Джамалутдинову 4,5 года колонии, а Юсуфову - 3 года, сообщило со ссылкой на пресс-службу Измайловского суда издание. 

Напомним, Хасавов представлял в суде интересы бывшего премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова. 28 октября 2019 года Лефортовский суд Москвы приговорил Абдусамада Гамидова и Раюдина Юсуфова к 6,5 и 5,5 года заключения по делу о хищении 41 млн рублей при возведении спецприемника для временного содержания иностранных граждан. Адвокаты Гамидова и Юсуфова считают их вину недоказанной. В ходе процесса представитель ГКУ "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика", которое проходило по делу в качестве потерпевшей стороны, Альберт Хавчаев заявил, что действия чиновников не причинили ущерб госучреждению.

Новости о кадровых чистках в Дагестане "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Адвокаты Хасавова заявили о нарушении его права на защиту", "Приговор Гамидову оставил сомнения в справедливости наказания", "Сын зампремьера Дагестана задержан по делу адвоката Хасавова".

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