Сын зампремьера Дагестана задержан по делу адвоката Хасавова

18 сентября 2019, 18:38

На допрос по делу адвоката Дагира Хасавова сегодня в Махачкале доставлен сын бывшего вице-премьера Дагестана Раюдина Юсуфова, сообщили источники в силовых структурах. Задержанный в Москве Дагир Хасавов вину в воспрепятствовании правосудию не признает, следствие требует его ареста.

Как писал "Кавказский узел", Дагир Хасавов, который защищает бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова, был задержан в Лефортовском райсуде Москвы 17 сентября. Хасавов обвинен в воспрепятствовании правосудию, сообщил его адвокат Нариман Аджиев.

Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования республики Шахабас Шахов находятся под стражей в Москве с начала февраля 2018 года. Дело о растрате более 40 миллионов рублей, предусмотренных на реконструкцию здания под спецучреждение для содержания лиц без гражданства, по которому проходят Гамидов и Юсуфов, было выделено в отдельное производство. Его рассматривает с 11 июня в закрытом режиме Лефортовский районный суд Москвы.

Силовики забрали Вадима Юсуфова, который возглавляет отдел в Счетной палате Дагестана, на допрос прямо с работы, сообщил источник в силовых структурах республики.

"Допрашивают по делу в отношении адвоката Дагира Хасавова", - сообщил источник, слова которого приводит ТАСС. Он не исключил, что Юсуфова-младшего доставят к вечеру в Москву, и там могут оформить задержание.

О том, что Вадима Юсуфова дагестанские правоохранители забрали на допрос, сообщили и источники в силовых структурах, на которые ссылается портал "Кавказ.Реалии". По информации этих источников, Юсуфов доставлен в здание следственного управления СКР по Дагестану, и интерес силовиков к нему связан с делом его отца.

Следствие потребовало арестовать Дагира Хасавова

Сегодня же Следком официально подтвердил предъявление обвинений адвокату Дагиру Хасавову. Дело в отношении Хасавова и других неустановленных лиц по части 4 статьи 309 и части 1 статьи 294 УК РФ (подкуп или принуждение к даче показаний; воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования), возбуждено 16 сентября.

Задержанный Дагир Хасавов вину не признает, следствие ходатайствует о заключении под стражу адвоката, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Следственного комитета России.

Ходатайство следствия направлено в Басманный суд Москвы, который, по данным ТАСС, решил провести заседание в закрытом режиме. В зал суда Хасавова провели как особо опасного преступника: заведя руки за спину, не дав поднять голову и общаться с прессой, отмечает агентство.