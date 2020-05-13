Адвокаты Хасавова заявили о нарушении его права на защиту

13 мая 2020, 03:56

Суд в Москве рассмотрел вопрос о продлении ареста Дагира Хасавова в его отсутствии и без адвокатов по соглашению, нарушив право на защиту, считают защитники. Состояние здоровья Хасавова в СИЗО ухудшается ежедневно, сообщил его сын.

Как писал "Кавказский узел", Дагир Хасавов был задержан 17 сентября 2019 года в московском суде, где проходило рассмотрение дела бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова. Адвокату было предъявлено обвинение в воспрепятствовании правосудию и принуждению к даче показаний, его поместили под стражу, свою вину он не признает. 14 апреля Хасавову продлили арест до 19 сентября, а решение суда было принято в отсутствие адвокатов по соглашению, заявил его сын, добавив, что у Хасавова обострились хронические заболевания, а после контакта с зараженными коронавирусом защитниками ему отказали в проведении теста на инфекцию.

В день задержания Дагира Хасавова силовики забрали на допрос сына Раюдина Юсуфова Вадима, который возглавляет отдел в Счетной палате Дагестана. 20 сентября Юсуфова отправили под домашний арест, а бывшего советника председателя правительства Дагестана Абдусалама Джамалутдинова суд заключил под стражу по делу Хасавова.

Сегодняшнее заседание в Московском горсуде по рассмотрению апелляционной жалобы адвокатов Дагира Хасавова на продление срока его ареста не состоялось из-за отсутствия другого обвиняемого по этому делу - Абдусалама Джамалутдинова, а также неявки его адвоката, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» один из адвокатов Хасавова Тимур Идалов.

«Абдусалама Джамалутдинова перевели из СИЗО №5 в СИЗО №3 «Красная Пресня», и его явка не была обеспечена хотя бы в режиме видеоконференцсвязи. Также не было его адвоката», - пояснил Идалов.

По его словам, на заседании суда по видеосвязи присутствовал сам Дагир Хасавов, а в зале суда были его защитники – Тимур Идалов и Максим Ижиков. «Мы хотели, чтобы суд рассмотрел в таком случае апелляционную жалобу только по Дагиру Хасавову, но суд отложил (заседание)», - посетовал Идалов, добавив, что новое заседание назначено на 10.00 мск 14 мая.

Дагира Хасавова защищает группа адвокатов, двое из которых с апреля больны коронавирусной инфекцией - Сергей Белик с пневмонией лежал в больнице, Гаяне Теванян после больницы находится дома на карантине до 14 мая, сообщил ранее сын Хасавова Арслан. По его словам, адвокат уведомили об этом суд первой инстанции. "По постановлению Верховного суда, не рекомендуется рассматривать дела по существу без участия сторон. По закону заседание и не должно было состояться, поскольку изоляторы тоже не вывозят подсудимых", - пояснила адвокат Хасавова Гаяне Теванян.

Основным нарушением суда первой инстанции является то, что суд 14 апреля не обеспечил участие самого Дагира Хасавова при рассмотрении вопроса о продлении срока его ареста, считает его защита. «Это обосновывалось якобы карантином, но в СИЗО «Медведково» никакого карантина тогда не было. Он ведь мог участвовать в режиме видеоконференцсвязи, не было этому препятствий. Однако суд это не сделал. Приглашен был адвокат по назначению, минуя систему выбора», - уточнил адвокат.

Обвинение пытается убедить суд, что адвокаты по соглашению были уведомлены надлежащим образом о дате заседания, но это, по словам Идалова, не соответствует действительности. "Защитники не просто не были уведомлены о заседании (14 апреля), они не могли быть уведомлены о нем за трое суток (согласно УПК России уведомление о вызове сторон на судебное заседание должно быть направлено не менее чем за трое суток до заседания), поскольку оно было проведено на следующие сутки после назначения (даты заседания)", - - говорится в апелляционной жалобе адвокатов Хасавова, копия которого имеется в распоряжении «Кавказского узла».

Кроме того, по словам защиты, суд лишил Хасавова права на личное участие в процессе.

«Будучи не извещенным о назначении судебного заседания на 14 апреля, Хасавов заблаговременно, 9 апреля, направил в суд обращение, в котором просил обеспечить его участие в будущем заседании, а также обеспечить участие его защитников по соглашению. При таких обстоятельствах суд не имел права рассматривать вопрос о продлении меры пресечения в отсутствие Хасавова. Основополагающее право подсудимого – на личное участие в процессе – было нарушено. Суд лишил его свободы на 6 месяцев, не уведомив о заседании, не выслушав его позицию и аргументы. Суд вообще ни разу не видел Хасавова, даже по (видеоконференцсвязи). Ссылка на коронавирусную инфекцию не могла быть использована как предлог для нарушения основных прав Хасавова», - отмечается в документе.

Состояние здоровья 61-летнего Дагира Хасавова оставляет желать лучшего, потому что уже в заключении у него проявилась пупочная грыжа, возникла необходимость в операции, и кроме того, есть риск заражения коронавирусной инфекцией, так как в конце марта он еще тесно контактировал с заболевшими адвокатами, ранее сообщил сын адвоката.

Состояние здоровье Дагира Хасавова ухудшается, тестирование на коронавирус проведено не было, сообщил сын арестованного Арслан Хасавов.

«Состояние здоровье у него ухудшается ежедневно: беспокоит пупочная грыжа, требующая операции вот уже более полугода, (ухудшается) зрение, обострилось кожное заболевание», - уточнил корреспонденту «Кавказского узла» Арслан Хасавов.

На сайте Московского горсуда информация о переносе даты заседания на 14 мая подтверждается.

Отметим, что Лефортовский суд Москвы 28 октября 2019 года приговорил Абдусамада Гамидова и Раюдина Юсуфова, которых ранее защищал Дагир Хасавов, к 6,5 и 5,5 года заключения по делу о причастности к хищению 41 млн рублей при возведении спецприемника для временного содержания иностранных граждан. Защита Гамидова и Юсуфова считает их вину недоказанной.

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