Магомед (слева) и Зиявудин Магомедовы. Скриншот видео https://life.ru/p/1541125

01 декабря 2022, 15:35

Суд обязал Магомедовых возместить многомиллиардный ущерб

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд в Москве удовлетворил иски о возмещении ущерба на 3,6 миллиарда рублей по делу о хищении совладельцами группы "Сумма" Зиявудином и Магомедом Магомедовыми, остальное их имущество будет конфисковано.

Как сообщал "Кавказский узел", Мещанский суд Москвы 24 ноября  признал  виновными по делу о хищениях на 11 миллиардов рублей совладельцев группы "Сумма" Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Зиявудин Магомедов и его брат, бывший сенатор Магомед Магомедов с марта 2018 года находятся под стражей, им и еще четырем обвиняемым вменяется хищение при исполнении госконтрактов. Суд арестовал имущество Магомедовых на общую сумму около 2 млрд долларов, включая активы одной из крупнейшей в стране транспортно-логистической группы "Феско", а также изъял у них 750 млн долларов, вырученных от продажи Новороссийского морского торгового порта. Значимые активы группы "Сумма" продолжают функционировать, но уже не в интересах Зиявудина и Магомеда Магомедовых, заявили опрошенные "Кавказским узлом" экономисты.

Братья Зиявудин и Магомед Магомедовы были влиятельными лидерами мнений в Дагестане и на свободе могли бы отстаивать интересы жителей республики, заявила "Кавказскому узлу" журналистка Аида Мирмаксумова. "Кавказский узел" опубликовал в разделе "Персоналии" биографии Зиявудина Магомедова и Магомеда Магомедова.

Суд пришел к выводу о виновности подсудимых по всем предъявленным обвинениям. Судья заявил,что "исправление подсудимых невозможно" без лишения свободы, для Магомедовых в колонии строгого режима. сообщил корреспондент "Кавказского узла" из зала суда. 

Удовлетворен иск по возмещению ущерба на 3,6 миллиардов рублей. В возмещение ущерба пойдет арестованное имущество и активы братьев и других фигурантов. Иск на сумму 5 миллиардов рублей будет рассмотрен отдельно. Остальная часть имущества подлежит конфискации в пользу государства.

После этого суд объявил перерыв. Подсудимые восприняли решение суда с шутками.

Напомним, на прениях 19 октября прокурор потребовал приговорить Зиявудина Магомедова к 24 годам колонии строгого режима, а Магомеда Магомедова – к 21 году лишения свободы.  Братья Магомедовы отказались признать вину и заявили, что основной ущерб в связи с уголовным преследованием был нанесен им.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Суд взыскал 750 миллионов долларов с братьев Магомедовых", "Совладельцы "Суммы" нашли вину правительства в своем уголовном деле", "Братья Магомедовы отказались признать вину".

Автор: Нахим Шеломанов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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