Билалов Ахмед Гаджиевич

Российский предприниматель и государственный деятель, член Совета Федерации от Краснодарского края с октября 2011 года по ноябрь 2012 года. Депутат Государственной думы третьего и четвёртого созывов. 22 октября 2019 года был задержан в Майами иммиграционными службами США.

Эмиграция и задержание в США

В 2013 году, спустя 2 месяца после критики президента в Сочи , Билалов уехал за границу. Сначала в Германию на лечение, потом в США, во Флориду . В многоквартирном доме на Коллинз-авеню бывший российский чиновник жил вместе с женой и новорожденным ребенком .

22 октября 2019 года Билалов был задержан в своем доме в Майами иммиграционными службами США. В заявлении американской миграционной и таможенной службы (ICE) указано, что Билалов приехал в США в мае 2016 года не в качестве иммигранта и не выехал вовремя, как это требуется в соответствии с правилами пребывания в стране. МВД России направило в США запрос о задержании Ахмеда Билалова, в том числе о его возможной депортации в Россию.

Олимпиада и уголовные дела

7 февраля 2013 года, после проверки объектов сочинской Олимпиады президентом Владимиром Путиным, Ахмед Билалов уволен со всех должностей в связи со срывом графика строительства олимпийских объектов и нецелевым использованием кредитов Внешэкономбанка.

В апреле 2013 года против Билалова было возбужено уголовное дело по подозрению злоупотреблении полномочиями на посту главы ОАО "Курорты Северного Кавказа", в частности он подозревался в необоснованных тратах на командировки и представительские расходы. Также под уголовное преследование попал брат Ахмеда Билалова - Магомед Билалов, руководитель ОАО "Красная Поляна".

Билалов выразил уверенность, что никаких нарушений, о вскрытии которых заявили правоохранительные органы, не было. По его словам, все решения принимались "советом директоров компании с участием представителей государства" .

17 апреля пресс-служба ОАО "КСК" сообщила, что Билалов перечислил на счет ОАО "Курорты Северного Кавказа" все спорные расходы по командировкам.

23 апреля 2013 года пресс-служба МВД сообщила, что Ахмед Билалов проверяется на причастность к организации незаконной схемы уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере в турфирме "Наджм-тур", организующих паломничество российских мусульман в Мекку. По версии следствия, с 2008 по 2010 годы компания "Наджм-тур" осуществляла за денежное вознаграждение организацию туров паломников в Саудовскую Аравию на хадж. При этом руководство организации, представляя налоговую отчетность, не отражало в полном объеме фактически полученную выручку .

Отравление

В конце апреля 2013 года в СМИ со ссылкой на источник в окружении бизнесмена появилась информация о том, что у Билалова выявлено отравление тяжёлыми металлами, предположительно, ртутью . Сам Билалов подтвердил, что в его организме медики обнаружили повышенное содержание ртути. Бизнесмен сообщил, что стал себя плохо чувствовать еще осенью 2012 года, источник заражения, по его мнению, находился в московском офисе. Бывшие сотрудники Билалова также прошли обследование . Врачи клиники Баден-Бадена, где Билалов проходил обследование, выявили в организме бизнесмена многократное превышение допустимых норм мышьяка, молибдена и ртути .

Биография

Ахмед Гаджиевич Билалов родился 19 ноября 1970 года в селении Обода Хунзахского района Дагестанской АССР. По национальности аварец. В 1994 году окончил Московский институт управления им.Серго Орджоникидзе по специальности "менеджмент, экономика и управление в строительстве".

В 1992-1994 годах Ахмед Билалов работал экономистом, старшим экономистом, главным экономистом, начальником кредитного отдела Ленинградского регионального банка экономической стабилизации "Ленрегионбанк".

С 1994 по 1996 Билалов занимал пост заместителя генерального директора, а затем - генерального директора АОЗТ Инвестиционно-финансовая компания "Интерфинанс" .

С 1996 года Ахмед Билалов - член совета АОЗТ АКБ "Диамант". Одновременно занимался нефтетрейдингом, среди партнеров Ахмеда Билалова был Сулейман Керимов. В 1997 году учредил нефтетрейдерское ЗАО "Компания "Север", заняв в нем пост председателя совета директоров.

С мая 1999 года Билалов - член совета директоров АБ "Собинбанк" .

С 2000 по 2007 год Ахмед Билалов – депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации третьего и четвертого созывов. Занимал пост первого заместителя председателя Комитета Государственной думы по делам СНГ и связям с соотечественниками. Избирался по спискам блоков "Единство" и "Единая Россия" (Краснодарский региональный список). Был членом политсовета партии "Единство" .

В 2002 году Билалову присуждена степень кандидата политических наук. Тема диссертации - "Основы стратегии защиты национальных интересов РФ в Каспийском регионе" .

В 2005 году Ахмед Билалов окончил Дипломатическую академию Министерства иностранных дел РФ по специальности "Международные отношения".

С 2005 по 2007 год Билалов был членом Оргкомитета в период подготовки заявки на проведение Олимпиады-2014 в Сочи .

С 2007 по 2011 год - депутат Законодательного собрания Краснодарского края, первый заместитель председателя Законодательного собрания Краснодарского края, член фракции "Единой России" .

С 2008 года - член Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

В декабре 2009 года Ахмед Билалов был избран вице-президентом Олимпийского комитета России .

С 2010 года Билалов - председатель Совета содействия Олимпийского комитета России , а также председатель комиссии по совершенствованию деятельности Олимпийского комитета России.

С июня 2010 года Ахмед Билалов занимал пост председателя Экспертного совета при Минэкономразвития России по разработке концепции создания туристического кластера на Северном Кавказе.

С 2011 Билалов - председатель совета директоров ОАО "Курорты Северного Кавказа" (КСК), член Совета Федерации от Краснодарского края, член Общественного комитета сторонников Дмитрия Медведева, президент Ассоциации гольфа России.

Входил в Комиссию по делам религий при Правительстве РФ, был уполномоченным Совета по хаджу . Был членом Центральной контрольно-ревизионной комиссии партии "Единая Россия".

А.Билалов имеет ряд государственных наград: благодарность Президента РФ В.Путина, благодарность Председателя Государственной Думы Б. Грызлова, медаль 200 лет МИД России, медаль 200 лет МВД, медаль 200 лет Министерству обороны, медаль МВД России "За боевое содружество".

Майор запаса вооруженных сил.

Владеет английским и арабским языками .

Младший брат — Билалов Магомед, российский бизнесмен, акционер ОАО «Красная Поляна».

Двоюродный брат — Зиявудин Магомедов, в 2012 году занимал 111-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes .

Двоюродный брат — Магомед Магомедов, бывший сенатор от Смоленской области в 2002—2009 годах, с ноября 2008 года по апрель 2009 года — член Комиссии СФ по физической культуре, спорту и развитию Олимпийского движения.

Женат, трое детей.

Примечания